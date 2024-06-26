Газоны на Евро — катастрофа. Футболисты жалуются на качество поля на нескольких стадионах

Ожидания от организации Евро в Германии были высокие – немцы известны своей дотошностью и пунктуальностью, точностью и обязательностью. Но на деле оказалось, что поезда опаздывают (англичанам пришлось как-то ждать свой 170 минут) или отменяются, а метро может просто встать. У команд тоже возникли вопросы к организации – поля что на стадионах, что на базах откровенно плохи.

Швейцарии пришлось поменять базу – газон местами просто «умер»

Ещё перед стартом Евро Федерация футбола Швейцарии направила официальную жалобу в УЕФА, в которой заявила, что покрытие поля в комплексе «Штутгартер Киккерс» не соответствуют стандартам. Сборной предложили тренироваться на базе «Штутгарта», но тренерский штаб решил остаться – игрокам пришлось бы тратить много времени на дорогу.

Однако перед матчем с Шотландией швейцарцы всё же переехали: тренироваться на первом месте стало невозможно. «Корни травы в нескольких местах отмерли, – пояснили в федерации. – Поэтому два дня мы будем заниматься на тренировочном поле «Штутгарта», на стадионе «Роберт-Шлиенц», который находится в хорошем состоянии. Поле на нашей базе будет заменено силами УЕФА, после чего мы планируем туда вернуться».

Тренировка сборной Швейцарии Фото: Bernd Weißbrod/Getty Images

Газон, который оказался непригодным, постелили всего за месяц до приезда сборной Швейцарии – его обновили, чтобы футболисты чувствовали себя комфортно. Но оказалось с точностью наоборот, и поле пришлось застилать заново. На базу швейцарской сборной привезли 20 грузовиков с новым покрытием, которое положили за два дня. После этого команда вернулась и продолжила тренировки у себя.

Во Франкфурте газон летал ошмётками во время матча Дания – Англия

В начале матча Кайл Уолкер поскользнулся и упал, оставив после себя просто дыру в газоне. Защитник подвернул лодыжку, но, к счастью, избежал травмы и продолжил матч после того, как поменял бутсы. Он оказался не единственным, у кого были проблемы: игроки подскальзывались, а вратарская площадь выглядела довольно грязно. Ко второму тайму весь газон был изрешечён, и персоналу стадиона пришлось собирать комки травы с землёй и «собирать» поле словно мозаику.

Матч Дания – Англия Фото: Simon Stacpoole/Getty Images

После матча Гарри Кейн сказал, что поле было «жёстким» и «на нём было нелегко играть». То же самое заявил и полузащитник сборной Дании Йоаким Мехле: «Даже если ты играл с железными шипами, газон был очень скользким. Это явно не лучшее поле».

Гарет Саутгейт главный тренер сборной Англии «Я был защитником. Когда ты играешь на таком поле, это выводит из себя, потому что ты не совсем уверен в своей устойчивости. Один момент, одна ошибка может повлиять на исход матча».

УЕФА после матча признал, что поле действительно оказалось проблемным, несмоторя на то что при подготовке турнира организация тесно сотрудничала с командой стадиона и следила за качеством газона. «Разработан подробный план технического обслуживания для решения конкретных проблем и дальнейшего повышения качества в преддверии предстоящих мероприятий на объекте», – официально заявили в Европейском футбольном союзе. Сотрудники стадиона планировали заполнить ямки песком, после чего хорошенько просушить газон при помощи специальных ламп.

После матча Швейцарии и Германии, который также прошёл во Франкфурте, игроки вновь сказали про поле, но на этот раз оно оказалось слишком сухим. «Было немного тяжело, – сказал после игры полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих. – Это не должно быть оправданием, но трава на этот раз была очень сухой».

Ещё после мартовского матча сборных Германии и Нидерландов на этом же стадионе Юлиан Нагельсман говорил о проблемах с покрытием. «К сожалению, газон здесь – это катастрофа, настоящая катастрофа, – заявил он пресс-конференции после матча. – На последней трети поля было много ситуаций, когда мы подскальзывались». Джамал Мусиала тогда тоже сказал, что постоянно скользил по полю.

Проблемы с полем во Франкфурте – следствие матчей НФЛ, которые провели там в ноябре прошлого года. После двух игр гибридный газон так истощился, что его пришлось менять. Но из соображений экономии агрономы постелили натуральное покрытие. Следом наступила зима, и газон несколько недель находился под водой из-за обильных дождей и холода.

Матч НФЛ во Франкфурте Фото: Alex Grimm/Getty Images

Стадион во Франкфурте не единственный, где возникли проблемы с газоном. В Дюссельдорфе поле меняли трижды после окончания сезона, потому что при проверках УЕФА признавал его некачественным. Последний раз газон перестелили за неделю до первого матча Евро.

В Гамбурге поле перед стартом турнира тоже вызывало вопросы: сборная Нидерландов провела там тренировку, после чего осталась недовольна этим решением. Рональд Куман сказал, что последнюю тренировку команда проведёт всё же в Вольфсбурге: «Нам не следовало тренироваться здесь из-за газона».

Вирджил ван Дейк тоже отметил качество покрытия, сравнив его с тем, что было во Франкфурте во время товарищеского матча в марте: «Верхний слой, вероятно, быстро ослабнет. Обидно, конечно, обеим командам придётся с этим как-то справляться».

УЕФА и работники стадионов делают всё возможное, чтобы газоны на этих самых стадионах смогли выдержать матчи плей-офф. Но есть вероятность, что мы ещё не раз услышим о проблемах, связанных с полями.