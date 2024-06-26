Драматичный финиш Украины на Евро. А Бельгия внезапно упустила первое место

В этой группе в последнем туре были только ничьи. Три команды из четырёх они устроили.

Украина и Бельгия оказались в удивительной ситуации. Впервые в истории Евро у всех четырёх команд в группе после 2-го тура оказалось одинаковое количество очков. Так что, по сути, никто в решающих матчах не мог чувствовать себя спокойно. Самая идеальная ситуация была у Румынии — при прочих равных они имели лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Дальше шла Бельгия, потом Словакия, и замыкала четвёрку Украина. И так получилось, что ничья Румынии и Словакии гарантировала им выход из группы. А вот украинцев ничья с бельгийцами устраивала только при любом другом результате в параллельном матче. Так что, естественно, команда Сергея Реброва оказалась в трудном положении.

Тренер сборной пошёл на серьёзные изменения в игре с Бельгией. Хотя по ходу турнира он уже делал их не раз. В этот раз — новая схема с тремя центральными защитниками. Видимо, чтобы остановить мощную атаку с незабивающим Ромелу Лукаку, Кевин Де Брёйне, Жереми Доку и остальными. В запасе из-за этого остался даже Александр Зинченко. Неприкасаемый у Сергея Реброва разве что центральный нападающий Артём Довбик. Впереди он появился вместе с Романом Яремчуком, который по ходу турнира усиливал атаку со скамейки.

Доменико Тедеско не делал столь значительных изменений. Его команда победила Румынию, так что с украинцами Бельгии, в общем-то, хватало ничьей. На протяжении всего матча бельгийцы так и выглядели: спокойно и расчётливо.

Футболисты сборной Бельгии Фото: Clive Mason/Getty Images

Хотя первый момент создали именно условные гости. Уже на седьмой минуте Лукаку мог забить свой первый гол на турнире. Де Брёйне выдал идеальный пас в штрафную точно в ноги нападающему, тот растолкал двух защитников и, казалось, бил наверняка. Но точно в Анатолия Трубина — он во второй раз вышел в основе. Андрей Лунин наблюдал за матчем со скамейки запасных.

Однако, по сути, этот момент остался единственным опасным в тайме. Команды предпочли медленный темп, ожидая ошибок. А их никто не допускал. Поэтому атак почти и не было. Да, бельгийцы чуть больше контролировали мяч, но и соперник всегда был готов ответить. Другой момент, что до Довбика и Яремчука мяч почти не доходил. А когда доходил, они особо не знали, что с ним делать.

Требовался неожиданный ход: на 33-й минуте такой едва не совершил Де Брёйне. Вместо подачи со штрафного он неожиданно бахнул в ближний угол с 35 метров. Чуть-чуть не попал. И не факт, что вратарь успел бы переместиться. К перерыву в параллельном матче соперники обменялись голами, так что Украина оказывалась за бортом плей-офф. Тренеру надо было что-то менять. Но Ребров к этому не стремился.

На второй тайм команды вышли в тех же составах, а стиль футбола не изменился. Всё такое же неторопливое перекатывание мяча. Появился Зинченко после травмы Виталия Миколенко, потом Тедеско освежил центр поля. На 73-й минуте Трубин потащил удар Янника Феррейры Карраско, за пару минут до этого Ребров выпустил на поле трёх новых игроков, и в концовке его команде требовался настоящий навал. Хоть и с понятными рисками пропустить в контратаке.

Нельзя сказать, что навал получился. Руслан Малиновский крутил с углового в ближний, однако Коэн Кастельс не растерялся. Он же бил с линии штрафной, но в соперника. Судаков имел хороший шанс — и ударил точно в руки вратарю.

Бельгия дотянула до финального свистка и осталась на втором месте в группе. Ведь в параллельной встрече всё также завершилось ничьей.