Хвича, настало твоё время!

Сборная Грузии — это самые настоящие рыцари. Чтобы добиться успеха и выйти в плей-офф, им нужно победить дракона. Так обычно называют клуб «Порту», но в данном случае дракон — это сборная Португалии.

В целом дракон уже сыт. Португалия официально первая в группе F. Для неё матч с Грузией не имеет турнирного значения. А вот Грузия голодна. В матчах с Турцией и Чехией она уже почувствовала вкус крови. И нет никаких сомнений, что грузины вгрызутся в свой шанс, даже несмотря на силу и статус соперника.

Грузия показала, что у неё есть лидеры. Это Жорж Микаутадзе, три Георгия — Мамардашвили, Кочорашвили и Чакветадзе, ветеран Гурам Кашия в центре обороны. На них держалась игра грузин в предыдущих групповых матчах.

Стоп! А где же Хвича? Этим вопросом задаются и грузинские болельщики, и нейтральные, которые знают его по «Наполи».

Хвича Кварацхелия Фото: Getty Images

По статусу и известности Кварацхелия — с отрывом главный грузинский футболист. И вообще, возможно, самый известный грузин в мире — независимо от рода деятельности. Но на Евро он пока турист. Его не было видно против Турции. Главный эпизод с его участием — гол Мерта Мюльдюра в ворота Грузии, когда Хвича недоработал в обороне.

Против чехов Кварацхелия был заметнее, но решали всё равно другие игроки. В первую очередь — Мамардашвили и Микаутадзе. Мог и должен был решать ещё и Саба Лобжанидзе, но в концовке он свой убойный момент не реализовал. Очень жаль. Подойти к 3-му туру с тремя очками было бы намного сподручнее, чем с одним.

Хвича старается, даёт большой беговой объём. Но всё же этого мало для игрока его качества и статуса. Безусловно, наши ожидания — это наши проблемы. И если кто-то себе вообразил, что Хвича обязательно будет забивать в каждом матче, то зря. Однако вопрос не в этом, речь не о голах. Речь о влиянии на игру. И вот достаточно ли Хвича влиятелен в сборной Грузии на Евро? Пожалуй, нет.

Из известности Кварацхелии вытекают два отягчающих нюанса. Во-первых, это ожидания и в связи с этим дополнительное давление. Во-вторых, это повышенное внимание со стороны соперников. Из грузинских игроков Хвичу держат плотнее всех. И, с одной стороны, благодаря этому больше свободы получают другие атакующие футболисты сборной Грузии. Но с другой — самому Хвиче проявить себя намного сложнее.

Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

В «Наполи» рядом с Кварой есть люди, которые либо равны ему по классу и статусу, либо его превосходят. Виктор Осимхен, Маттео Политано, Джакомо Распадори — все они тоже забирают на себя много внимания соперников. Соответственно, Хвича от части этого внимания прячется, получает больше свободы и феерит на пространстве.

В сборной Грузии Квара практически лишён такой радости. В сборной он — главная мишень для обороны соперника. Плюс важно учитывать, что у Вилли Саньоля Хвича играет не на фланге атаки, а ближе к центру. По сути, в паре с Микаутадзе.

В этой роли Хвича может быть полезен, но всё же пространства недополучает. Он часто уходит на любимый левый фланг, однако по задумке тренера ему приходится много времени проводить в центре. Это важно для баланса команды. Но это не позволяет Хвиче давать максимум того, что он может.

В матче с Португалией у Грузии должно быть больше пространства, чем в играх с Турцией и Чехией. Неважно, какой состав выставит Португалия. Вероятнее всего, мяч она заберёт. Это выгодно Грузии, и это выгодно Кваре. Он точно быстрее Пепе. Он может обхитрить и убежать от Гонсалу Инасиу или от юного Антониу Силвы.

Антониу Силва, Пепе и Гонсалу Инасиу Фото: Getty Images

Плюс у Португалии очень активные края. В матчах с Чехией и Турцией португальцы часто оставляли свободные зоны во фланговых и полуфланговых карманах. Это тоже на руку Хвиче. Скоростные рывки по флангу — его стихия.

Грузия, конечно, андердог в игре с Португалией. И шансы на выход из группы невелики. Но пока они есть, грузины будут биться. И им очень нужен их лидер. Тот, кто найдёт момент и всадит меч прямо в драконье сердце.

Два матча Хвича был в тени. Пора выйти на свет. Для Грузии наступил решающий момент, именно сейчас и должен проявиться настоящий лидер. Если он, конечно, настоящий.

P.S. Вероятно, на Хвичу влияют разговоры о будущем, которые прямо во время Евро подогрели его отец и агент. Не очень понятно, зачем было делать такие заявления накануне первого матча Грузии. Но, во-первых, это вопрос не к Хвиче, а к его представителям. А во-вторых, что сделано, то сделано. Слово не воробей. Кваре нужно заблокировать эти мысли и просто сыграть в футбол, как он умеет. А как будет дальше, жизнь покажет.