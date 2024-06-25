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Евро-2024, расклады – кто на кого выходит в плей-офф чемпионата Европы, сетка плей-офф, расклады на выход из групп, подробности

Важнейшие изменения в раскладах из-за Франции! Кто на кого выходит в плей-офф Евро?
Максим Пахомов
Кто на кого выходит в плей-офф Евро?
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Одна сторона сетки – просто огонь!

Группа D на Евро – всё. Прошли заключительные матчи: Франция сыграла с Польшей, а Нидерланды – с Австрией. И развязка в этой группе – сенсация! Потому что выиграла её… Австрия.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Мбаппе – 56'     1:1 Левандовски – 79'    
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Австрия
0:1 Мален – 6'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Шмид – 59'     2:2 Депай – 75'     2:3 Забитцер – 80'    

Итоговое положение в группе такое:

Кто с кем сыграет в плей-офф?

  • Австрия сыграет с командой, которая займёт второе место в группе F (Турция, Чехия или Грузия).
  • Франция сыграет с командой, которая займёт второе место в группе E (Румыния, Бельгия, Словакия или Украина).

Что касается Нидерландов, то с четырьмя очками они вышли из группы ещё после вчерашних матчей – но в итоге с третьего места. В плей-офф, скорее всего, сыграют с первой командой группы C (Англия, Дания или Словения) или группы E (Румыния, Бельгия, Словакия или Украина).

Важное замечание по Франции

Так как Франция из-за ничьей заняла только второе место, то она попала в верхнюю часть сетки. Туда же уже точно вышли Германия, Испания и Португалия (пока команды не знают своих соперников). Если все эти три команды и Франция пройдут 1/8 финала, то в четвертьфиналах Германия сыграет с Испанией, а Франция – с Португалией!

Вот как всё устроено с третьими местами
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