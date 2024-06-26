Сколько нужно очков, чтобы выйти из группы с 3-го места? Португалии дважды везло на Евро!

Этот чемпионат Европы – третий подряд, на котором играют 24 команды. Увеличение количества участников финальной стадии повлекло за собой и изменение стадии плей-офф. Теперь игры на вылет начинаются с 1/8 финала. Из каждой группы, как и прежде, выходят по две лучшие сборные, но при новом формате места в плей-офф получают и четыре лучшие сборные из шести, занявших третьи места. «Подвисшие» команды, которые завершают групповой этап раньше, должны ждать, как закончат матчи их конкуренты в остальных квартетах.

Что нужно, чтобы выйти из группы с третьего места? Идеальный вариант – просто набрать больше очков, чем конкуренты из других квартетов. А в случае равенства очков у двух и более сборных в силу вступают дополнительные показатели. Наилучшая разница забитых и пропущенных мячей, затем наибольшее количество забитых голов, одержанных побед и так далее. Рассказываем, сколько очков хватало командам на предыдущих Евро, чтобы попасть в плей-офф, и сколько не хватало.

Евро-2016: Португалии повезло с третьим местом, и она выиграла турнир

На чемпионате Европы 2016 года раньше остальных финишировали команды группы А. В том квартете третье место заняла Албания – с одной победой при двух поражениях и отрицательной разницей мячей (1:3). Намного лучше оказалась ситуация у завершившей на следующий день групповой этап сборной Словакии. В группе В словаки стали третьими, обойдя Россию, с четырьмя очками. Уже через сутки сборная Словакии праздновала выход в плей-офф, так как её конкуренты Северная Ирландия и Польша набрали только по три очка. Албанцы же напрасно считали расклады: они оказались вообще худшими из-за своей разницы мячей. Ирландия набрала четыре очка в группе Е, а Португалия — три в группе D.

Дальше прошли Словакия, Ирландия и две сборные, набравшие по три очка с нулевой разницей мячей. Если бы решающим дополнительным показателем было количество побед, то сборная Португалии вылетела бы с Евро-2016. А в итоге она взяла золото!

Таблица финишировавших третьими команд на Евро-2016

Команда Игры Победы Ничьи Поражения Разница мячей Очки 1. Словакия 3 1 1 1 3-3 4 2. Ирландия 3 1 1 1 2-4 4 3. Португалия 3 0 3 0 4-4 3 4. Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3 5. Турция 3 1 0 2 2-4 3 6. Албания 3 1 0 2 1-3 3

Евро-2020: Португалия снова вышла с третьего места, но не повторила свой успех

Если на Евро-2016 только Португалия задержалась в плей-офф, то на Евро-2020 сразу три из четырёх команд, финишировавших на третьем месте в группе, прошли первый раунд и добрались до четвертьфинала. Это Чехия, Швейцария и Украина. Забавно, что Португалия и тут «выделилась» на общем фоне – выбыла в 1/8 финала.

На предыдущем чемпионате Европы четырёх очков тоже было достаточно, чтобы гарантировать себе место в плей-офф с третьей позиции. Сначала в группе А с таким количеством очков финишировала Швейцария. Ей не помешала даже отрицательная разница мячей. На следующий день завершили выступления ещё два квартета. Финляндия с тремя очками обошла Россию в группе В и ждала, как сыграют конкуренты.

Финнам фортуна не улыбнулась – у Украины разница мячей оказалась чуть лучше (пусть и отрицательная), а в оставшиеся игровые дни с нужными результатами тоже не сложилось. Сборные Финляндии и Словакии, которая попала в 3-м туре под Испанию (0:5), отправились домой.

Таблица финишировавших третьими команд на Евро-2020

Команда Игры Победы Ничьи Поражения Разница мячей Очки 1. Португалия 3 1 1 1 7-6 4 2. Чехия 3 1 1 1 3-2 4 3. Швейцария 3 1 1 1 4-5 4 4. Украина 3 1 0 2 4-5 3 5. Финляндия 3 1 0 2 1-3 3 6. Словакия 3 1 0 2 2-7 3

Бонус. История чемпионата мира – как России не повезло на ЧМ-1994

На четырёх чемпионатах мира — с 1982 по 1994 год — тоже проводились групповые турниры с 24 сборными. Однако на первых трёх турнирах действовала ещё старая система, при которой за победу команды получали два очка. Только на ЧМ-1994 стоимость выигрыша выросла до трёх очков, поэтому вспомним тот турнир в контексте Евро-2024.

На чемпионате мира 30-летней давности одной из шести сборных, финишировавших на третьем месте, стала Россия. В первых двух турах группы В наша команда проиграла Бразилии (0:2) и Швеции (1:3). Но в последнем туре набрала три очка и сделала разницу мячей плюсовой благодаря разгрому Камеруна (6:1).

Затем Россия ждала, как сыграют конкуренты. Шансы на выход в плей-офф оставались. До этого финишировали группа А, в которой хозяева-американцы показали лучший результат (четыре очка), и группа С, где Южная Корея набрала всего два очка. Таким образом, нашей сборной достаточно было одного из трёх возможных положительных сценариев.

Матч Россия — Камерун на ЧМ-1994 Фото: Stephen Dunn/ALLSPORT

С группой Е не срослось. Там после двух туров все команды имели по три очка, а в последнем было две ничьих. В результаты четыре сборные завершили групповой этап с четырьмя очками – фантастика! Италия стала третьей.

Но оставалась большая надежда на группу F, где Саудовская Аравия играла с лидером Бельгией. Вот только бельгийцы неожиданно уступили со счётом 0:1, и в итоге в этом квартете сразу три команды набрали по шесть очков.

Наконец, в группе D перед 3-м туром Аргентина имела шесть очков, а Болгария и Нигерия по три. И опять всё получилось не так, как требовалось России. Нигерийцы выиграли свой матч. Аргентинцы проиграли болгарам и, как и Бельгия, завершили групповой этап на третьей строчке с шестью очками.

Таблица финишировавших третьими команд на ЧМ-1994

Команда Игры Победы Ничьи Поражения Разница мячей Очки 1. Аргентина 3 2 0 1 6-3 6 2. Бельгия 3 2 0 1 2-1 6 3. США 3 1 1 1 3-3 4 4. Италия 3 1 1 1 2-2 4 5. Россия 3 1 0 2 7-6 3 6. Южная Корея 3 0 2 1 4-5 2

Как показывает практика Евро и чемпионата мира, четырёх очков достаточно, чтобы выйти из группы. С тремя это сделать труднее, но тоже можно. Для Португалии на Евро-2016 обстоятельства сложились намного лучше, чем для России на ЧМ-1994.