Аргентина возила соперника на Копе весь матч. Но 41-летний Браво творил реальную магию

Аргентина всё-таки справилась с Чили и шагнула в плей-офф Кубка Америки. По минимальному счёту может сложиться впечатление, будто игра была примерно равной. Это далеко не так.

Давно прошли времена, когда сборная Чили была грозной силой, боролась за Кубок Америки и дважды подряд брала его. В команде уже нет легенд вроде Гари Меделя и Артуро Видаля, хотя оба до сих пор не завершили карьеры. Зато по-прежнему в деле 41-летний Клаудио Браво, 38-летний Маурисио Исла, 35-летний Алексис Санчес и 34-летний Эдуардо Варгас. Другое дело, что их лучшая форма осталась далеко позади. В том числе поэтому чилийцы не вскрыли посредственных перуанцев и скатали с ними нули в первом туре Копы. А лучший момент запорол как раз Санчес, промахнувшись из убойной позиции.

Четыре главных ветерана сборной Чили вновь вышли с первых минут. Как и нападающий ЦСКА Виктор Давила, который с Перу выскакивал на замену. Сами же чемпионы мира после убедительной победы (2:0) над канадцами провели ротацию: на лавке остались Маркос Акунья, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария (появились Нико Тальяфико, Энцо Фернандес и Нико Гонсалес). Там же расположился и Лаутаро Мартинес, хотя был вполне убедителен. Хулиан Альварес для тренерского штаба в приоритете вторую игру подряд.

Браво и Месси перед матчем Фото: Rob Carr/Getty Images

Первая половина дебютного тайма напоминала матч Франции и Уругвая на ЧМ-2010 таким, каким его схематично показывал на руках Василий Уткин: не особо опасное давление-давление-давление и немножечко контратак. Повлияло и отвратительное качество поля, на что жалуются многие участники Копа Америка. Порой было заметно, как из-под бутс игроков вылетал песок.

Жара началась примерно с 20-й минуты. Причём односторонняя. Альваресу никто не мешал бить в касание с близкого расстояния — получилось корявенько. Гонсалес удивил чилийцев и ворвался на место центрального нападающего, но вместо переброса зачем-то слабо пробил головой. Месси в штангу зарядил низом издали. Чуть-чуть левее, и быть голу — Браво толком не среагировал. В свои ворота едва не срезал мяч Эрик Пульгар. И это неполный список моментов.

Лео так вообще президентом Чили должен был себя чувствовать. Однажды он легко накрутил троих соперников в центре поля. Хотя это же Месси, чему удивляться. При этом на 24-й минуте Габи Суасо грубо нарушил на нём правила, и затем аргентинский капитан двигался далеко не на сверхзвуковой скорости даже по своим меркам. 13:0 — такова статистика ударов в первом тайме. Вот настолько это команды разного класса.

Далее рисунок матча сохранился. Браво пришлось метаться по воротам с удвоенной силой. Легендарный вратарь и расстрел Молины в упор отбил эффектно, и в перекладину отразил пушку Гонсалеса. Такими темпами он и до 50 лет сохранит место в сборной. Причём заслуженно.

Временами чилийцы чуть отодвигали игру от своих ворот и пыталась что-то создать, но толку от этого было примерно как с глазка в прозрачной двери. До 72-й минуты, пока у Чили не состоялся первый удар. Помог глупейший привоз Ромеро, который в центре поля на ровном месте отдал пас чужому. Контратака заставила Мартинеса тащить шикарный удар Эчеверрии.

Ромеро было мало, и спустя всего три минуты он неловко смахнул мяч после навеса Ислы на того же Эчеверрию. Мартинес и тут был на высоте. Видимо, таких подарков, терпеливо обороняясь, и ждали чилийцы. И дождались ведь! Подкачала реализация. Ну и вратарю спасибо: тот мог давно расслабиться, но держал себя в тонусе.

Эмилиано Мартинес (в центре) Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Джованни Ло Чельсо, Гонсало Монтьель, Акунья, Ди Мария, Лаутаро — они также получили практику. И не зря, ведь на 88-й минуте Аргентина всё-таки добилась своего. И двое из нестартовых игроков поучаствовали в голевом эпизоде. Месси подал с правого углового, Лисандро Мартинес головой отправил мяч на Ло Чельсо, тот бил в упор и попал в Браво, однако Лаутаро на добивании остановить было уже невозможно.

Позже аргентинцы ещё и выход два в одного запороли. Причём Ди Мария не пожадничал и поделился с Лаутаро, а тот каким-то непостижимым образом не пробил Браво. У вратаря 8 крутых сейвов за матч – вот кто реальный герой игры.

Аргентина набрала шесть очков и гарантировала себе выход в плей-офф. Ну а чилийцам теперь нужно побеждать Канаду, иначе придётся бронировать билеты домой на ближайшее время. Впрочем, и ничья с аргентинцами в этом плане им бы ничего не дала, потому что у канадцев преимущество в два очка.