Карточка в игре Англии — главный момент матча! Из-за неё Словения — третья

Если честно, по началу матча было тяжело понять, какая из команд аутсайдер, а какая — фаворит турнира (хотя мы предупреждали). За стартовые 30 минут единственный удар в створ остался за Словенией. Беньямин Шешко из отличной позиции слишком мягко пробил головой, и Джордан Пикфорд без проблем забрал мяч.

У англичан хорошо смотрелся Фил Фоден. Ощущение, что он думает и пасует чуть быстрее остальных. Полузащитник много смещался в центр и постоянно открывался между линиями. После его очередной проникающей передачи Гарри Кейн не дотянулся до мяча, но сразу показал партнёру большой палец. И именно Фоден исполнил опасный штрафной — пробил в ближнюю девятку, однако вратарь справился. А ещё всё тот же Фоден прострелил на Букайо Саку, который забил в пустые ворота, но гол отменили из-за явного офсайда.

Офсайд Фила Фодена Фото: Кадр трансляции

Нельзя сказать, что Англия была совсем ужасна в первом тайме. Она точно владела инициативой и усердно взламывала оборону соперника, но тот, в свою очередь, дисциплинированно защищался. В результате за первый тайм у команд не было ни одного явного момента. С большой натяжкой к такому можно отнести эпизод на 40-й минуте, когда навес Кирана Триппьера не смогли замкнуть на дальней штанге ни Кейн, ни Конор Галлахер — оба не дотянулись до мяча.

Что касается хавбека «Челси», то его появление на поле напрашивалось. Особенно с учётом намёков Гарета Саутгейта после предыдущего матча, что ему не хватает Калвина Филлипса. Однако уже в перерыве Саутгейт заменил Галлахера на Кобби Майну. 19-летний парень стал главным открытием «МЮ» в прошедшем сезоне, но в этом матче не выделялся.

Что Трент Александер-Арнольд, что Галлахер, что Майну — владение сборной Англии получалось стерильным. Если можно было отдать пас назад, то это и делалось. Снова обострение оставалось преимущественно за Фоденом, который бил даже из неочевидных ситуаций. Например, когда мяч был в воздухе в 30 метрах от ворот.

Удар Фила Фодена Фото: Кадр трансляции

Словения, как могла, потягивала время, по возможности продлевала паузы в игре. Само собой, оборонялась низким блоком, а в контратаку убегала аккуратно. Редко когда можно было увидеть сразу пять-шесть словенцев на чужой половине поля.

На 71-й минуте Саутгейт сделал то, чего от него ждали весь турнир. Выпустил на поле Коула Палмера — атакующего полузащитника, который внезапно стал лучшим игроком чемпионата Англии по системе «гол+пас» (22+11). Он старался придать креатива и даже сделал классную проникающую передачу на Майну, однако атака завершилась прострелом в пустоту. Англичане в конце матча прибавили, но не настолько, чтобы забить. Получилось так, что в последнем туре в группе C не смог забить вообще никто.

Англия — Словения — 0:0 Фото: Alex Grimm/Getty Images

Словенцы были счастливы, поскольку хоть и с третьего места, но вышли в плей-офф. Впервые в истории! А могли закончить вообще вторыми в группе. Всё решили жёлтые карточки. Дело в том, что у Словении и Дании по три очка и идентичная разница забитых и пропущенных мячей (2:2). В таком случае считают жёлтые карточки, и здесь у словенцев набралось на одну больше. Последнюю жёлтую заработал экс-армеец Яка Бийол — на Кейне на 72-й минуте. Сборная Англии с пятью очками стала первой в группе (и, скорее всего, получит в 1/8 финала Нидерланды).