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Неймар купил джерси Бразилии прямо на светофоре
Неймар купил джерси Бразилии прямо на светофоре
Неймар приобрёл игровую майку Бразилии прямо по пути на матч с Коста-Рикой (0:0). Форвард остановился на светофоре и попросил джерси у ближайших продавцов. Мужчины не сразу поняли, кто перед ними. 
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Неймар купил джерси Бразилии прямо на светофоре. Продавцы не сразу узнали форварда
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