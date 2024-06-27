«Магомед, твоей вины здесь нет, но…» Как Адиев сменил Казахстан на Грозный и спас «Ахмат»

Магомед Адиев ― один из героев концовки сезона РПЛ. Приняв «Ахмат» в зоне стыков за девять туров до конца, он одержал с командой пять побед подряд и за два тура до финиша чемпионата досрочно оставил её в РПЛ. Спустя месяц после окончания турнира мы поговорили с Адиевым о трудностях перехода в клуб, проблемах, причинах итогового успеха и многом другом.

«1:7 от «Балтики» ― срыв, но это был осознанный риск»

— Сезон закончился почти месяц назад. Сейчас как он воспринимается?

— Самый тяжёлый отрезок в моей тренерской карьере. Очень мало игр оставалось до конца чемпионата. Практически не было недельных циклов, которые позволили бы подготовиться и перестроиться так, как считал нужным наш штаб. До «Локомотива» у нас было полтора дня, до «Балтики» – шесть. Единственная нормальная неделя была перед ЦСКА. Было очень тяжело, плюс команда стояла на вылет. Дополнительной ответственности добавлял тот факт, что это мой родной город. Было сложно, но если бы не было, меня бы и не позвали. Воспринял это как вызов.

— Вы выиграли пять матчей подряд, однако перед этим проиграли «Балтике» 1:7. Худший матч в вашей карьере?

— Самое крупное поражение точно. Повторюсь, добивал тот факт, что это случилось в родном городе. Я с себя не снимаю вины, так проигрывать нельзя. Но я понимал риск: можно сказать, что это поражение стало следствием наших осознанных решений. Я на них пошёл вместе со штабом, потому что понимал: у нас есть всего два недельных цикла — перед «Балтикой» и перед ЦСКА. Эти циклы были нашим единственным шансом повлиять на тактические и функциональные моменты, шансом встряхнуть команду. И эти шесть дней перед «Балтикой» мы очень серьёзно работали над физикой. Если бы мы на это не пошли, то не вылезли бы из этой ситуации.

— Но 1:7…

— Да, я не ожидал такого срыва. Но в наши ворота мяч залетал после любого удара, а у нас – наоборот. В конце первого тайма сказал помощникам: «Болезненное поражение, но в перерыве уже надо забыть и готовиться к ЦСКА». Во втором тайме я менял игроков, тактику, потому что в голове уже сидел следующий матч. После «Балтики», конечно, была тяжёлая обстановка в раздевалке. Президент клуба Даудов тоже был разочарован. Однако хочу поблагодарить за поддержку. Он сказал тогда: «Магомед, вижу, что твоей вины здесь нет. Но команду ты обязан вытащить». Команде я сказал, что есть два пути ― либо расстроиться и закопаться, либо пройти этот тяжёлый путь. У меня было понимание, что надо перестроить и как именно действовать. Понятно, что результат всегда от Всевышнего, однако наши требования игроки начали выполнять профессионально.

Магомед Адиев с игроками «Ахмата» на тренировке Фото: ФК «Ахмат»

— Что изменили?

— Добавили интенсивности. Команду нам оставили в хорошем состоянии в плане общей выносливости, фундамент был заложен хороший. Нам же оставалось добавить детали. Плюс с «Локомотивом» и «Балтикой» мы пытались сыграть дома агрессивно, но я понял, что мы совершенно не готовы к такому футболу. Поэтому я решил чуть опустить игру.

— То есть мыслей всё бросить после 1:7 не было?

— У меня таких мыслей никогда не возникает. Неприятно, что эти 1:7 легли сразу после 0:5 от Греции с Казахстаном. Тяжело. Сразу начали появляться мнения, что в этих двух результатах и есть истинный Адиев. Но я не мог позволить себе отчаяние. Сожалеть можно было до того, как я взялся за это дело. А здесь уже сомнений никаких быть не могло. Я понимал, что и как делать, опирался на сухой расчёт.

— Сразу после «Балтики» во флеш-интервью вы сказали, что в команде есть ряд моментов, с которыми надо разобраться.

