Австрия выиграла группу на крупных турнирах впервые за 46 лет!

Предшественники

Последний раз на крупных турнирах австрийцам такое удавалось в 1978 году. На ЧМ в Аргентине стали лучшими в группе С, набрав четыре очка. Австрия обошла Бразилию по дополнительным показателям (4 очка), Испанию (3) и Швецию (1).