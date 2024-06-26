У Словакии и Чехии свой взгляд на это. Кто же пробьётся в 1/8 финала чемпионата Европы?

Яркая Турция в шаге от плей-офф Евро! А что будет с сенсационной Румынией? LIVE

Всем привет! Сегодня, 26 июня, завершится групповой этап чемпионата Европы по футболу — 2024. В этом онлайн-материале будем следить за двумя матчами.

В первой игре, которая стартует в 19:00 мск, встретятся Словакия и Румыния. Эти команды угодили в самую запутанную группу на Евро. И у них, и у бельгийцев с украинцами перед последним туром накопилось по три очка. Так что победитель этой встречи гарантированно выйдет в плей-офф. Проигравший же рискует рухнуть на четвёртую строчку и остаться без 1/8 финала.

А в 22:00 мск начнут играть Чехия и Турция. Турки к 3-му туру набрали три очка и с большой вероятностью сыграют в плей-офф, но набрать очки и гарантировать себе путёвку в следующий раунд — очевидная задача. Чехия же пока имеет лишь одно очко, так что в предстоящем матче им нужно побеждать. Удастся ли?

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