Франция – не первая! Мбаппе забил в маске, но получил от Левандовского в нос

Сборная Франции второй матч подряд на Евро-2024 сыграла вничью. Команда Дидье Дешама финишировала только на втором месте в группе. Не помогло и возвращение Килиана Мбаппе.

Дешам рискнул и выпустил Мбаппе на поле ещё до плей-офф. Новичок «Реала» сыграл в 3-м туре в чёрной маске. Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски, тоже игравший когда-то в маске, рассказал об этом опыте: «Когда мне пришлось надеть её, это было неприятно. Сложно играть, особенно в штрафной. Я плохо видел, моё поле зрения было ограничено. Речь идёт о нескольких тысячных долях секунды, однако это может замедлить игрока. Неприятно, но, конечно, здоровье игрока важнее». Кстати, сам Роберт впервые попал в основу сборной Польши на Евро-2024 после травмы. Впрочем, поляки уже потеряли шансы на выход из группы.

На первых минутах у сборной Франции, которая играла с Мбаппе и Брэдли Баркола, но без Антуана Гризманна и Маркуса Тюрама, было больше территориальное преимущество. Команда Дешама давила – поляки глубоко защищались. Мбаппе хорошо двигался, но складывалось впечатление, что он старается избегать опасных для сломанного носа единоборств. Будучи центрфорвардом, Килиан постоянно уходил из штрафной, где приходилось бы бороться с тремя центральными защитниками. И «трёхцветным» просто не хватало людей в штрафной под передачи.

Франция — Польша — 1:1 Фото: Getty Images

Впрочем, пресс французов давил на сборную Польши недолго. Потом команда Михала Пробежа (этот тренер, кстати, останется на своём посту, несмотря на неудачу на Евро-2024) стала показывать зубы. Поляков не сковывала ответственность за результат, они спокойно распоряжались мячом. Впереди в паре с Левандовским играл молодой Кацпер Урбаньски из «Болоньи», который выделялся нестандартными индивидуальными действиями. А самому Роберту очень хотелось проявить себя на стадионе в Дортмунде, где он забил много голов за карьеру в «Боруссии». До перерыва лучший шанс Левандовскому выпал после кросса слева, однако форвард немного неточно пробил головой.

Поскольку сборная Польши эффективно перекрывала центр за счёт своей схемы 5-3-2, французы искали пространство на флангах. И если справа от Усмана Дембеле было не так много остроты, то слева, насыщая зону группой игроков, вице-чемпионы мира несколько раз прорывали оборону соперника. Выскакивая к воротам через полуфланг, фактически в упор с острого угла били Тео Эрнандес и дважды Мбаппе перед перерывом. Но голкипер «Болоньи» Лукаш Скорупски делал классные сейвы. Благодаря ему после 45 минут игры сохранилась нулевая ничья.

А с началом второго тайма сборная Франции заиграла ещё быстрее – включила чемпионские скорости. Дешам нажал на нужную кнопку пульта управления. Один только Мбаппе за первые четыре минуты после перерыва нанёс три удара по воротам – выше, мимо и в створ (очередной суперсейв от Скорупского). Наконец-то сборная Франции забила на этом Евро сама, а не с помощью автогола! Дембеле заработал пенальти, в единоборстве с Якубом Кивёром, а Мбаппе очень хладнокровно реализовал 11-метровый. Пробил вправо от себя. Поразительно, но это первый гол Килиана на чемпионатах Европы, тогда как на ЧМ он забил уже 12 мячей. Празднуя свой успех, экс-игрок «ПСЖ» сорвал маску.

Тут же Дешам показал, что не собирается сушить игру, чтобы сохранить минимальную победу. Сделал тройную замену, убрав с поля в том числе центрхавов Н'Голо Канте и Адриена Рабьо. На поле появились и Гризманн, и Оливье Жиру, которые составили мощный атакующий/контратакующий квартет с Мбаппе и Дембеле. Поляки же только за 20 минут до конца впервые пробили в этом тайме – Левандовски снова послал мяч рядом со штангой.

Всё шло к более крупной победе сборной Франции, но Польша на ровном месте нашла свой гол. Деотшанкюля Юпамекано перемкнуло – защитник попал по ноге Каролю Свидерскому. Очевидный 11-метровый. На гол Мбаппе поляки ответили голом своей звезды, вот только Левандовскому не хватило одной попытки, чтобы переиграть Мика Меньяна. Первый удар экс-игрока «Дортмунда» вратарь парировал, однако судьи при помощи активно жестикулировавшего Роберта разглядели, что Мик вышел с линии ворот. Со второй попытки Левандовски забил – снова с паузой, от штанги. До этого мяча не дотянулся бы никто.

Франция — Польша — 1:1 Фото: Getty Images

Команда Дешама впервые пропустила на Евро-2024. Франция полетела забивать второй, и в одном из единоборств сошлись Мбаппе с Левандовским – Килиан получил от поляка по больному носу! Снял маску ненадолго, пожаловался судье. Получился такой фол «Барселоны» на «Реале». Понятно, что Левандовски случайно попал рукой в лицо Мбаппе, однако «десятке» французов от этого не легче.

Дожать команду Пробежа вице-чемпионы мира не смогли, хотя в целом по игре заслужили победу и почти в два раза превзошли соперника по ударам – 19:10 (в створ – 8:3, из штрафной – 12:5). На 90+6-й минуте Мбаппе упал на линии штрафной поляков и выпрашивал пенальти, но судьи не зафиксировали фол в спорном эпизоде. В итоге Килиан сделал 72 касания мяча, включая 10 в чужой штрафной, отдал 91% точных передач (без пасов под удар), нанёс шесть ударов и совершил шесть обводок.