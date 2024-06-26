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Евро-2024: сборная Украины вылетела с турнира из-за судейской ошибки, подробности, разбор пенальти

«Решение арбитра изначально неверное». Судейский скандал лишил Украину плей-офф
Максим Пахомов
Судейский скандал на Евро
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Пенальти в матче Словакия — Румыния в итоге стал решающим в группе.

На чемпионате Европы свои последние матчи в группе сыграли Бельгия, Словакия, Румыния и Украина.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Окончен
0 : 0
Бельгия
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 1
Румыния
1:0 Дуда – 24'     1:1 Марин – 37'    

Перед 3-м туром было понятно, что если Словакия и Румыния сыграют вничью, а Украина не обыграет Бельгию, то из группы в плей-офф выйдут Румыния, Словакия и Бельгия. Пока в Штутгарте украинцы и бельгийцы не могли открыть счёт, словаки уже обыгрывали румын. И на 34-й минуте матча Словакия — Румыния случился ключевой эпизод – судья Даниэль Зиберт назначил штрафной в пользу румын, который после просмотра VAR превратился в пенальти.

Эпизод получился спорным. Главный вопрос – где всё-таки был фол: до штрафной или внутри неё? VAR решил, что внутри – и румыны сравняли счёт с пенальти.

Эпизод с назначением пенальти

Эпизод с назначением пенальти

Фото: Скрин трансляции «Матч ТВ»

Эпизод с назначением пенальти

Эпизод с назначением пенальти

Фото: Скрин трансляции «Матч ТВ»

Эпизод с назначением пенальти

Эпизод с назначением пенальти

Фото: Скрин трансляции «Матч ТВ»

Эпизод с назначением пенальти

Эпизод с назначением пенальти

Фото: Скрин трансляции «Матч ТВ»

Больше голов в этом матче не было, Бельгия и Украина также сыграли вничью. Таким образом, именно гол румын с пенальти стал последним и решающим в этой группе. Мы разобрали спорное решение судьи с арбитром Игорем Федотовым:

– Для меня момент с падением румына в штрафной площади Словакии – это симуляция. Тут нельзя было назначать ни пенальти, ни штрафной. И тем более нельзя назначать пенальти по стоп-кадру, надо смотреть в динамике, а в динамике игрок Румынии заваливался раньше, искал контакт и не двигался к мячу. Для меня это не VAR-вмешательство. Самое главное – что объяснил арбитр. Он находился в отличной позиции. Вероятно, он сказал VAR, что для него это фол. И дальше VAR сказал, что если фол – то он был в штрафной. Но для меня решение судьи о фоле изначально неверное.

А что думаете вы?

Подробнее об игре, в которой решилось всё
Эту игру прозовут договорняком. Словаки и румыны вышли в плей-офф Евро вместе
Эту игру прозовут договорняком. Словаки и румыны вышли в плей-офф Евро вместе
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