Сколько нужно очков, чтобы выйти из группы с 3-го места? Португалии дважды везло на Евро!

Этот чемпионат Европы – третий подряд, на котором играют 24 команды. Увеличение количества участников финальной стадии повлекло за собой и изменение стадии плей-офф. Теперь игры на вылет начинаются с 1/8 финала. Из каждой группы, как и прежде, выходят по две лучшие сборные, но при новом формате места в плей-офф получают и четыре лучшие сборные из шести, занявших третьи места. «Подвисшие» команды, которые завершают групповой этап раньше, должны ждать, как закончат матчи их конкуренты в остальных квартетах.
Что нужно, чтобы выйти из группы с третьего места? Идеальный вариант – просто набрать больше очков, чем конкуренты из других квартетов. А в случае равенства очков у двух и более сборных в силу вступают дополнительные показатели. Наилучшая разница забитых и пропущенных мячей, затем наибольшее количество забитых голов, одержанных побед и так далее. Рассказываем, сколько очков хватало командам на предыдущих Евро, чтобы попасть в плей-офф, и сколько не хватало.
Евро-2016: Португалии повезло с третьим местом, и она выиграла турнир
На чемпионате Европы 2016 года раньше остальных финишировали команды группы А. В том квартете третье место заняла Албания – с одной победой при двух поражениях и отрицательной разницей мячей (1:3). Намного лучше оказалась ситуация у завершившей на следующий день групповой этап сборной Словакии. В группе В словаки стали третьими, обойдя Россию, с четырьмя очками. Уже через сутки сборная Словакии праздновала выход в плей-офф, так как её конкуренты Северная Ирландия и Польша набрали только по три очка. Албанцы же напрасно считали расклады: они оказались вообще худшими из-за своей разницы мячей. Ирландия набрала четыре очка в группе Е, а Португалия — три в группе D.
Дальше прошли Словакия, Ирландия и две сборные, набравшие по три очка с нулевой разницей мячей. Если бы решающим дополнительным показателем было количество побед, то сборная Португалии вылетела бы с Евро-2016. А в итоге она взяла золото!
Таблица финишировавших третьими команд на Евро-2016
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница мячей
|Очки
|1. Словакия
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|2. Ирландия
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|3. Португалия
|3
|0
|3
|0
|4-4
|3
|4. Северная Ирландия
|3
|1
|0
|2
|2-2
|3
|5. Турция
|3
|1
|0
|2
|2-4
|3
|6. Албания
|3
|1
|0
|2
|1-3
|3
Евро-2020: Португалия снова вышла с третьего места, но не повторила свой успех
Если на Евро-2016 только Португалия задержалась в плей-офф, то на Евро-2020 сразу три из четырёх команд, финишировавших на третьем месте в группе, прошли первый раунд и добрались до четвертьфинала. Это Чехия, Швейцария и Украина. Забавно, что Португалия и тут «выделилась» на общем фоне – выбыла в 1/8 финала.
На предыдущем чемпионате Европы четырёх очков тоже было достаточно, чтобы гарантировать себе место в плей-офф с третьей позиции. Сначала в группе А с таким количеством очков финишировала Швейцария. Ей не помешала даже отрицательная разница мячей. На следующий день завершили выступления ещё два квартета. Финляндия с тремя очками обошла Россию в группе В и ждала, как сыграют конкуренты.
Финнам фортуна не улыбнулась – у Украины разница мячей оказалась чуть лучше (пусть и отрицательная), а в оставшиеся игровые дни с нужными результатами тоже не сложилось. Сборные Финляндии и Словакии, которая попала в 3-м туре под Испанию (0:5), отправились домой.
Таблица финишировавших третьими команд на Евро-2020
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница мячей
|Очки
|1. Португалия
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|2. Чехия
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|3. Швейцария
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|4. Украина
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|5. Финляндия
|3
|1
|0
|2
|1-3
|3
|6. Словакия
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
Бонус. История чемпионата мира – как России не повезло на ЧМ-1994
На четырёх чемпионатах мира — с 1982 по 1994 год — тоже проводились групповые турниры с 24 сборными. Однако на первых трёх турнирах действовала ещё старая система, при которой за победу команды получали два очка. Только на ЧМ-1994 стоимость выигрыша выросла до трёх очков, поэтому вспомним тот турнир в контексте Евро-2024.
На чемпионате мира 30-летней давности одной из шести сборных, финишировавших на третьем месте, стала Россия. В первых двух турах группы В наша команда проиграла Бразилии (0:2) и Швеции (1:3). Но в последнем туре набрала три очка и сделала разницу мячей плюсовой благодаря разгрому Камеруна (6:1).
Затем Россия ждала, как сыграют конкуренты. Шансы на выход в плей-офф оставались. До этого финишировали группа А, в которой хозяева-американцы показали лучший результат (четыре очка), и группа С, где Южная Корея набрала всего два очка. Таким образом, нашей сборной достаточно было одного из трёх возможных положительных сценариев.
Матч Россия — Камерун на ЧМ-1994
Фото: Stephen Dunn/ALLSPORT
С группой Е не срослось. Там после двух туров все команды имели по три очка, а в последнем было две ничьих. В результаты четыре сборные завершили групповой этап с четырьмя очками – фантастика! Италия стала третьей.
Но оставалась большая надежда на группу F, где Саудовская Аравия играла с лидером Бельгией. Вот только бельгийцы неожиданно уступили со счётом 0:1, и в итоге в этом квартете сразу три команды набрали по шесть очков.
Наконец, в группе D перед 3-м туром Аргентина имела шесть очков, а Болгария и Нигерия по три. И опять всё получилось не так, как требовалось России. Нигерийцы выиграли свой матч. Аргентинцы проиграли болгарам и, как и Бельгия, завершили групповой этап на третьей строчке с шестью очками.
Таблица финишировавших третьими команд на ЧМ-1994
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница мячей
|Очки
|1. Аргентина
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|2. Бельгия
|3
|2
|0
|1
|2-1
|6
|3. США
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|4. Италия
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|5. Россия
|3
|1
|0
|2
|7-6
|3
|6. Южная Корея
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
Как показывает практика Евро и чемпионата мира, четырёх очков достаточно, чтобы выйти из группы. С тремя это сделать труднее, но тоже можно. Для Португалии на Евро-2016 обстоятельства сложились намного лучше, чем для России на ЧМ-1994.