Решающий матч Грузии и развязка в дикой группе Бельгии! Евро-2024 — LIVE

Португалии ничего не надо, но вдруг Роналду выйдет мотивированным? Следим за чемпионатом Европы по футболу!

Друзья, всем привет! Групповой этап Евро-2024 подходит к концу. В этом онлайн-материале будем следить за двумя матчами, которые состоятся сегодня, 26 июня.

В 19:00 мск стартует встреча Украины и Бельгии. Их группа, пожалуй, самая интригующая на чемпионате Европы. Перед последним туром у каждой команды по три очка — такого ещё не было. Так что всё в руках сборных. Каждая из них будет биться за победу, чтобы пройти в плей-офф.

Трансляция матча Украина – Бельгия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

А в 22:00 мск начнут играть Грузия и Португалия. Команде Роналду уже фактически ничего не нужно: она набрала шесть очков, досрочно запрыгнула в 1/8 финала и, более того, гарантировала себе первое место. Однако сам Криштиану наверняка мотивирован, ведь на этом Евро он ещё не забивал. Грузии же нужна победа над фаворитом, иначе с мечтами о плей-офф можно прощаться.

Присоединяйтесь и следите за главными матчами дня на «Чемпионате»!

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