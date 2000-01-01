Топ-6 самых результативных клубов на Евро-2024
На турнире выступает много футболистов из разных клубов. Но чьи игроки результативнее показывают себя на ЧЕ, чем остальные? Вот 6 лучших команд.
4-6-е место — «Арсенал»
«Канониры» на Евро-2024 забили один гол и отдали три результативные передачи.
4-6-е место — «Манчестер Сити»
На счету игроков «горожан» два гола и два ассиста.
4-6-е место — «Реал»
Футболисты мадридцев забили на Евро-2024 четыре мяча.
2-3-е место — «Барселона»
На счету каталонцев два гола и три ассиста.
2-3-е место — «Бавария»
Мюнхенцы забили три гола и сделали две результативные передачи.
1-е место — «Болонья»
На счету игроков итальянского клуба два гола и пять ассистов.
6 самых результативных клубов на Евро-2024
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