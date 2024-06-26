«Лена рожала во время наших стыков». Большие перемены в жизни Кучаева и Радионовой

Первое интервью с полузащитником после рождения ребёнка и перехода к Карпину в «Ростов».

Конец первого полугодия 2024-го Константин Кучаев провёл на эмоциональных качелях. Май — стресс стыковых матчей РПЛ и счастье первого отцовства, июнь — радость от воссоединения с тренером, с которым давно хотел поработать, и естественное волнение перед переездом на новое место. Теперь уже можно немного выдохнуть. Первое интервью после трансфера в «Ростов» полузащитник дал «Чемпионату».

О чём и о ком говорили:

Стыки | Роды | Виктория

— У тебя этим летом сразу два значимых события — в карьере и в жизни. Но с рождением первенца мало что сравнится по эмоциям?

— Наверное, ничего. Это совершенно особенное чувство, которое даже сравнить не с чем.

— Мальчик/девочка? Как назвали?

— Девочка, Виктория.

— По-спортивному.

— Нам просто нравится это имя. Уже потом пошли расспросы от знакомых, друзей: «В честь победы назвали?» А мы ни с чем это имя не ассоциировали

— Долго выбирали?

— Вообще нет. У нас с женой не бывает такого, что поделить что-то не можем. Принято друг другу уступать в какие-то моменты. Мне нравились одни имена, ей — другие, а на Виктории — вместе совпали.

— Не присутствовал на родах?

— Именно на родах — нет. Вместе с Леной так решили. Тем более так получилось, что она рожала во время наших стыков с Тулой. Я после игры об этом узнал. Около 10 вечера сел в машину и сразу рванул из Нижнего в Москву. Часа через три-четыре после рождения дочки уже был у них.

— То есть был не в курсе, что вот-вот начнётся?

— Знал, что вот-вот, но было непонятно — когда.

— Как в таком волнительном состоянии игралось?

— А во время игры всегда обо всём забываешь. У меня так, по крайней мере. Уже после матча мозг переключается на жизненные моменты.

— Руки не тряслись, когда впервые ребёнка на руки брал?

— Ничего такого не было — спокойно взял.

— Уже прочувствовал себя молодым отцом?

— Мне пока не так много времени удалось провести с ребёнком. Футбольная жизнь такая, что я сейчас далеко, сборы. Но первые впечатления от отцовства за две с половиной недели получил. И ночью вставал без проблем. Мне кажется, в это время мы вообще 24/7 с дочки глаз не спускали. В отпуске это комфортно всё. В сезоне, когда нужно соблюдать режим, наверное, чуть потяжелее.

— Как Лена себя чувствует?

— С ней всё хорошо, слава богу. Родители ей помогают. Справляются.

Константин Кучаев и Елена Радионова Фото: Из личного архива Елены Радионовой

Провал «Пари НН» | Отставка Юрана | 2:6 от ЦСКА

— В марте ты сформулировал свои задачи на весну так: «Набрать кондиции и доказать, что я не списанный товар». Что получилось в «Пари», что нет?

— Я получил явно больше практики, чем имел в ЦСКА. Регулярно играл. Очень рад, что нам удалось остаться в РПЛ. После первой стыковой игры обстановка была достаточно нервозной. У меня лично тоже не получилось так ярко сыграть, как хотелось, но ничего страшного. Главное — удержались.

— Девять матчей в чемпионате и два стыковых — доволен своей статистикой?

— Скорее нет, чем да. Всегда хочется большего.

— Понимаешь, почему весной команда, которую все хвалили осенью, вдруг посыпалась?

— Честно, даже объяснить не могу. Мы с парнями собирались, обсуждали и сами не понимали, почему так происходит.

— Сергей Юран — очень экспрессивный, эмоциональный человек. Не перезатянул он гайки в плане настроя?

— Да нет, когда началась неудачная серия, Николаич, наоборот, старался не давить на парней. Пытался снять с нас моральный груз, как-то отвлечь, расслабить. Все реально переживали из-за результатов.

— Нервяк на финише был серьёзный?

— Достаточно серьёзный. На кону многое стояло. Конечно, была нервозность. Но вместе с тем не покидала и какая-то уверенность, что останемся. Даже после проигранного первого матча с Тулой она сохранялась.

— Ты понял смысл замены Юрана на Илича?

— Я — не понял. Но я, наверное, и не должен этого понимать. Не в моей компетенции такие вопросы обсуждать. Моё дело — играть.

Сергей Юран Фото: ФК «Пари НН»

— 2:6 от ЦСКА в Нижнем — что это было?

— Не знаю. Вообще не шло. Какие-то простые голы пропускали, прямо детские. Это же не первое крупное поражение было. Уже пошла какая-то череда, прямо чёрная полоса. Первый раз в жизни я попал в ситуацию, когда у команды вообще ничего не получалось.

— Тренеры любят повторять, что каждый матч — отдельная история. Но когда провалы наслаиваются один на другой, это ещё больше убивает морально?

