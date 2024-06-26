Газоны на Евро — катастрофа. Футболисты жалуются на качество поля на нескольких стадионах

Ожидания от организации Евро в Германии были высокие – немцы известны своей дотошностью и пунктуальностью, точностью и обязательностью. Но на деле оказалось, что поезда опаздывают (англичанам пришлось как-то ждать свой 170 минут) или отменяются, а метро может просто встать. У команд тоже возникли вопросы к организации – поля что на стадионах, что на базах откровенно плохи.
Швейцарии пришлось поменять базу – газон местами просто «умер»
Ещё перед стартом Евро Федерация футбола Швейцарии направила официальную жалобу в УЕФА, в которой заявила, что покрытие поля в комплексе «Штутгартер Киккерс» не соответствуют стандартам. Сборной предложили тренироваться на базе «Штутгарта», но тренерский штаб решил остаться – игрокам пришлось бы тратить много времени на дорогу.
Однако перед матчем с Шотландией швейцарцы всё же переехали: тренироваться на первом месте стало невозможно. «Корни травы в нескольких местах отмерли, – пояснили в федерации. – Поэтому два дня мы будем заниматься на тренировочном поле «Штутгарта», на стадионе «Роберт-Шлиенц», который находится в хорошем состоянии. Поле на нашей базе будет заменено силами УЕФА, после чего мы планируем туда вернуться».
Тренировка сборной Швейцарии
Фото: Bernd Weißbrod/Getty Images
Газон, который оказался непригодным, постелили всего за месяц до приезда сборной Швейцарии – его обновили, чтобы футболисты чувствовали себя комфортно. Но оказалось с точностью наоборот, и поле пришлось застилать заново. На базу швейцарской сборной привезли 20 грузовиков с новым покрытием, которое положили за два дня. После этого команда вернулась и продолжила тренировки у себя.
Во Франкфурте газон летал ошмётками во время матча Дания – Англия
В начале матча Кайл Уолкер поскользнулся и упал, оставив после себя просто дыру в газоне. Защитник подвернул лодыжку, но, к счастью, избежал травмы и продолжил матч после того, как поменял бутсы. Он оказался не единственным, у кого были проблемы: игроки подскальзывались, а вратарская площадь выглядела довольно грязно. Ко второму тайму весь газон был изрешечён, и персоналу стадиона пришлось собирать комки травы с землёй и «собирать» поле словно мозаику.
Матч Дания – Англия
Фото: Simon Stacpoole/Getty Images
После матча Гарри Кейн сказал, что поле было «жёстким» и «на нём было нелегко играть». То же самое заявил и полузащитник сборной Дании Йоаким Мехле: «Даже если ты играл с железными шипами, газон был очень скользким. Это явно не лучшее поле».
«Я был защитником. Когда ты играешь на таком поле, это выводит из себя, потому что ты не совсем уверен в своей устойчивости. Один момент, одна ошибка может повлиять на исход матча».
УЕФА после матча признал, что поле действительно оказалось проблемным, несмоторя на то что при подготовке турнира организация тесно сотрудничала с командой стадиона и следила за качеством газона. «Разработан подробный план технического обслуживания для решения конкретных проблем и дальнейшего повышения качества в преддверии предстоящих мероприятий на объекте», – официально заявили в Европейском футбольном союзе. Сотрудники стадиона планировали заполнить ямки песком, после чего хорошенько просушить газон при помощи специальных ламп.
После матча Швейцарии и Германии, который также прошёл во Франкфурте, игроки вновь сказали про поле, но на этот раз оно оказалось слишком сухим. «Было немного тяжело, – сказал после игры полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих. – Это не должно быть оправданием, но трава на этот раз была очень сухой».
Ещё после мартовского матча сборных Германии и Нидерландов на этом же стадионе Юлиан Нагельсман говорил о проблемах с покрытием. «К сожалению, газон здесь – это катастрофа, настоящая катастрофа, – заявил он пресс-конференции после матча. – На последней трети поля было много ситуаций, когда мы подскальзывались». Джамал Мусиала тогда тоже сказал, что постоянно скользил по полю.
Проблемы с полем во Франкфурте – следствие матчей НФЛ, которые провели там в ноябре прошлого года. После двух игр гибридный газон так истощился, что его пришлось менять. Но из соображений экономии агрономы постелили натуральное покрытие. Следом наступила зима, и газон несколько недель находился под водой из-за обильных дождей и холода.
Матч НФЛ во Франкфурте
Фото: Alex Grimm/Getty Images
Стадион во Франкфурте не единственный, где возникли проблемы с газоном. В Дюссельдорфе поле меняли трижды после окончания сезона, потому что при проверках УЕФА признавал его некачественным. Последний раз газон перестелили за неделю до первого матча Евро.
В Гамбурге поле перед стартом турнира тоже вызывало вопросы: сборная Нидерландов провела там тренировку, после чего осталась недовольна этим решением. Рональд Куман сказал, что последнюю тренировку команда проведёт всё же в Вольфсбурге: «Нам не следовало тренироваться здесь из-за газона».
Вирджил ван Дейк тоже отметил качество покрытия, сравнив его с тем, что было во Франкфурте во время товарищеского матча в марте: «Верхний слой, вероятно, быстро ослабнет. Обидно, конечно, обеим командам придётся с этим как-то справляться».
УЕФА и работники стадионов делают всё возможное, чтобы газоны на этих самых стадионах смогли выдержать матчи плей-офф. Но есть вероятность, что мы ещё не раз услышим о проблемах, связанных с полями.