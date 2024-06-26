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Евро-2024, расклады на плей-офф: сетка турнира, кто на кого выходит, кто выходит с третьих мест, турнирная таблица и календарь

Англии очень повезло с сеткой! Все расклады на выход в плей-офф Евро-2024
Максим Пахомов
Англии повезло с сеткой плей-офф на Евро-2024
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В том числе с третьих мест.

На чемпионате Европы сегодня свои последние матчи в группе сыграли восемь команд: Польша, Нидерланды, Франция, Австрия, Сербия, Словения, Дания и Англия. Последними играли представители группы C.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Окончен
0 : 0
Сербия
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Словения

Итоговая таблица группы выглядит так:

В группе D же произошла сенсация: первой финишировала Австрия, Франция – только второй, Нидерланды – третьи, ну а поляки уехали домой.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Австрия
0:1 Мален – 6'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Шмид – 59'     2:2 Депай – 75'     2:3 Забитцер – 80'    
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Мбаппе – 56'     1:1 Левандовски – 79'    

Что мы теперь знаем о плей-офф?

Для начала напомним, теперь в плей-офф точно вышли сборные Германии, Швейцарии, Испании, Италии, Австрии, Франции, Англии, Дании, Словении и Португалии. Какие уже точно есть пары в 1/8 финала?

  • Германия сыграет с Данией.
  • Италия сыграет с Швейцарией.

Теперь к третьим местам. По данным Football meets data, осталось лишь три вероятных сценария для команд, которые заняли и займут третьи места.

  • 64%, что Англия сыграет с Нидерландами, со Словенией встретитсяп первая сборная группы E (Бельгия, Словакия, Румыния или Украина), а Португалия – с Венгрией. Это если третьи команды будут из групп ACDE;
  • 32%, что Португалия сыграет со Словенией, Нидерланды – с первой командой группы E, а Англия – с третьей командой группы E. Это если третьи команды будут из групп CDEF;
  • 4%, что Англия сыграет с Нидерландами, Словения – с первой командой группы E, а Португалия – с Венгрией. Это если третьи команды будут из групп ACDF.

Сетка плей-офф

Главное, что случилось сегодня – это ничья Польши и Франции плюс победа Австрии над Нидерландами. Из-за этого сетка плей-офф перевернулась. В верхней части финишировавшие первыми Германия, Испания и Португалия. И туда же попала Франция! Вместе с Данией.

Англия же в другой части сетки – вместе с Австрией, Италией и Швейцарией.

Ну а к списку вылетевших команд с Евро сегодня добавились сборные Хорватии и Сербии. Окончательно пары мы узнаем уже через сутки – завтра сыграют ещё четыре игры. Нас ждут решающие матчи.

Что, опять?
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