— Ты будто психологически надламываешься. Когда постоянно проигрываешь, этот груз давит всё больше и больше. А тренер старается обстановку разрядить, чтобы не зацикливались сильно на неудачной серии и поскорее её прервали.

— Тебе особенно горько было так ЦСКА проигрывать?

— Обидно было не выйти против ЦСКА в старте — 30 минут только во втором тайме сыграл. От этого немного расстроился. Но ещё больше огорчило поражение команды. Не потому, что от ЦСКА. Все проигрыши расстраивают примерно одинаково.

— Выходить на замену при 1:4 — приятного мало?

— Мягко говоря, да. Особенно когда у твоей команды ничего не получается. Обстановка в целом была угнетающей.

Ироничный Карпин | «Железный» Онопко | Весёлый Байрамян

— Отставка Юрана повлияла на твоё будущее?

— Наверное, в какой-то мере. Но я вообще не привык мыслить в сослагательном наклонении: что произошло бы, если бы Юран остался? Не только это повлияло.

— Илич говорит, что хотел тебя сохранить. Был с ним такой разговор?

— Был.

— А другие предложения?

— Вариантов было два: Нижний и «Ростов».

— Почему выбрал второй?

— Хотелось поработать с Валерием Георгиевичем, так как нравится его стиль и то, как его команда спрогрессировала.

— Предстоящее рождение ребёнка каким-то образом повлияло на твой выбор?

— Как видишь, нет. Выбрали не самую простую с логистической точки зрения команду (улыбается).

— В семейном отношении идеально было бы остаться в Москве?

— Само собой, но это карьера. Личное и работу надо разделять, подстраиваться. Жизнь футболиста такая. Нет такого: где мне комфортнее, там и буду играть. Имею в виду город.

— Этот выбор супруга тоже поддержала, как и с Нижним?

— Конечно, я не единолично принимал решение. Мы поговорили. Долго над приглашением «Ростова» не думали. Больше обсуждали, как будем перемещаться, как часто видеться.

— И к чему пришли?

— В ближайшие месяцы таскать дочку туда-сюда точно не станем — она ещё слишком маленькая. А дальше видно будет.

— Кажется, ни с кем из ребят из «Ростова» ты в прошлых клубах не пересекался?

— В клубах — нет. Да я и не так часто их менял. А в сборных с некоторыми ребятами пересекался.

— Савельич, Онопко, взял под опеку на новом месте?

— Конечно, с Виктором Савельевичем мы и в ЦСКА хорошо общались, и здесь он меня тепло встретил, как старого знакомого. Но за ручку по базе не водит. В этом нет необходимости. Парни тут все открытые, общительные — сами меня провоцируют на разговоры, ха-ха. Всё-таки первые дни в новой команде всегда чуть стесняешься, не так просто, но пацаны помогают осваиваться.

Виктор Онопко Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»

— Кто в первую очередь?

— Коля Комличенко, Утя [Уткин], Глебов — с ними я и раньше был знаком. Хорик Байрамян общительный сам по себе: много разговаривает, помогает адаптироваться. А так, в принципе, я уже со всеми познакомился, могу и сам завести разговор.

— Онопко ещё в двусторонках рубится?

— Мне кажется, он всегда будет играть двусторонки.

— Когда вы были вместе в ЦСКА, ребята стонали от стыков с «железным» Савельичем.

— Сейчас он поменьше включается, но всё равно хорошо смотрится. Спуску не даёт молодым. Иногда кажется, что у него ещё есть амбиции в большой футбол вернуться, ха-ха.

— Обзорную экскурсию по Ростову тебе ещё не устраивали?

— Так у нас же сборы. Тренировка — восстановление, тренировка — восстановление. Я на базе всё время — вообще не до экскурсий. В городе ещё толком не был. Да и местным ребятам тоже не до гуляний — рабочий график плотный.

— С Карпиным раньше был знаком?

— В сборной был при нём один раз. Только тогда с ним поработали небольшое время, дней 10. Других пересечений не было.

Константин Кучаев в сборной России Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— То, что он ещё и сборную возглавляет, ты в голове держал?

— Вообще нет. С этой точки зрения на переход даже не смотрел.

— Но инициатива твоего приглашения непосредственно от него исходила?

— Точно не знаю, кто был инициатором, но явно без ведома главного тренера этого не могло произойти.

— Уже успел немного узнать его как человека и тренера?

— Конечно, узнал, всё-таки неделю уже тренируемся.

— Многие футболисты характеризуют Валерия Георгиевича как прямого и справедливого мужчину. Тебе он каким показался?

— Таким же, наверное, и показался.

— Под жёсткие шутки Карпина уже попадал?

— Валерий Георгиевич может пошутить, но ничего жёсткого, тем более оскорбительного я от него не слышал. Обычный футбольный юмор. Игроки воспринимают этот язык совершенно нормально, без обид.

— Твоё место, роль в команде успели обсудить?

— Пока ещё рано говорить об этом. Сейчас главное — пройти сборы, понять требования, набрать кондиции.

— Уже заметил принципиальные отличия в тренировочном процессе Карпина от того же Юрана?

— У каждого тренера есть какие-то принципиальные моменты в вопросах тактики, расстановки — в пять защитников играет команда или в четыре.

