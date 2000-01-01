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Левандовски повторил достижение Роналду и Модрича
Левандовски повторил достижение Роналду и Модрича
Роберт отметился голом в матче Франция — Польша (1:1). Благодаря этому форвард стал третьим футболистом, кому удалось забить на четырёх чемпионатах Европы.
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Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Форвард забивал на Евро-2012, Евро-2016, Евро-2020 и Евро-2024.
Лука Модрич
Лука Модрич
Полузащитник отметился голами на Евро-2008, Евро-2016, Евро-2020 и Евро-2024.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
На счету нападающего голы на рекордных пяти турнирах: Евро-2004, Евро-2008, Евро-2012, Евро-2016, Евро-2020.
Левандовски — третий футболист, кто забивал на четырёх Евро
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