Топ-матчи среды: Чили — Аргентина, Грузия — Португалия и Кудерметова — Возняцки

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Посмотреть все события 26 июня в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:00: Перу — Канада, Кубок Америки — 2024, группа A. 2-й тур

Интрига: Канада останется без плей-офф Копы?

Канада в 1-м туре Кубка Америки уступила Аргентине (0:2). А перуанцы сыграли вничью с чилийцами. Теперь команды встретятся во 2-м туре. Обеим сборным необходима победа, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф. Если Канада проиграет, то останется без четвертьфинала. Но шансы команд приблизительно равны. Всё решат детали.

⚽️ 4:00: Чили — Аргентина, Кубок Америки — 2024, группа A. 2-й тур

Интрига: Аргентина забронирует место в четвертьфинале?

Аргентинцы открыли Копу уверенной победой над Канадой — 2:0. Теперь действующий обладатель Кубка Америки встретится с Чили. Чилийцы в 1-м туре сыграли вничью с Перу (0:0). Аргентина в случае победы в предстоящей встрече гарантирует себе место в плей-офф. А Чили нужны очки, чтобы рассчитывать на четвертьфинал. Иначе всё придётся решать в 3-м туре.

⚽️ 14:00: «Шанхай Шэньхуа» — «Мэйчжоу Хакка», Китай — Суперлига, 16-й тур

Интрига: беспроигрышная серия команды Слуцкого продолжится?

«Шанхай Шэньхуа» идёт на втором месте в чемпионате Китая, отставая от лидера на два очка. Команда Слуцкого не проиграла ни разу за 15 туров. Впереди — матч с «Мэйчжоу Хаккой» с 13-го места. Отличный шанс для «Шэньхуа» продлить свою успешную серию. А главное — не отстать от лидирующего «Шанхай Порта».

🎾 15:00*: Вероника Кудерметова (Россия) — Каролина Возняцки (Дания, WC), Бад-Хомбург, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Кудерметова с бывшей первой ракеткой мира?

Вероника Кудерметова прошла по одному кругу на трёх подряд травяных турнирах — в Хертогенбосхе, Берлине и Бад-Хомбурге. И теперь, чтобы добиться лучшего результата июня, ей необходимо справиться с экс первой ракеткой мира Каролиной Возняцки. Девушки ранее встречались дважды в 2019 году и обменялись победами. На «Ролан Гаррос» сильнее была Вероника, а на Уимблдоне — Каролина. Победительница нового матча сыграет в 1/4 финала Бад-Хомбурга с кем-то из пары Эмма Наварро — Питон Стирнс.

⚽️ 19:00: Словакия — Румыния, ЧЕ-2024, группа E. 3-й тур

Интрига: сыграют ли команды вничью?

Словакия и Румыния одержали по одной победе на Евро-2024. Словаки обыграли Бельгию (1:0), а румыны — Украину (3:0). Четырёх очков командам хватит, чтобы выйти в плей-офф. Так что в 3-м туре их устроит ничья. А команды встретятся между собой. Чем не повод расписать ничейный результат? Но всё же любой спортсмен стремится к победе. Так что надеемся, что словаки и румыны выложатся на 100%. А места в плей-офф разыграют в честной борьбе.

⚽️ 19:00: Украина — Бельгия, ЧЕ-2024, группа E. 3-й тур

Интрига: Украина вылетит с Евро?

Украина выиграла во 2-м туре у Словакии (2:1), но из-за поражения в стартовом матче Евро от Румынии (0:3) занимает четвёртое место в группе. Для выхода в плей-офф команде Сергея Реброва необходима победа над Бельгией. Либо устроит ничья, но для этого нужно чьё-то поражение в игре Словакии и Румынии. В общем, с бельгийцами нужно показать лучший футбол. Однако сама Бельгия ещё не обеспечила себе место в 1/8 финала. Поэтому выйдет с максимальным настроем. Тем интереснее, чем же закончится матч.

⚽️ 22:00: Чехия — Турция, ЧЕ-2024, группа F. 3-й тур

Интрига: матч за выход в плей-офф Евро

Турция и Чехия разыграют место в 1/8 финала Евро. Пока что в выигрышном положении турки: у команды Винченцо Монтеллы есть три очка в активе. Их устроит ничья. А вот Чехию — только победа. Но нет сомнений, что и Турция выйдет играть на максимум. Чехи пошумели на прошлом Евро, выйдя в четвертьфинал. Турки же не оказывались в плей-офф с 2008-го, когда взяли бронзу (вместе с Россией). Кто же приблизится к новому успеху?

⚽️ 22:00: Грузия — Португалия, ЧЕ-2024, группа F. 3-й тур

Интрига: Грузия совершит чудо и окажется в 1/8 финала?

Португалия уже обеспечила себе первое место в группе и путёвку в плей-офф. А вот Грузии необходимо чудо в 3-м туре. Команда Вилли Саньоля должна обыгрывать Португалию, чтобы рассчитывать на 1/8 финала. Звучит просто, но как же сложно реализовать! Хотя португальцы могут выпустить второй состав, открыв для Грузии окно возможностей.