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Копа Америка — 2024: Чили – Аргентина – 0:1, обзор матча, гол Лаутаро Мартинеса, сейвы Клаудио Браво

Аргентина возила соперника на Копе весь матч. Но 41-летний Браво творил реальную магию
Георгий Илющенко
Чили – Аргентина
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Не спас лишь один раз.

Аргентина всё-таки справилась с Чили и шагнула в плей-офф Кубка Америки. По минимальному счёту может сложиться впечатление, будто игра была примерно равной. Это далеко не так.

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 2-й тур
26 июня 2024, среда. 04:00 МСК
Чили
Окончен
0 : 1
Аргентина
0:1 Мартинес – 88'    

Давно прошли времена, когда сборная Чили была грозной силой, боролась за Кубок Америки и дважды подряд брала его. В команде уже нет легенд вроде Гари Меделя и Артуро Видаля, хотя оба до сих пор не завершили карьеры. Зато по-прежнему в деле 41-летний Клаудио Браво, 38-летний Маурисио Исла, 35-летний Алексис Санчес и 34-летний Эдуардо Варгас. Другое дело, что их лучшая форма осталась далеко позади. В том числе поэтому чилийцы не вскрыли посредственных перуанцев и скатали с ними нули в первом туре Копы. А лучший момент запорол как раз Санчес, промахнувшись из убойной позиции.

Четыре главных ветерана сборной Чили вновь вышли с первых минут. Как и нападающий ЦСКА Виктор Давила, который с Перу выскакивал на замену. Сами же чемпионы мира после убедительной победы (2:0) над канадцами провели ротацию: на лавке остались Маркос Акунья, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария (появились Нико Тальяфико, Энцо Фернандес и Нико Гонсалес). Там же расположился и Лаутаро Мартинес, хотя был вполне убедителен. Хулиан Альварес для тренерского штаба в приоритете вторую игру подряд.

Браво и Месси перед матчем

Браво и Месси перед матчем

Фото: Rob Carr/Getty Images

Первая половина дебютного тайма напоминала матч Франции и Уругвая на ЧМ-2010 таким, каким его схематично показывал на руках Василий Уткин: не особо опасное давление-давление-давление и немножечко контратак. Повлияло и отвратительное качество поля, на что жалуются многие участники Копа Америка. Порой было заметно, как из-под бутс игроков вылетал песок.

Жара началась примерно с 20-й минуты. Причём односторонняя. Альваресу никто не мешал бить в касание с близкого расстояния — получилось корявенько. Гонсалес удивил чилийцев и ворвался на место центрального нападающего, но вместо переброса зачем-то слабо пробил головой. Месси в штангу зарядил низом издали. Чуть-чуть левее, и быть голу — Браво толком не среагировал. В свои ворота едва не срезал мяч Эрик Пульгар. И это неполный список моментов.

Лео так вообще президентом Чили должен был себя чувствовать. Однажды он легко накрутил троих соперников в центре поля. Хотя это же Месси, чему удивляться. При этом на 24-й минуте Габи Суасо грубо нарушил на нём правила, и затем аргентинский капитан двигался далеко не на сверхзвуковой скорости даже по своим меркам. 13:0 — такова статистика ударов в первом тайме. Вот настолько это команды разного класса.

В первом матче с реализацией тоже было не очень
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Далее рисунок матча сохранился. Браво пришлось метаться по воротам с удвоенной силой. Легендарный вратарь и расстрел Молины в упор отбил эффектно, и в перекладину отразил пушку Гонсалеса. Такими темпами он и до 50 лет сохранит место в сборной. Причём заслуженно.

Временами чилийцы чуть отодвигали игру от своих ворот и пыталась что-то создать, но толку от этого было примерно как с глазка в прозрачной двери. До 72-й минуты, пока у Чили не состоялся первый удар. Помог глупейший привоз Ромеро, который в центре поля на ровном месте отдал пас чужому. Контратака заставила Мартинеса тащить шикарный удар Эчеверрии.

Ромеро было мало, и спустя всего три минуты он неловко смахнул мяч после навеса Ислы на того же Эчеверрию. Мартинес и тут был на высоте. Видимо, таких подарков, терпеливо обороняясь, и ждали чилийцы. И дождались ведь! Подкачала реализация. Ну и вратарю спасибо: тот мог давно расслабиться, но держал себя в тонусе.

Эмилиано Мартинес (в центре)

Эмилиано Мартинес (в центре)

Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Джованни Ло Чельсо, Гонсало Монтьель, Акунья, Ди Мария, Лаутаро — они также получили практику. И не зря, ведь на 88-й минуте Аргентина всё-таки добилась своего. И двое из нестартовых игроков поучаствовали в голевом эпизоде. Месси подал с правого углового, Лисандро Мартинес головой отправил мяч на Ло Чельсо, тот бил в упор и попал в Браво, однако Лаутаро на добивании остановить было уже невозможно.

Позже аргентинцы ещё и выход два в одного запороли. Причём Ди Мария не пожадничал и поделился с Лаутаро, а тот каким-то непостижимым образом не пробил Браво. У вратаря 8 крутых сейвов за матч – вот кто реальный герой игры.

Аргентина набрала шесть очков и гарантировала себе выход в плей-офф. Ну а чилийцам теперь нужно побеждать Канаду, иначе придётся бронировать билеты домой на ближайшее время. Впрочем, и ничья с аргентинцами в этом плане им бы ничего не дала, потому что у канадцев преимущество в два очка.

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