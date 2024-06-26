Эту игру прозовут договорняком. Словаки и румыны вышли в плей-офф Евро вместе

Сборные Словакии и Румынии устраивала ничья, чтобы выйти из группы. Угадайте, как закончился матч. Правильный ответ:

Если кто-то ждал, что словаки и румыны будут уныло перекатывать мяч все 90 минут, то сильно ошибался. Со стартового свистка немецкого судьи Даниэля Зиберта пошёл очень живой футбол! Команда Франческо Кальцоны попыталась забрать себе мяч и прессинговать соперника. Однако команда Эдуарда Йордэнеску спокойно пережила это давление и ответила серией быстрых атак на пространстве. Даже плохое по качеству поле стадиона во Франкфурте не мешало сборным Словакии и Румынии держать приличный темп.

Первый голевой момент создали именно румыны после 10 минут игры. Правого защитника Андрея Рациу каким-то ветром занесло в левый полуфланг атаки, там он просочился сквозь опорную зону словаков и попробовал забить обводящим ударом. Вратарь Мартин Дубравка потащил непростой мяч. У сборной Словакии до середины первого тайма по-настоящему опасными получались разве что стандарты, но на 24-й минуте команда Кальцоны забила в обычной игровой ситуации. Словаки хорошо подготовили кросс на правом фланге, а центрхав румын Рэзван Марин, изначально находившийся ближе к своим воротам, чем Дуда, отпустил оппонента. Ондрей свободно бил головой из штрафной.

Футболисты сборной Словакии Фото: Arne Dedert/Getty Images

Этот отрезок остался за сборной Словакии. Румын пропущенный мяч как будто «уронил» эмоционально. Но потом команда Йордэнеску собрала волю в кулак, стала лучше распоряжаться мячом и отыгралась ещё до перерыва. Правда, со спорного пенальти. Контакт Давида Ганцко и Яниса Хаджи в ногах, возможно, тянувший на фол, случился ещё до штрафной. А вот то касание на линии штрафной с падением Яниса, за которое назначили 11-метровый, было похоже на симуляцию со стороны сына румынской легенды. Пожалуй, Хаджи сам искал и нашёл этот фол. Тем не менее судьи на VAR помогли Зиберту поменять решение. Рэзван Марин исправился – безупречно пробил с «точки» под перекладину.

В течение этих 45 минут словаки в два раза чаще встречались с мячом в штрафной противника, нежели румыны (11:6), сделали на два десятка больше точных передач на чужой трети. Но их более агрессивный стиль не отразился на результате.

Дебют второго тайма напоминал начало первого – сборная Словакии владела мячом и территорией. У румын возникали проблемы на их правом фланге, где словаки Ганцко и Лукаш Гараслин добавили огня. Последний сделал три передачи под удар в этом матче. Защитник Рациу был недоволен тем, как Хаджи поддерживает его при обороне, что-то высказывал автору заработанного пенальти. Зато именно Янис своими нестандартными действиями создал первый голевой момент после перерыва, когда Рэзван Марин едва не оформил дубль.

Футболисты сборной Румынии Фото: Stu Forster/Getty Images

Вскоре во Франкфурте полил настолько сильный дождь, что можно было заказывать шапочки для водного поло. Казалось, что газон местного стадиона не выдержит такого водопада и покроется лужами. Но, к счастью, ливень быстро прекратился. Под это дело сборная Румыния, освежив заменами всю группу атаки, перехватила инициативу. А вот словаки подустали от своего прессинга – сели ниже.

Только в заключительные 20 минут игра стала действительно осторожной, замедлилась, успокоилась. Никто не рисковал. Да и зачем терять голову ради победы в группе, если ничья выводит в плей-офф? Мячом в целом больше владели словаки. Тем не менее и у одних ворот, и у других была тишина.

Понятно, что сборным Словакии и Румынии не отбиться от подозрений. Но надо признать, что игра команд Кальцоны и Йордэнеску получилась боевой. Словаки в итоге чаще били по воротам (13:9), однако уступили румынам по попаданиям в створ (4:5). После финального свистка праздновали обе сборные – редчайший случай!