Важнейшие изменения в раскладах из-за Франции! Кто на кого выходит в плей-офф Евро?

Группа D на Евро – всё. Прошли заключительные матчи: Франция сыграла с Польшей, а Нидерланды – с Австрией. И развязка в этой группе – сенсация! Потому что выиграла её… Австрия.

Итоговое положение в группе такое:

Кто с кем сыграет в плей-офф?

Австрия сыграет с командой, которая займёт второе место в группе F (Турция, Чехия или Грузия).

Франция сыграет с командой, которая займёт второе место в группе E (Румыния, Бельгия, Словакия или Украина).

Что касается Нидерландов, то с четырьмя очками они вышли из группы ещё после вчерашних матчей – но в итоге с третьего места. В плей-офф, скорее всего, сыграют с первой командой группы C (Англия, Дания или Словения) или группы E (Румыния, Бельгия, Словакия или Украина).

Важное замечание по Франции

Так как Франция из-за ничьей заняла только второе место, то она попала в верхнюю часть сетки. Туда же уже точно вышли Германия, Испания и Португалия (пока команды не знают своих соперников). Если все эти три команды и Франция пройдут 1/8 финала, то в четвертьфиналах Германия сыграет с Испанией, а Франция – с Португалией!