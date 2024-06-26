ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Словакия — Румыния. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чехия — Турция, Евро-2024, 26 июня 2024: история встреч, матч сборных на чемпионате Европы — 2008, подробности, голы

Забыли про шедевральный матч Турции и Чехии? Эпичнее на Евро-2008 не было ничего
Никита Паглазов
Как Чехия и Турция выдали самый эпичный матч
Аудио-версия:
Комментарии
Если, конечно, не считать игру Голландия — Россия.

Сборные Чехии и Турции сыграют ключевой матч за выход в плей-офф Евро-2024. Ничья гарантирует туркам место в 1/8 финала, чехов же устроит только победа. Нас ожидает эпичная встреча. В истории противостояний Чехии и Турции уже была очная игра за плей-офф в 3-м туре. Она состоялась на Евро-2008. И стала украшением турнира.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Группа Чехии и Турции на Евро-2008 была почти идентична той, что сложилась на нынешнем турнире. Компанию им тогда также составляла Португалия, а вместо Грузии — Швейцария. Португальцы и чехи были фаворитами и основными претендентами на выход в четвертьфинал. Хотя у Чехии в составе больше не было легендарного Павла Недведа. А Турция привезла на Евро-2008 микс из бронзовых призёров ЧМ-2002 (Рюшту Речбер, Эмре Белёзоглу, Нихат Кахведжи, Эмре Ашык) и новых героев (Арда Туран, Хамит Алтынтоп, Волкан Демирель, Гёкдениз Карадениз). Команда пропустила чемпионат Европы 2004 года и чемпионат мира — 2006 в Германии. Поэтому Турция рассчитывала на реабилитацию перед болельщиками.

Сборная Турции на Евро-2008

Сборная Турции на Евро-2008

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Первые два тура турки и чехи провели идентично. И те, и те уступили Португалии (Чехия — 1:3, Турция — 0:2), а Швейцарию обыграли (Чехия — 1:0, Турция — 2:1). Причём туркам швейцарцы подарили победу, пропустив на 90+2-й минуте. Арда Туран нанёс мощный удар издали, и мяч после рикошета влетел в ворота Диего Бенальо. На Евро-2008 Турция в общей сложности вела в счёте всего 17 минут!

В 3-м туре чехи и турки разыгрывали место в четвертьфинале. Любопытная ситуация: команды подошли к матчу с одинаковыми показателями по очкам и по разнице забитых и пропущенных мячей. В случае ничьей в основное время сборные ожидало нововведение от УЕФА: победителя определила бы серия пенальти. Однако тренер сборной Чехии Карел Брюкнер перед матчем отметил, что команда решит все вопросы за 90 минут.

На Евро-2004 чехи уступили только будущим чемпионам:
А ведь Чехия была в двух шагах от триумфа на Евро-2004! Где теперь игроки той сборной?
А ведь Чехия была в двух шагах от триумфа на Евро-2004! Где теперь игроки той сборной?

Начало игры показало агрессивный настрой чехов. Уже на 11-й секунде Марек Матейовски пробил по воротам Турции — мяч прошёл чуть выше перекладины. Затем Чехия продолжила давить, создавая момент за моментом. Это принесло результат на 34-й минуте: чехи убежали в быструю контратаку, Зденек Грыгера с правого фланга навесил на Яна Коллера, и двухметровый форвард, не заметив сопротивления со стороны защитников сборной Турции, замкнул подачу головой.

А до перерыва Коллер мог и вовсе оформить дубль, но не попал в створ после навеса Марека Янкуловски.

Ян Коллер после гола в ворота Турции

Ян Коллер после гола в ворота Турции

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

В перерыве тренер турок Фатих Терим устроил серьёзный разговор в раздевалке. Старт второго тайма в исполнении Турции получился мощным. Сначала Нихат Кахведжи нанёс опасный удар из пределов штрафной, а затем Тунджай Шанлы простил чехов, пробив прямо в Петра Чеха из убойной позиции. После упущенных моментов сработала футбольная карма. На 62-й минуте Либор Сьонко навесил с правого фланга, а Ярослав Плашил опередил соперника и в касание поразил ворота Демиреля. 2:0 в пользу Чехии — вопрос с выходом в четвертьфинал решён?

