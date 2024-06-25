Важный рекорд Месси, провал Бразилии и неизвестный вратарь-герой. Итоги 1-го тура Копы

На Копе завершился 1-й тур! Турнир для любителей самобытности и противников «футбольной глобализации» — процесса приведения всего к единым моделям. Тут вам и инертные смещения в центр с последующим ударом, и пас-перепас, и минимум творчества. Здесь, в Латинской Америке, до сих пор стараются сохранять корни и играть ярко.

1-й тур прошёл практически без сенсаций и несколькими зрелищными голами. Давайте разбираться.

Фавориты: Аргентина и Уругвай буднично выиграли, Бразилия — вновь неприятно удивила

Аргентина на правах победителя прошлогоднего розыгрыша начинала первой — игрой с Канадой. Кажущийся простым соперник на деле таким не являлся. Во-первых, тут есть сильные лидеры в виде Дэвиса и Дэвида (игроки «Баварии» и «Лилля» соответственно); во-вторых — крепкий костяк из игроков европейских лиг и вполне понятная игровая модель: схема 4-4-2 и упор на физические данные.

Аргентина вроде бы неплохо начала, но отрезками отдавала мяч и присматривалась — классически для себя выжидала момента. «Кленовые» не бегали без дела и создали несколько хороших моментов уже в первом тайме, а пропустили только в начале второго. Одна из понятных причин поражения — безалаберная игра в обороне: мало того, что линия была и так слишком высокая, так ещё и сами защитники обрезались. Конечно, этим Аргентина пользовалась.

Ближе к концу игры канадцы пошли ва-банк и, как обычно это бывает, пропустили второй — на 88-й минуте забил вышедший на замену Лаутаро Мартинес. Лидер «Интера» по прежнему не появляется с начала игры — «Мессизависимой» Аргентине важнее работяга Альварес.

Уругвай среди фаворитов играл вторым – и забрал три очка куда проще: уверенная победа над Панамой. Но скорее благодаря самому сопернику — панамцы избрали очень открытую игровую модель и навязывали себя: первые минуты активно прессинговали и коротко разыгрывали, старались проводить позиционные атаки. Для прессингующих команд Бьелсы это всегда подарок: примерно к 15-й минуте центрально-американцы сбавили обороты, а небесно голубые, наоборот, взяли инициативу и практически сразу забили — красивым ударом Хавьера Араухо.

Всё дальнейшее — дело техники. Хоть во втором тайме соперник вышел на свой пик и создал несколько хороших подходов, для Уругвая не составило проблемы подсушить, а в последнюю десятиминутку — забить два. Панама уже в последней атаке сподобилась на гол престижа — тоже, кстати, симпатичный.

И только Бразилия сподобилась для нас на сенсацию — нули против Коста-Рики! У «селесао» было всё: владение 83 на 17 к 20-й минуте, подходы, абсолютная дисфункция атаки соперника. Но забили только один раз со стандарта — и тот отменили. Фаны разразились тирадой, но даже не по факту потери очков, а из-за отсутствия хвалёной «жога бонито». Где те непредсказуемые действия и сильные личности? Почему никто не отдавался игре и действовал по европейской методичке — перекатывал мяч? Вот в чём истинная проблема нынешней сборной. И правда: за весь матч самый опасный момент — дальний удар в штангу Лукаса Пакета. А всего в створ их было три!

Герой и антигерой: кипер Коста-Рики вытащил матч, форвард Эквадора — заруинил

Патрик Секейра ещё пару недель назад вылетел от дубля «Барселоны» в борьбе за второй дивизион Испании, а уже этой ночью добыл ничью для сборной. Костариканцы, хоть и выставили крепкий «автобус», изредка получали конкретные пробития — два из трёх ударов в створ бразильцы нанесли из пределов штрафной. Плюс в одном из моментов уже сам защитник Коста-Рики в упор пробивал по своим — каким-то чудом Патрик успел среагировать, а потом не дал добить. 0,97 предотвращенного гола, четыре сейва и надёжная игра — 100-процентный MVP.

Полная трансляция матча Копа-2024 и хайлайты доступны в Okko.

В этом туре, помимо кипера Коста-Рики, буднично сильный матч провел Лео Месси. Всего одна успешная обводка намекает на обратное, но три удара в створ, ассист и пять созданных голевых моментов — это очень хороший перформанс.

За Уругвай выжег левый фланг Матиас Винья — Панама все самые успешные атаки проводила через противоположный фланг, как бы обходя сильного фулбека. Четыре ключевые передачи и четыре отбора — Матиас успевал возвращаться назад и оперативно участвовал в контрпрессинге. Забил сам и отдал ассист.

Полная трансляция матча Копа-2024 и хайлайты доступны в Okko.

США уверенно победили Боливию и могли забивать даже больше. Кристиан Пулишич оформил 1+1 и был активен на левом фланге. Тоже вполне солидный перформанс, хоть Боливия и считается явным аутсайдером.

Главным антигероем стал форвард Эквадора: при нулевом счёте, уже в первом тайме Эннер Валенсия влетел прямым шипами в защитника Венесуэлы и оставил команду в меньшинстве на час! Поначалу отряд не заметил потери бойца и даже забил, но уже к середине второй половины усталость явно проглядывалась. Венесуэла усилилась заменами и додавила ближе к концу — волевая победа. А Эквадору теперь тягаться с Мексикой и Ямайкой в борьбе за выход из группы.

2-й тур Копа Америка: