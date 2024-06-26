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Евро-2024: результаты 25 июня, обзор матчей, календарь, таблица: Нидерланды — Австрия, Франция — Польша, Англия — Словения, Сербия

Польша подставила Францию, ещё три сборные в плей-офф. Что творится на чемпионате Европы
Михаил Рождественский
Что творилось на Евро 25 июня
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Англия пешком вышла из группы, Австрия удивила, Сербия разочаровала.

На групповом этапе Евро-2024 остался всего один день. А пока рассказываем в ежедневном дайджесте, что произошло накануне последних матчей в группах. Где-то было невероятно весело, где-то — дико скучно. Зато многое прояснилось.

Вот что происходило накануне:
«Убийство» от Италии и «золотое» достижение Испании. Что творится на чемпионате Европы
«Убийство» от Италии и «золотое» достижение Испании. Что творится на чемпионате Европы

Нидерланды и Австрия выдали матч-шедевр

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Австрия
0:1 Мален – 6'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Шмид – 59'     2:2 Депай – 75'     2:3 Забитцер – 80'    

Это было похоже на вечную погоню. В первом тайме случился всего один гол: Дониэлл Мален, такое ощущение, перепутал ворота и технично срезал в свои после прострела австрийцев. Зато что началось во втором!

  • 47-я минута: Коди Гакпо сравнял — 1:1;
  • 59-я минута: забил Романо Шмид — 1:2;
  • 75-я минута: Мемфис Депай снова делает ничью — 2:2. Гол чуть не отменили из-за вымышленной игры рукой, но выручил VAR;
  • 80-я минута: Марсель Забитцер выводит Австрию вперёд. 2:3.
Марсель Забитцер и Ральф Рангник празднуют успех Австрии

Марсель Забитцер и Ральф Рангник празднуют успех Австрии

Фото: Alex Livesey/Getty Image

На этом фестивальный футбол всё же закончился. Сенсационная команда Ральфа Рангника запрыгнула на первое место и с двух ног влетела в плей-офф Евро. Вау! Нидерланды же стали лишь третьими, но это не проблема: четыре очка — более чем исчерпывающий показатель для выхода в 1/8 финала.

Да это же круто:
Кажется, сыгран лучший матч Евро-2024
Видео
Кажется, сыгран лучший матч Евро-2024
Ещё смеётесь над Рангником? На Евро он сотворил главную сенсацию! Ещё смеётесь над Рангником? На Евро он сотворил главную сенсацию!

Франция внезапно не победила вылетевшую Польшу

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Мбаппе – 56'     1:1 Левандовски – 79'    

Кажется, главным событием этого матча так и осталось возвращение на поле Килиана Мбаппе. Француз ещё в 1-м туре получил перелом носа, но отложил операцию и сыграл в последнем матче в группе с маской на лице. И не просто сыграл — ещё и забил свой первый мяч на Евро! Пускай и с пенальти.

Правда, на этом радость Франции оборвалась. Мбаппе получил в нос от Роберта Левандовского (к счастью, вроде без последствий), а поляк вдобавок ответил Килиану своим голом с пенальти. Глобально результат устроил всех: французы и так выходили в плей-офф, а поляки, первыми лишившиеся шансов на выход из группы, достойно завершили выступление на турнире, отобрав очки у явного фаворита.

Подробнее о матче:
Франция — не первая! Мбаппе забил в маске, но получил от Левандовского в нос
Франция — не первая! Мбаппе забил в маске, но получил от Левандовского в нос

Англию снова освистали, но ей всё равно

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Словения

Один из главных трендов этого Евро. Все, включая родных экспертов, плюются от игры англичан, а они, не напрягаясь, выходят из группы. Причём с первого места. Для такого результата хватило пяти очков.

Вдобавок Англия захватила с собой в следующий раунд словенцев, которым очень нужно было набрать хотя бы одно очко. Так и получилось: Словения — третья, Англия — первая. Все довольны.

Объясняем, почему словенцы именно третьи:
Карточка в игре Англии — главный момент матча! Из-за неё Словения — третья
Карточка в игре Англии — главный момент матча! Из-за неё Словения — третья

Сербия вылетела с Евро. Заслуженно

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Окончен
0 : 0
Сербия

С сербами всё всегда плюс-минус одно и то же. Они везут на большой турнир мощный состав, болельщики — в предвкушении долгожданного успеха, а дальше начинаются наприятности. Провальный старт (в этот раз проиграли Англии, это ещё терпимо), внезапное воскрешение в середине группового этапа (гол на последних секундах принёс ничью со Словенией) и пустота в конце.

Сербы снова провалились

Сербы снова провалились

Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Вариант у Сербии оставался только один, ведь игра с Данией, с учётом всего одного очка в активе, была настоящим «матчем жизни». Но сербы, как точно подметил комментатор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко, вновь были похожи на группу футболистов, которые впервые увидели друг друга. Хаотичные навесы в надежде на чей-нибудь кивок или вообще на пенальти, куча брака и, такое ощущение, отсутствие веры в самих себя.

Датчан нулевая ничья более чем устроила. Пусть и со скрипом, но второе место в группе они заняли и отправились в плей-офф. А для Сербии турнир закончился закономерно.

Разбираемся, кому с кем теперь играть на Евро:
Англии очень повезло с сеткой! Все расклады на выход в плей-офф Евро-2024
Англии очень повезло с сеткой! Все расклады на выход в плей-офф Евро-2024
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