— Выход от ворот через пас — фишка «Ростова». Мне кажется, Нижний так не играл.

— Иногда, по ситуации, пытались это делать. Но когда тебя прессингуют, тяжело так играть — чаще просто выбивали мяч.

— Тебе как футболисту креативному ростовский подход должен импонировать?

— Да, мне нравится это направление. Главное — его качественно реализовывать.

— Каким должен получиться следующий сезон, чтобы ты остался доволен?

— Нужно идти постепенно и не загадывать. Для начала — пройти сборы и закрепиться в составе.

— Игроки южных команд — «Ростова», «Краснодара» — иногда жалуются на тяжёлые переезды. Ты спокойно такие вещи переносишь?

— Сложно сказать, пока я в полной мере их не прочувствовал. Одно дело — по разу за сезон съездить в Ростов и Краснодар, и другое — колесить по стране постоянно. Это разные вещи. Но мне кажется, к этому я без проблем приспособлюсь.

— Чем себя обычно в дороге занимаешь?

— Читаю, сериалы смотрю. Так как выездов намечается немало, много книг с собой набрал.

— Что из последнего прочитал-посоветуешь?

— Закончил «20 тысяч лье под водой», но не сказал бы, что посоветую. Книга увлекательная, однако закрученная. Кому интересно про водный мир, живность всякую — зайдёт. Но, по мне, описания чуть затянуты. Фантастика мне не особенно интересна — больше приключения люблю. Думаю, попробовать что-то психологическое почитать. Однако это уже в переездах, когда плотненько сяду за чтение.

ЦСКА | Акинфеев | Европа

— За ЦСКА краем глаза следил весной?

— Я в целом за РПЛ всегда слежу. Смотрю игры, когда есть время. Конечно, и за ЦСКА наблюдал — ведь у меня там осталось много друзей.

— Шестое место армейцев — провал или объективная реальность?

— Для клуба это плохой результат. Команда с таким подбором игроков должна всегда бороться за самые высокие места. Сложно сказать, заслуживал ли ЦСКА большего. В этом сезоне много команд хорошо играли. Я вообще придерживаюсь мнения: какое место занял, такое и заслужил. Значит, в прошлом чемпионате ЦСКА наработал на шестое.

— Дивееву — 24 года, Облякову — 25 лет, Чалову — 26 — идеальный возраст, чтобы пробовать себя в Европе?

— Мне кажется, не существует идеального возраста для этого. Каждый человек и случай индивидуален. Пример того же Кузяева показывает, что при желании уехать никогда не поздно.

— А они хотят? Обсуждаете такие вопросы?

— Вообще не обсуждаем. Разговоров типа «а вот я бы поехал в Европу» никто не заводит. Разговариваем больше о житейских делах: кто как отпуск проводит, что делает, у кого что интересное. Иногда встречаемся — с жёнами, девушками. Но сейчас у меня с этим сложнее: ребёнок, сборы, другой город.

Фёдором Чалов и Константин Кучаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— С уходом Набабкина из старой гвардии в ЦСКА остался один Акинфеев. Удивляет его спортивное долголетие?

— Нет. Акинфеев — профессионал и талант. И при этом — на воротах. Полевому было бы тяжелее доиграть до 38 лет. Я думаю, и Кирилл физически ещё способен поиграть. И со стороны кажется, что он готов.

Увольнение Гончаренко | Приключение Слуцкого | Фаворит Евро

— Больше всего матчей ты провёл у Гончаренко. Удивлён последними событиями в его карьере?

— Я не прямо сильно следил за «Уралом» — только когда пошла рубка за места в РПЛ. Немного удивило, как «Урал» дома сыграл с «Акроном». А потом была достаточно трагичная развязка второго матча, когда могли забить в конце и спастись. Грустно, что так у Гончаренко получилось, но, блин, это футбол. И даже такие моменты тебя многому учат. У всех в карьере бывают удачные и неудачные периоды.

— Как думаешь, в жизни Виктора Михайловича ещё будут топ-клубы?

— Всё зависит от него, от его желания, почему нет?

— На связи с ним сейчас?

— Нет.

Константин Кучаев с Виктором Гончаренко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— И со Слуцким — тоже?

— В последнее время — нет. Мы расстались в нормальных отношениях, но не общались давно.

— За его китайским приключением следишь?

— Честно — нет. Это просто тяжело делать. Иногда читаю новости, что Викторович там что-то выиграл. А где можно посмотреть чемпионат Китая, я даже не знаю.

— Евро смотришь?

— Конечно.

— С интересом?

— А как можно Евро без интереса смотреть (улыбается)?

— Кому-то симпатизируешь?

— По последним матчам, что мы смотрели, были в восторге от Испании. Судя по игре с Италией, это как будто бы самая сильная сборная на Евро. Суперматч выдали, камня на камне не оставили от итальянцев! Посмотрим, что будет дальше.

— Не возникает мысли: на месте таких-то могли бы быть мы?

— Нет. Я не посыпаю голову пеплом, не фантазирую и воспринимаю ситуацию как данность.