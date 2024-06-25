10 ярких случаев, когда звёзды футбола играли в маске. Мбаппе попал в крутую компанию

Килиан Мбаппе после перелома носа играет за сборную Франции в маске, которую ему специально изготовили для выступлений на Евро. Футболисту, по-хорошему, требовалась операция, однако совместно с врачами он решил повременить с хирургическим вмешательством — это бы выбило его из строя на несколько недель, и он бы пропустил весь турнир. Для Мбаппе изначально изготовили стильную маску с французским триколором, но УЕФА в ней играть запретил: по правилам организации, на матч можно выйти только в однотонной маске.

Для Мбаппе изначально изготовили стильную маску с французским триколором Фото: Getty Images

После этого Мбаппе оперативно изготовили новую — матово-чёрную и с маленькими французскими флагами по бокам.

Новая маска КилианаМбаппе Фото: Getty Images

Немалому количеству игроков приходилось играть в масках, и все они были совершенно разные — от прозрачных до закрывающих в том числе и лоб. Давайте выберем самую стильную!

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