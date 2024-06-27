Кто выиграет Евро-2024? Рейтинг фаворитов

Групповой этап Евро-2024 — всё! Это были насыщенные две недели, полные неожиданных развязок, автоголов и интриг. В итоге мы получили удивительную сетку плей-офф.
Сетка плей-офф Евро
Пока ждём плей-офф, предлагаем выбрать главного фаворита среди тех, кто выбрался из групп. Не забывайте про сетку выше – она точно поможет вам в выборе.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Сборная Испании
Место в группе: 1
Соперник в 1/8 финала: Грузия
Испанцы попали в непростую группу с итальянцами и хорватами, но с лёгкостью расправились с каждым соперником. Сборная Испании выбила три победы в трёх матчах, ни разу не пропустила и с комфортом вышла из группы. Дальше – яркая Грузия.
Сборная Германии
Место в группе: 1
Соперник в 1/8 финала: Дания
Немцы мощно стартовали на домашнем турнире, растоптав несчастную Шотландию (5:1), а потом уверенно обыграв венгров (2:0). В последнем туре со сборной Швейцарии пришлось помучиться: швейцарцы вели в счёте почти весь матч, но на 90+2-й минуте Никлас Фюллькруг забил спасительный мяч (1:1). Немцы вышли из группы с первого места, и теперь команду ждёт матч с датчанами в 1/8 финала. В их части сетки — Испания, Франция и Португалия. Мощь!
Сборная Франции
Место в группе: 2
Cоперник в 1/8 финала: Бельгия
Французы считались главными фаворитами группы. Начали они хорошо, а потом скатились в ничьи. В последнем туре для выхода с первого места нужно было побеждать поляков, которые к тому моменту уже мысленно паковали чемоданы. Но вместо этого — ничья. Она отправила команду Дидье Дешама в сетку к Португалии, Германии и Испании. А начинать придётся с Бельгии. Это точно самая яркая вывеска в 1/8 финала!
Сборная Грузии
Место в группе: 1
Соперник в 1/8 финала: Испания
Главная сенсация этого Евро – Грузия! Каждый матч команды Хвичи – жара. 1-й тур – поражение от Турции с невероятной концовкой, когда вместо 2:2 получили 1:3: вратарь Мамардашвили убежал спасать команду на угловой в чужую штрафную – и пропустил в пустые. Вторая игра – главный (пока что) перформанс Мамардашвили на турнире: ничья с Чехией, когда в концовке могли и выиграть. Ну и третий матч – победа над Португалией (!) со счётом 2:0 (!!!).
Сборная Португалии
Место в группе: 1
Cоперник в 1/8 финала: Словения
Португальцы приехали на турнир в статусе одних из фаворитов и, в отличие от Англии, обосновали свои притязания. Группу прошли уверенно – уже после 2-го тура обеспечили себе первое место. А вот в 3-м туре португальцы сенсационно уступили Грузии 0:2. Правда, для команды Роналду этот матч ничего не решал. Теперь предстоит играть со словенцами.
Сборная Италии
Место в группе: 2
Соперник в 1/8 финала: Швейцария
Итальянцы собрали всё: победу, ничью и поражение. 1:1 с Хорватией получились трагичными для балканцев, но спасительными для Италии. До 90+8-й минуты итальянцы уступали 0:1, однако на последних секундах всё же смогли забить и вырвать необходимый результат. Это позволило занять вторую строчку, на которую претендовали хорваты. В плей-офф команда Лучано Спаллетти начнёт со Швейцарии, а дальше, если будет успешна, попадёт на Англию или Словакию в четвертьфинале.
Сборная Австрии
Место в группе: 1
Cоперник в 1/8 финала: Турция
Команда-андердог, которая внезапно засияла на этом Евро: начала с поражения от Франции (0:1, но там был автогол), а потом победила Польшу (3:1) и Нидерланды (3:2). Австрийцы вряд ли рассчитывали, что выйдут из группы с первого места, но французы решили их порадовать и сыграли вничью с поляками. Теперь в 1/8 финала будет жаркий матч с Турцией – отличный шанс на четвертьфинал. Да и в целом сетка неплохая: если пройдут турок, то дальше сыграют с победителем пары Румыния – Нидерланды. А там и о полуфинале подумать можно.
Сборная Англии
Место в группе: 1
Cоперник в 1/8 финала: Словакия
Самая критикуемая сборная этого турнира заняла первое место в своей группе, дважды сыграв вничью и одержав одну победу. Команда Гарета Саутгейта не блистала и не показывала ту игру, что от неё ждали болельщики, а действовала прагматично — 1:0, 1:1, 0:0. Будет интересно, как британцы раскроются в плей-офф, ведь начнут они со встречи со Словакией. Которые на этом Евро умеют удивлять – спросите у Бельгии.
