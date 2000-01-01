Мбаппе в одном мяче от мощного рекорда Платини
Килиан Мбаппе отметился голом в ворота сборной Польши (1:1) на Евро-2024. Благодаря этому форвард вышел на второе место среди французов по голам на крупных турнирах (ЧМ и ЧЕ).
Жюст Фонтен
Нападающий забил 13 голов на чемпионате мира и ни одного — на Евро.
Килиан Мбаппе
На счету форварда 12 голов на ЧМ и один — на ЧЕ.
Мишель Платини
Полузащитник забил девять мячей на Евро-1984 и пять на чемпионатах мира.
Мбаппе — второй по количеству голов среди французов на крупных турнирах
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