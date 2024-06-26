Сербия — это боль. Так проводить решающий матч на Евро — позор

Сборная Сербии опять провалила крупный турнир. Команда Драгана Стойковича не сумела победить в 3-м туре датчан и финишировала последней в группе. А вот Дания – в плей-офф.

Перед этим туром датчане имели два очка, а сербы — одно. Следовательно, турнирная ситуация заставляла рисковать скорее Стойковича, нежели его коллегу Каспера Юльманна. Тем не менее тренер сборной Сербии принял несколько неожиданных решений по составу. Прежде всего отправил на скамейку запасных нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича. А на позиции правого латераля выпустил подзабытого экс-игрока «Крыльев Советов» Срджана Мияйловича, который к 30 годам всего семь раз сыграл за национальную команду.

Со стартового свистка игра довольно долго шла только между штрафными – очень осторожный футбол! Плотный, неспешный, убаюкивающий. Соперники насытили центр поля большой группой игроков (3-4-2-1 у сербов против 3-4-1-2 у датчан). Подумалось, что такие матчи как раз и надо ставить перед сном. Семь вечера по Москве – это было бы слишком рано для встречи Дании и Сербии, а вот 22 часа – самое то. Первого удара по воротам болельщики дождались только ближе к середине первого тайма, когда Мияйлович не заблокировал кросс, и Ба, пробив в падении, разбудил трибуны. Этот момент создали два латераля датчан.

Дания — Сербия — 0:0 Фото: Zuma/TASS

В конце концов, футболисты сборной Дании почувствовали, что они сильнее как команда, забрали мяч и поддавили сербов. Настоящий голевой момент команда Юльманна создала на 22-й минуте. Кристиан Эриксен первым в матче пробил в створ (голкипер Предраг Райкович потащил опасный удар низом), а потом сам же исполнил угловой, который мог завершиться самым нелепым голом на Евро-2024. Хавбек «МЮ» пустил мяч вдоль ворот, где на линии Райкович боролся с Йонасом Виндом. Оба завалились в ворота, и мяч отлетел от датчанина в сетку. Но гол не засчитали – форвард всё же фолил.

Сборная Сербии в первом тайме ограничилась одним-единственным, правда, заблокированным ударом – его нанёс капитан Александр Митрович. Так на победу в решающем матче не играют. У команды Стойковича было до перерыва всего два касания мяча в штрафной соперника, тогда как у Дании – 11. Неудивительно, что в раздевалки игроки уходили под недовольный гул трибун. Очевидно, шумели в основном сербы.

Стойкович, похоже, и сам ещё к перерыву понял, что намудрил с составом. На второй тайм с первых минут вышли две звезды – Лука Йович и Душан Тадич, которому Митрович тут же отдал капитанскую повязку. Сборная Сербии стала выбегать в ответные атаки более крупными силами, к чужой штрафной подтягивался левый центрбек Страхиня Павлович. И в этот момент на стадион в Мюнхене заглянул лучший бомбардир Евро – Автогол! После прострела Йовича мяч в свои ворота каким-то нелепым движением переправил Йоаким Андерсен. Но секундой ранее форвард «Милана» залез в офсайд, поэтому гол был отменён.

Дания — Сербия — 0:0 Фото: picture alliance via Getty Images

За полчаса до конца стало ещё интереснее. Стойкович добавил в линию атаки Влаховича к Митровичу и Йовичу – сербы играли с тремя номинальными центрфорвардами! Тренера уже не интересовал баланс на поле, ради которого он, очевидно, разменял звёзд на более мобильных полузащитников. Требовалось просто любыми средствами грузить мяч в штрафную на нападающих. Вот только сербы никак не могли зацепиться за чужую треть – сборная Дании качественно защищалась.

К счастью, это был 3-й тур, а не 2-й или 1-й, поэтому скучный футбол должен был закончиться чем-то весёлым. Сербы пёрли вперёд, Митрович падал, выпрашивал пенальти и бодался с защитником датчан. С трибун в судей летели пустые пластиковые стаканы. Про Сергея Милинковича-Савича тренер вспомнил почему-то только на 86-й минуте, когда замена скорее даёт передышку сопернику, чем помогает дожать его. Очень креативный в прошлом игрок Стойкович разочаровывает как коуч.

Финальный штурм у сербов не получился. Они завершили матч всего с пятью ударами и одним попаданием в створ. У Дании 10 ударов и три — в створ. А главное – путёвка в плей-офф со второго места! При равенстве очков со Словенией решающим дополнительным показателем стали… жёлтые карточки. У датчан их на одну меньше, чем у словенцев.