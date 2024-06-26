«Решение арбитра изначально неверное». Судейский скандал лишил Украину плей-офф

На чемпионате Европы свои последние матчи в группе сыграли Бельгия, Словакия, Румыния и Украина.

Перед 3-м туром было понятно, что если Словакия и Румыния сыграют вничью, а Украина не обыграет Бельгию, то из группы в плей-офф выйдут Румыния, Словакия и Бельгия. Пока в Штутгарте украинцы и бельгийцы не могли открыть счёт, словаки уже обыгрывали румын. И на 34-й минуте матча Словакия — Румыния случился ключевой эпизод – судья Даниэль Зиберт назначил штрафной в пользу румын, который после просмотра VAR превратился в пенальти.

Эпизод получился спорным. Главный вопрос – где всё-таки был фол: до штрафной или внутри неё? VAR решил, что внутри – и румыны сравняли счёт с пенальти.

Эпизод с назначением пенальти Фото: Скрин трансляции «Матч ТВ»

Эпизод с назначением пенальти Фото: Скрин трансляции «Матч ТВ»

Эпизод с назначением пенальти Фото: Скрин трансляции «Матч ТВ»

Эпизод с назначением пенальти Фото: Скрин трансляции «Матч ТВ»

Больше голов в этом матче не было, Бельгия и Украина также сыграли вничью. Таким образом, именно гол румын с пенальти стал последним и решающим в этой группе. Мы разобрали спорное решение судьи с арбитром Игорем Федотовым:

– Для меня момент с падением румына в штрафной площади Словакии – это симуляция. Тут нельзя было назначать ни пенальти, ни штрафной. И тем более нельзя назначать пенальти по стоп-кадру, надо смотреть в динамике, а в динамике игрок Румынии заваливался раньше, искал контакт и не двигался к мячу. Для меня это не VAR-вмешательство. Самое главное – что объяснил арбитр. Он находился в отличной позиции. Вероятно, он сказал VAR, что для него это фол. И дальше VAR сказал, что если фол – то он был в штрафной. Но для меня решение судьи о фоле изначально неверное.

А что думаете вы?