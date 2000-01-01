Модрич — самый возрастной автор гола в истории чемпионатов Европы
Лука Модрич отметился голом в ворота Италии (1:1) на Евро-2024. Благодаря этому хорват стал самым возрастным автором забитого мяча в истории чемпионатов Европы!
Опытные бомбардиры
Лука забил в ворота Италии в возрасте 38 лет 289 дней. Модрич побил рекорд австрийца Ивицы Вастича, который на домашнем Евро-2008 отметился голом в ворота Польши (1:1) в 38 лет 257 дней.
Модрич — самый возрастной автор гола в истории чемпионатов Европы
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