Кто выиграет Евро-2024? Рейтинг фаворитов

Групповой этап Евро-2024 — всё! Это были насыщенные две недели, полные неожиданных развязок, автоголов и интриг. В итоге мы получили удивительную сетку плей-офф.

Сетка плей-офф Евро

Пока ждём плей-офф, предлагаем выбрать главного фаворита среди тех, кто выбрался из групп. Не забывайте про сетку выше – она точно поможет вам в выборе.

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