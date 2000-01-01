Неймар нервно наблюдает за игрой Бразилии. Видео
На Кубке Америки сборная Бразилии сенсационно сыграла вничью с Коста-Рикой — 0:0. Вы посмотрите, как нервно за игрой с трибун наблюдал травмированный Неймар!
Неймар нервно наблюдает за игрой Бразилии и Коста-Рики. Видео
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