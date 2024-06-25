10 ярких случаев, когда звёзды футбола играли в маске. Мбаппе попал в крутую компанию

Килиан Мбаппе после перелома носа играет за сборную Франции в маске, которую ему специально изготовили для выступлений на Евро. Футболисту, по-хорошему, требовалась операция, однако совместно с врачами он решил повременить с хирургическим вмешательством — это бы выбило его из строя на несколько недель, и он бы пропустил весь турнир. Для Мбаппе изначально изготовили стильную маску с французским триколором, но УЕФА в ней играть запретил: по правилам организации, на матч можно выйти только в однотонной маске.
Для Мбаппе изначально изготовили стильную маску с французским триколором
Фото: Getty Images
После этого Мбаппе оперативно изготовили новую — матово-чёрную и с маленькими французскими флагами по бокам.
Новая маска КилианаМбаппе
Фото: Getty Images
Немалому количеству игроков приходилось играть в масках, и все они были совершенно разные — от прозрачных до закрывающих в том числе и лоб. Давайте выберем самую стильную!
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Паоло Мальдини
Мальдини сломал нос в миланском дерби, после чего несколько недель провалялся в больнице. Он вернулся к четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов с «Аяксом», появившись на поле в прозрачной маске с белыми вставками, которые обеспечивали плотное прилегание к коже и снижали неприятные ощущения от ношения. Суровый стиль 2000-х!
Ивица Олич
За неделю до финала Кубка УЕФА в 2005-м Олич получил травму в игре с «Зенитом» — получил локтем в нос от Эрика Хагена. Был риск, что хорват пропустит важнейший для ЦСКА матч в Лиссабоне, потому что массовой практики изготовления масок тогда ещё не было. Но Олич наотрез отказался от такого варианта — готов был играть и без маски, и «вообще без носа». Ивице изготовили маску из карбона, но после тренировки он подошёл в Валерию Газзаеву и попросил всё же играть без неё — она ему мешала. На следующей тренировке Оличу попали в нос, и всё оказалось в крови — Газзаев ещё раз спросил, готов ли он играть. И тот снова сказал, что ни за что не пропустит матч.
Комиссар финала запретил хорвату выходить на поле без маски, поэтому сооружать защиту для носа пришлось из подручных средств: врач ЦСКА собрал маску из пластиковых карточек от гостиничных номеров и пластырей. Олич отыграл 70 минут и стал обладателем трофея.
Михаэль Баллак
В 2011-м в гостевом матче с «Фрайбургом» Баллак столкнулся с соперником и покинул поле. Главный тренер «Байера» Робин Дутт тогда сказал, что, кажется, полузащитник всё же сломал нос — так и получилось. Для Баллака изготовили маску, которая полностью закрывала нос. Выглядело это весьма необычно.
Виктор Осимхен
В ноябре 2021-го во время встречи «Наполи» и «Интера» Осимхен столкнулся с защитником соперника. Травма была жуткая — Виктор сломал не только нос, но и глазницу. Восстановление заняло несколько месяцев, после чего форвард вернулся на поле в маске — она была похожа на маску Зорро. Удивительно, но Осимхен до сих пор играет в ней! В 2022-м врач «Наполи» Роберто Руггьеро объяснял, что это даёт ему ощущение безопасности. Этой зимой футболист сам рассказал, почему не хочет снимать маску — звучит, если честно, жутковато.
«Я должен буду носить маску до конца своей карьеры, потому что у меня там винты, которые проходят сквозь челюсть и лицо, — объяснил он. — Мы играли с «Кальяри», и, когда я ударил по мячу головой, у меня пошла кровь. Мне ещё и вратарь по лицу попал. Была кровь. И это с маской на лице».
Джон Терри
В 2007-м уже на третьей минуте матча с «Фулхэмом» капитан «Челси» столкнулся с Клинтом Демпси. Травма была очевидна, но Терри каким-то чудом доиграл до перерыва, после чего уже не вышел — в итоге ему диагностировали перелом скулы. Футболиста прооперировали, а к его возвращению на поле по заказу клуба изготовили прозрачную маску. Выглядело довольно экзотично, потому что обычно они чёрные.
Пол Гаскойн
Гаскойн пострадал в отборочном матче ЧМ-1994 — ему прилетело локтем от капитана сборной Нидерландов Яна Ваутерса. В результате оказалось, что Полу сломали скулу. Для него изготовили бежевую маску, в которой он был похож на персонажа из какого-нибудь фантастического фильма. Гаскойн проиграл в ней до конца сезона.
Илья Кутепов
В 2019-м Кутепов получил травму в матче с «Уфой», но доиграл встречу до конца, хотя сразу же понял, что получил перелом. «Нос не дышал, поэтому определённый дискомфорт при дыхании я испытывал, — рассказывал он. — К тому же активно шло кровотечение, кровь попадала в горло. Прошу прощения за подробности, но приходилось это регулярно сплёвывать. Сразу после игры мы отправились в Москву на самолёте, на высоте сказывалось давление. Медицинский штаб предоставил мне всю необходимую помощь. Через день, когда сделали снимок, стало ясно, что травма очень серьёзная: абсолютно всё, что есть в носу, было переломано».
Для Кутепова быстро изготовили маску, но играть в ней было неудобно — пришлось переделывать. «Для этого обратились к шведским специалистам — летал в Швецию одним днём, — делился Илья. — Технология изготовления там очень интересная. Перед созданием маски сделали снимок, по которому из глины создали слепок лица. И по нему уже произвели маску, в которой идеально учтены все очертания, скулы».
Роберт Левандовски
В 2015 году Левандовски сломал нос и челюсть в полуфинальном матче Кубка Германии: на 117-й минуте встречи с дортмундской «Боруссией» он столкнулся с вратарём Митчеллом Лангераком, после чего был госпитализирован. Через несколько дней Роберт вернулся к тренировкам в защитной маске — её покрыли искусственной кожей и разместили на ней его инициалы.
Поляка спросили о его опыте игры в маске перед матчем со сборной Франции. «Когда мне самому пришлось носить маску, это было неприятно, — вспомнил Левандовски. — Особенно неудобно было в штрафной: у меня были проблемы, я не реагировал, не видел — поле зрения было ограничено… Это несколько миллисекунд, но они могут замедлить игрока. Это вызов, но здоровье, конечно, важнее. На соревнованиях эмоции очень высоки, всем хочется играть любой ценой. Я понимаю трудности, с которыми сталкивается Мбаппе».
Пьер-Эмерик Обамеянг
В 2022-м Обамеянг перешёл в «Челси» уже в маске — за несколько дней до трансфера в его дом проникли грабители. «В воскресенье вечером какие-то жестокие трусы ворвались в наш дом, угрожали моей семье и детям просто ради того, чтобы что-то украсть, — рассказывал Пьер-Эмерик. — Они сломали мне челюсть, но я быстро восстановлюсь, и, слава богу, никто больше не пострадал». Для Обамеянга изготовили маску, которая закрывала преимущественно скулы.
Джампаоло Паццини
Во время матча «Сампдории» и «Лацио» нападающий столкнулся с голкипером римлян и получил перелом носа. Ему сделали операцию, и спустя неделю он вернулся на поле в необычной маске: слева была большая «десятка» (его игровой номер), а справа — его прозвище «Паццо».