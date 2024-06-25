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Нидерланды — Австрия — 2:3, обзор матча Евро-2024, голы: Мален, Гакпо, Шмид, Депай, Забитцер, статистика, 15 июня 2024

Кажется, сыгран лучший матч Евро-2024
Григорий Телингатер
Нидерланды — Австрия — 2:3
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Австрия трижды выходила вперёд. А Нидерланды опустились на третью строчку.

Вроде бы к 3-му туру многое было понятно. Нидерланды и Франция заочно боролись за первую строчку в группе D (и за более удобного соперника в 1/8 финала). А оказалось совсем не так. Внезапно Австрия выдала сумасшедший матч, который стал, возможно, лучшим на турнире. По крайней мере, в плане сценария.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Австрия
0:1 Мален – 6'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Шмид – 59'     2:2 Депай – 75'     2:3 Забитцер – 80'    

Всё началось с автогола Нидерландов. Да-да, в очередной раз на этом Евро. Уже седьмой раз на турнире забивают в свои. На этот раз исполнил Дониэлл Мален — срезал примерно с 11 метров. У вратаря были шансы среагировать, но небольшие.

Уже в середине первого тайма Нидерландам пришлось выпускать Хави Симонса вместо Йоея Вермана. Всё шло не по плану. Команда Рональда Кумана, уступая в счёте, пять раз пробила по воротам до перерыва, но подводила реализация — ни одного удара в створ! Ближе других к голу был Мемфис Депай, который попал в штангу (хотя там был офсайд).

Мемфис Депай

Мемфис Депай

Фото: Julian Finney/Getty Images

Едва начался второй тайм, как Коди Гакпо сравнял счёт. Заслуга тут во многом у Лютсхарела Гертрейды, который перехватил мяч на своей половине поля и разогнал контратаку. При счёте 1:1 Австрия всё так же выходила из группы, но с третьего места. А значит, её потенциальным соперником с большой вероятностью могла стать сборная Англии. Такая перспектива не устраивала австрийцев, и они снова вышли вперёд. После навеса Флориана Гриллича в падении головой пробил Романо Шмид — 2:1.

Интересно, что в параллельном матче не очень хорошо складывались дела у Франции, поэтому победитель игры Нидерланды — Австрия выходил на первое место. И всё же команда Кумана отыгралась во второй раз за матч. Причём сделал это Депай, который до этого момента не сильно впечатлял на турнире. Конкретно в этом эпизоде он всё сделал идеально. Судья будто не поверил, что нападающий на такое способен, и не засчитал гол. Но VAR настоял на том, что игры рукой со стороны Депая не было, а арбитр убедился в этом у монитора — 2:2.

Гол Марселя Забитцера

Гол Марселя Забитцера

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Уже к этому моменту было понятно, что матч удался. Точно оправдал надежды в плане зрелищности и интриги, однако на этом дело не закончилось. Финальную точку поставил Забитцер. Он выдал шикарный удар с острого угла под ближнюю штангу с левой ноги, будучи правшой! Если не это лучший матч Евро-2024, то какой тогда? Внезапно Австрия заняла первое место в группе, Франция — вторая, а Нидерланды — третьи.

И вот что у них получается по потенциальным соперникам:
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