— Нужно было и психологически поработать, да. Когда ты постоянно проигрываешь, у тебя плохой эмоциональный фон. Мне нужно было оперативно решить, на кого из игроков я могу опираться. После «Балтики» всем дал выходной. Этот день нужен был мне как тренеру, чтобы составить план действий, спокойно всё обдумать. На следующее утро у меня уже был план и тренировок, и даже того, что я буду говорить команде. Этому разговору я посвятил очень много времени, это была важная отправная точка. Мне нужно было достучаться до сердец игроков. Мы минут 15 разговаривали. После этого была тренировка, на которой я ожидал, что команда будет убита. Однако был очень приятно удивлён: после нашего разговора у ребят появились эмоции, подсказ, смех. Даже сказал на ухо своему помощнику Балтиеву: «Разговор зашёл. Значит, всё нормально будет».

— Что говорили команде?

— Посыл был в том, что, пока бьются наши сердца, мы обязаны идти вперёд. Сдаваться можно, только когда ты мёртв.

— С ЦСКА всё было непросто, проигрывали по ходу матча. Эта игра всё перевернула?

— Мы хорошо играли, у нас были моменты. ЦСКА владел инициативой, но мы выглядели правильно структурно. Меня уже это радовало, потому что появилось понимание, что очки начнём набирать. Нам помогло удаление у ЦСКА. Даже когда мы пропустили с пенальти, растерянности не было. У меня на скамейке были игроки, которые должны были нас усилить, как мы и планировали. Конате, Ловат и Бериша перевернули игру. После этого мы набрали ход, а после матча с «Крыльями» я испытал нереальное облегчение – мы выполнили задачу.

«Кадыров сказал: «Магомед, ты наш ― чеченец, поэтому должен вернуться домой и работать в нашем клубе»

— После «Крыльев» вы играли с «Зенитом», был шанс косвенно поучаствовать в чемпионской гонке. Но проиграли 1:5. Не хватило мотивации?

— Я до сих пор анализирую эти девять игр в РПЛ. И получилось забавно. В своём родном городе я поставил антирекорд «Ахмата», проиграв 1:7. Потом повторил достижение Черчесова, одержав пять побед подряд. И самую крупную домашнюю победу тоже одержал я ― 5:1 над «Пари НН». Я собрал рекорды и антирекорды, ха-ха. А что касается «Зенита», нам хотелось поучаствовать в чемпионской гонке. Но всё-таки не хватило мотивации. Мы выбрались с края пропасти, потому что в клубе многие за стыки мечтали зацепиться, а мы за два тура до конца все вопросы решили. Это привело к опустошению, с «Зенитом» не смогли сыграть через не могу.

— Как вам чемпионская развязка?

— Для РПЛ было бы хорошо, если бы чемпион поменялся. Когда столько лет один и тот же победитель, интерес притупляется. Но гонка была захватывающая, с большим драйвом.

— Когда шла борьба за выживание, некоторые болели против «Ахмата». Как вы объясняете это?

— Сильных не любят, ха-ха. Мне сложно ответить. Насильно мил не будешь. Каждый человек в клубе должен делать всё от него зависящее, чтобы мы хорошо играли.

Я приучил себя абстрагироваться от соцсетей и всего остального. Даже когда работал в Казахстане и мы выигрывали, старался не обращать внимания на лесть. Я не могу позволить себе быть зависимым от хайпа и мнений людей. Вся моя зависимость ― футболисты и подготовка команды. Меня оценят только по результату. У меня есть пример, показывающий, насколько я был абстрагирован.

— Расскажите.

— Когда пришёл в «Ахмат», работы было столько, что я вообще никакие новости не читал, ничего. На третий-четвёртый мой день в клубе «Спартак» играл с «Балтикой» в Кубке. Думаю, свободное время появилось, хоть футбол погляжу. Смотрю, на скамейке Абаскаля нет. Говорю помощникам: «А что, его снова дисквалифицировали? Небось опять крикнул что-то». На что мне помощник Балтиев отвечает: «Мусаевич, так его уже уволили» (смеётся).

— Вас расстраивает, что сейчас на «Ахмат» ходит мало болельщиков?

— Да. С «Зенитом» мы сделали первый шажок. После наших пяти побед впервые за долгое время много людей пришло на матч, интерес в городе к нам вырос. К сожалению, мы проиграли. Балтиев как-то спросил меня: «Мусаевич, в Казахстане нам удавалось собрать полные трибуны. Здесь удастся?» Я ответил, что это моя самая большая мечта, чтобы «Ахмат Арена» была полностью заполнена. Хочется, чтобы глава республики Рамзан Кадыров впервые за долгое время тоже пришёл на футбол. Если этих вещей добьёмся, значит, мы свою работу выполнили. Кстати, он мне звонил перед моим назначением в команду: «Магомед, ты наш ― чеченец, поэтому должен вернуться домой и работать в нашем клубе».

