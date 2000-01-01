Австрия повторила достижение 46-летней давности на Евро-2024
Австрия на Евро-2024 сотворила настоящую историю. Команда Ральфа Рангника выиграла группу на крупном турнире (ЧМ или ЧЕ) впервые за 46 лет!
Крутое достижение
Австрия на Евро-2024 заняла первое место в группе D с шестью очками. Обошли Францию (5 очков), Нидерланды (4) и Польшу (1).
Предшественники
Последний раз на крупных турнирах австрийцам такое удавалось в 1978 году. На ЧМ в Аргентине стали лучшими в группе С, набрав четыре очка. Австрия обошла Бразилию по дополнительным показателям (4 очка), Испанию (3) и Швецию (1).
Австрия выиграла группу на крупных турнирах впервые за 46 лет!
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