Мбаппе — второй по количеству голов среди французов на крупных турнирах

Мбаппе в одном мяче от мощного рекорда Платини

Килиан Мбаппе отметился голом в ворота сборной Польши (1:1) на Евро-2024. Благодаря этому форвард вышел на второе место среди французов по голам на крупных турнирах (ЧМ и ЧЕ).