Сборная Швейцарии
Место в группе: 2
Соперник в 1/8 финала: Италия
Швейцарцы начали с победы над венграми (3:1), а потом выдали две ничьих — с шотландцами и немцами (обе — 1:1). Сборная под руководством Мурата Якина достойно выступила на групповом этапе, а три очка на старте турнира позволили занять вторую строчку. В 1/8 финала Швейцарию ждёт Италия, проход которой будет если не чудом, то подвигом. Также в этой половине сетки Англия, Австрия и Нидерланды.
Сборная Нидерландов
Место в группе: 3
Соперник в 1/8 финала: Румыния
Нидерланды – странные. С одной стороны – дожали поляков и сыграли вничью с Францией. С другой – проиграли Австрии в решающем в плане борьбы за первые два места матче. Но за командой Кумана следить интересно. Если не брать игру с Францией – с Нидерландами как минимум не заскучаешь. А третье место в группе в итоге – вообще успех, ведь в 1/8 финала встреча с румынами, и нидерландцы точно будут в этом матче фаворитами.
Сборная Турции
Место в группе: 2
Соперник в 1/8 финала: Австрия
У Турции получился скомканный групповой этап. Яркая игра с Грузией, затем разгром от португальцев и рубка с Чехией в конце. Итог неплохой – шесть очков (Португалия первая только благодаря личным встречам). Да и соперник в 1/8 финала не самый сложный. Австрия – классная сборная, но это не Франция или Испания. Так что есть неплохие шансы на четвертьфинал.
Сборная Дании
Место в группе: 2
Cоперник в 1/8 финала: Германия
Датчане набрали одинаковое количество очков со Словенией (по три), при одинаковых разнице мячей (2-2) и количестве забитых голов. Поэтому их местоположение в таблице определяли по дисциплинарным очкам. Один балл штрафа — за жёлтую карточку, три — за красную, четыре — если за жёлтой показали прямую красную. Удивительно, но у обеих команд оказалось идентичное количество жёлтых карточек, показанных игрокам, — по шесть у каждой. Только вот словенцев подвёл технический директор, потому что одну из жёлтых получил именно он. Со второго места датчане попали на Германию, а если бы были третьими – вышли бы на Португалию. Так что ещё непонятно, что лучше.
Сборная Бельгии
Место в группе: 2
Соперник в 1/8 финала: Франция
Команда экс-тренера московского «Спартака» пока разочаровывает. Неожиданно проиграли Словакии, потом – победа над Румынией, а в довершение – нулевая ничья с Украиной. Как итог – лишь второе место (вперёд пропустили румын) и сложнейший соперник в 1/8 финала – Франция. А ещё нападающий бельгийцев Лукаку создал один из главных мемов турнира – сразу три его гола были отменены из-за различных нарушений правил.
Сборная Словакии
Место в группе: 3
Соперник в 1/8 финала: Англия
Словаки на Евро сразу показали – никаких фаворитов они не боятся. Победа над Бельгией – одна из главных сенсаций 1-го тура. Дальше словаки хорошо сыграли с Украиной, но лишь тайм: во втором украинцы забили дважды и вырвали победу. Ну а в третьей игре была ничья с Румынией, которая устраивала обоих участников матча. Теперь в 1/8 финала матч с Англией, которую на этом турнире принято, мягко говоря, недолюбливать. Одного фаворита Словакия уже обыграла – есть шанс сделать это снова.
Сборная Словении
Место в группе: 3
Соперник в 1/8 финала: Португалия
Вышли из группы, трижды сыграв вничью. В первой игре неожиданно отыгрались с Данией, потом была обидная ничья с Сербией (пропустили в самой концовке), а в 3-м туре удержали 0:0 с англичанами. Исторический результат сборной Кека – того самого тренера, который лишил Россию ЧМ-2010. В плей-офф предстоит игра с одним из фаворитов турнира – Португалией.
Сборная Румынии
Место в группе: 1
Соперник в 1/8 финала: Нидерланды
Румыния удивила всех. Сначала – 3:0 с Украиной, практически без шансов для соперника. Потом — поражение от Бельгии 0:2, но и там у румын были шансы забить. Ну а в 3-м туре – ничья со Словакией. Такой результат был выгоден обеим командам, но Румынии по ходу матча пришлось отыгрываться. Отыгрались, закончили 1:1 – и вышли из группы с первого места. Вряд ли кто-то ожидал такого перед турниром! В 1/8 финала – Нидерланды. Побороться можно.