— Садулаев – самый талантливый игрок, которого вы тренировали?

— Из молодых ― да. Для меня привилегия, что он уроженец Чечни. Это добавляет драйва ― тренировать такого игрока. Лечи при своём профессионализме может играть в топ-клубах РПЛ и клубах Европы. Из всех кавказских игроков Садулаев ― второй после Хвичи.

Лечи Садулаев Фото: ФК «Ахмат»

«Смотрю Словению ― Данию на Евро, а ощущение, будто родственники играют»

— Ранее вас уже звали в «Ахмат» несколько раз. Почему тогда отказывались и что поменялось сейчас?

— Кардинальная разница. Последний раз, когда отказался, меня звали во время отбора на Евро. Я чувствовал ответственность перед Казахстаном и не мог подвести нацию. У меня были предложения и помимо «Ахмата», но я ни одно из них не рассматривал, потому что бросить команду на половине пути не мог. После фиаско с Грецией я мысленно понимал, что мой путь подошёл к концу. Мне надо было либо уходить, либо оставаться ещё на два года. Мне предложили новый контракт, я сказал, что поеду домой, а потом обсудим. Приехал, а в этот день у «Ахмата» как раз был кубковый матч с «Оренбургом», после которого Ромащенко подал в отставку. Даудов сразу мне позвонил: «Магомед, у меня нет другого кандидата. Да и времени нет искать. Ты где?» Я ответил, что дома, поэтому уже на следующий день «Ахмат» согласовал с Казахстаном совмещение. Это мой дом, моя республика. Я не мог отказаться, это был мой долг помочь родной команде.

— То есть после окончания сезона в РПЛ вы уже не рассматривали для себя вариант с уходом из «Ахмата» в пользу Казахстана?

— Да. Я сказал президенту федерации, что пришло время создавать новую команду. Сейчас сборную надо готовить к следующему отбору на чемпионат мира. За два года в Казахстане я провёл всего 20 игр и чувствовал, что мне нужен вызов, большее количество матчей. Плюс это РПЛ. Когда я был в «Анжи», мы не соответствовали уровню лиги, при всём моём уважении. А здесь у нас есть все условия, я хочу себя проверить.

— Поражение от Греции до сих пор сидит в душе?

— Вот идёт чемпионат Европы, я ни одной игры полностью не смотрел. Есть ощущение раны. Посещают мысли, что мог не в Новогорске быть, а в Германии со сборной играть. Особенно матч Словения ― Дания меня задел. Смотрю составы, ощущение, что мои родственники играют, потому что мы эти команды вдоль и поперёк изучили.

— Почему с Грецией не получилось?

— Главный наш шанс был в матче со Словенией в группе. Во втором тайме мы сравняли счёт, доминировали, моменты имели. Нам не хватило человеческого ресурса, потому что был ряд травмированных и дисквалифицированных. А что касается Греции, то ментально мы оказались не готовы. Видимо, я неправильно подвёл команду психологически, потому что цифры функциональной подготовки нас радовали. В головах мы проиграли. Условно, на бровке передо мной играл футболист, с которым я обговаривал, как он должен располагаться в защите, как в атаке. И я увидел, что он вообще не выполняет установку, находится в полной прострации. Весь Казахстан ждал этих матчей два месяца, поэтому этот груз пережал ребят.

Магомед Адиев в сборной Казахстана в матче с Грузией Фото: Charles McQuillan/Getty Images

— В Казахстан вы уезжали в момент отстранения российского футбола. За время вашего отсутствия наш футбол стал хуже?

— Когда я был в Казахстане, было ощущение, что он в состоянии стагнации. Однако сейчас скажу, что чемпионат у нас хорошего уровня. Да, не такое золотое время, как несколько лет назад, не такие сильные легионеры, но всё равно футболисты – высокого уровня. Большого роста нет, но и падения тоже нет. РПЛ на хорошем уровне — по европейским меркам.

— Как должен закончиться следующий сезон, чтобы вы были довольны?

— Банально, но хотим находиться как можно выше. Хочу пресечь борьбу за стыки. «Ахмат» всегда был крепким и достойным середняком. Мы должны быть как минимум в середине таблицы. А дальше всё будет зависеть от меня как тренера. Это будет особенный год для меня. Если получится сдвинуть эту команду чуть-чуть выше, значит, буду удовлетворён.