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Расписание спортивных матчей 27 июня 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: Кубок Америки — 2024, 1/4 финала в Лиге наций по волейболу и теннис
Михаил Георгиев
Спортивные события 27 июня
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За чем следить 27 июня: Эквадор — Ямайка, Венесуэла — Мексика в футболе и битва Паула Бадоса — Диана Шнайдер за полуфинал турнира WTA-500!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:00: Эквадор — Ямайка, Кубок Америки — 2024, группа B. 2-й тур

Кубок Америки — 2024 . Группа B. 2-й тур
27 июня 2024, четверг. 01:00 МСК
Эквадор
Не начался
Ямайка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто наберёт первые очки?

Пока Эквадор и Ямайка – неудачники турнира, ведь в 1-м туре они уступили. Зато сейчас хорошая возможность набрать очки. Правда, исторически удача на стороне представителей Южной Америки. Оно и понятно: класс эквадорских футболистов выше, чем у ямайских, несмотря на то что несколько футболистов представляют АПЛ.

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⚽️ 4:00: Венесуэла — Мексика, Кубок Америки — 2024, группа B. 2-й тур

Кубок Америки — 2024 . Группа B. 2-й тур
27 июня 2024, четверг. 04:00 МСК
Венесуэла
Не начался
Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выход из группы близко!

Венесуэла и Мексика – как раз обидчики участников ранее указанного матча. Победа позволит досрочно выйти из группы, а ничья – приблизит к цели, но всё же в 3-м туре тогда придётся постараться. Кстати, статистика на стороне мексиканцев: ещё никогда они не уступали венесуэльцам.

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🎾 15:00*: Паула Бадоса (Испания, WC) — Диана Шнайдер (Россия), Бад-Хомбург, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Бад-Хомбург. 1/4 финала
27 июня 2024, четверг. 13:00 МСК
Паула Бадоса
113
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
47
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Интрига: пробьётся ли Диана Шнайдер в полуфинал?

Диана Шнайдер второй турнир подряд дошла до 1/4 финала. И если в Бирмингеме она остановилась на этой стадии, то в Бад-Хомбурге у 20-летней россиянки есть шанс пройти дальше, но для этого ей необходимо справиться с опытной испанкой Паулой Бадосой. Ранее теннисистки встречались четыре раза, и пока по личным встречам впереди Паула — 3-1. Она была сильнее в Чарльстоне-2023, Штутгарте и Риме-2024, а Диана — в Хуахине-2024, где в итоге завоевала титул. Победительница новой встречи далее сыграет с кем-то из пары Эмма Наварро — Каролина Возняцки.

В Бад-Хомбурге Диана неплохо идёт по сетке:
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🏐 18:00: Япония — Канада, Лига наций (мужчины), 1/4 финала

Лига наций (м) . 1/4 финала
27 июня 2024, четверг. 18:00 МСК
Япония
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли японцы пройти неудобного соперника?

Сборная Японии — бронзовый призёр прошлого розыгрыша Лиги наций, а сборная Канады впервые в своей истории имеет шанс побороться за медали турнира. В предварительном раунде 10 дней назад канадцы обыграли японцев в пяти сетах, но по итогам регулярки финишировали на строчку ниже соперников. Обе сборные сыграют и на Олимпиаде в Париже.

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🏐 21:00: Польша — Бразилия, Лига наций (мужчины), 1/4 финала

Лига наций (м) . 1/4 финала
27 июня 2024, четверг. 21:00 МСК
Польша
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Бразилия остановить лучшую команду мира?

Этот матч — повторение четвертьфинала Лиги наций прошлого года, когда поляки взяли верх над бразильцами, а затем и выиграли турнир. Действующий чемпион Европы сборная Польши — лучшая команда мира на сегодняшний день. Несмотря на сильную ротацию состава, поляки одержали на предварительном раунде 10 побед и заняли второе место. Бразильцы финишировали седьмыми. Правда, в очной встрече южноамериканцы выиграли в четырёх партиях. Но смогут ли они повторить этот успех в плей-офф?

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