На 71-й минуте Ян Полак упустил шанс забить третий гол чехов, попав в штангу. И тем самым подарил надежду Турции. Спустя несколько мгновений команда Терима сократила отставание в счёте: Туран нанёс классный удар — у Чеха не было шансов на спасение. Турция почувствовала уверенность, которую добавляли болельщики на трибунах «Стад де Женев». И на 87-й минуте команда сравняла счёт! Нихат подкараулил чудовищную ошибку Чеха, выронившего мяч из рук на выходе, и забил второй гол. На горизонте замаячила первая в истории серия пенальти на групповом этапе.

Нихат Кахведжи (с мячом) в том огненном матче оформил дубль

Нихат Кахведжи (с мячом) в том огненном матче оформил дубль

Фото: Alex Livesey/Getty Images

А поймавшая кураж Турция забила снова. Нихат вышел один на один с Чехом и пробил под перекладину. Хотя, возможно, в момент передачи Кахведжи находился в офсайде. Но VAR в 2008-м ещё не было. 3:2 — и уже Турция выходит в четвертьфинал!

Думаете, веселье закончилось? Нет. На 90+3-й минуте Демирель зачем-то толкнул Коллера в грудь, после чего судья Петер Фрейдфельдт удалил голкипера сборной Турции. Лимит замен был исчерпан, поэтому в ворота встал нападающий Тунджай Шанлы. Но за две минуты Чехия не воспользовалась преимуществом. А Турция во второй раз в истории оказалась в плей-офф Евро.

Нихат Кахведжи
Нихат Кахведжи
экс-форвард сборной Турции

«Мы уступали 0:2 и действительно играли плохо. Однако в итоге Турция вновь доказала, что матч длится 90 минут. Если нам удалось победить при столь скверной игре, значит, нет того соперника, кого мы не могли бы одолеть при хорошем футболе в нашем исполнении».

Тренер сборной Турции Фатих Терим отмечал, что просил идти команду вперёд в концовке: «Проиграли бы 0:2 или 0:4 — какая разница? Потому мы были обязаны идти вперёд и пытаться что-то сделать. Даже когда мы восстановили равновесие и все думали о серии пенальти, я призывал игроков забить третий гол».

А Карел Брюкнер не сильно расстроился поражению: «Футбол не жесток, он прекрасен. Болезненные поражения и великие победы — его составные части. Без них футбол немыслим. Я этому рад, поскольку именно в этом источник футбольных эмоций».

ЧЕ-2008 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
15 июня 2008, воскресенье. 22:45 МСК
Турция
Окончен
3 : 2
Чехия
0:1 Коллер – 34'     0:2 Плашил – 62'     1:2 Туран – 75'     2:2 Кахведжи – 87'     3:2 Кахведжи – 89'    
Удаления: Демирель – 90+2' / нет

Турция повторила трюк с камбэком уже в четвертьфинале. Матч с Хорватией дошёл до дополнительного времени: на 119-й минуте Иван Класнич открыл счёт, но на 120+2-й Семих Шентюрк спас турок и перевёл встречу в серию пенальти. Обескураженные хорваты провалились, не забив три 11-метровых. А Турция реализовала все три попытки и вышла в полуфинал — 1:1 (3:1 пен.). Там турки до конца сопротивлялись Германии, пропустив решающий мяч только на 90-й минуте — 2:3. Но бронзу (вместе с Россией) Турция всё равно взяла. Исторический результат для страны.

После турнира Фатих Терим отметил, что причиной успеха стал характер его команды.

Фатих Терим
Фатих Терим
экс-тренер сборной Турции

«Думаю, что эта команда отражает мой характер. Мы обладаем смесью веры, желания, храбрости, технической готовности и тактической грамотности. Возможно, у нас нет всемирно известных игроков, зато турецкие футболисты всегда отдают себя игре без остатка. Футболка игрока моей команды должна быть мокрой от пота — для меня это очень важный показатель».

Теперь уже Турции-2024 необходимо вдохновиться тем подвигом. От гарантированного выхода в плей-офф команду Винченцо Монтеллы отделяет всего одно очко.

Следим за всеми участниками плей-офф Евро:
Какие сборные вышли в плей-офф Евро-2024? В списке — уже 11 команд. LIVE
Live
Какие сборные вышли в плей-офф Евро-2024? В списке — уже 11 команд. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android