Неймар нервно наблюдает за игрой Бразилии и Коста-Рики. Видео

Неймар нервно наблюдает за игрой Бразилии. Видео

На Кубке Америки сборная Бразилии сенсационно сыграла вничью с Коста-Рикой — 0:0. Вы посмотрите, как нервно за игрой с трибун наблюдал травмированный Неймар!