ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чили — Аргентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Словакия — Румыния: прямая онлайн-трансляция Евро-2024, где смотреть, 26 июня 2024, Чехия — Турция

Яркая Турция в шаге от плей-офф Евро! А что будет с сенсационной Румынией? LIVE
Андрей Гуров Дмитрий Сторожев
,
Яркая Турция в шаге от плей-офф Евро! LIVE
Комментарии
У Словакии и Чехии свой взгляд на это. Кто же пробьётся в 1/8 финала чемпионата Европы?

Всем привет! Сегодня, 26 июня, завершится групповой этап чемпионата Европы по футболу — 2024. В этом онлайн-материале будем следить за двумя матчами.

В первой игре, которая стартует в 19:00 мск, встретятся Словакия и Румыния. Эти команды угодили в самую запутанную группу на Евро. И у них, и у бельгийцев с украинцами перед последним туром накопилось по три очка. Так что победитель этой встречи гарантированно выйдет в плей-офф. Проигравший же рискует рухнуть на четвёртую строчку и остаться без 1/8 финала.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Словакия
Не начался
Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А в 22:00 мск начнут играть Чехия и Турция. Турки к 3-му туру набрали три очка и с большой вероятностью сыграют в плей-офф, но набрать очки и гарантировать себе путёвку в следующий раунд — очевидная задача. Чехия же пока имеет лишь одно очко, так что в предстоящем матче им нужно побеждать. Удастся ли?

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Присоединяйтесь к нашему лайву и следите за развязкой группового этапа Евро-2024 вместе с «Чемпионатом»!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android