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Евро-2024: сетка плей-офф, расклады на 1/8 финала – кто с кем сыграет, кто на кого вышел, расписание матчей, календарь

Финальные расклады на плей-офф Евро-2024! На кого вышла Грузия и кому повезло с сеткой?
Максим Пахомов
Расклады Евро
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В четвертьфиналах могут сыграть Испания с Германией и Франция с Португалией!

Групповой этап Евро – всё! Сегодня завершились матчи в группах E и F.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 1
Румыния
1:0 Дуда – 24'     1:1 Марин – 37'    
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Окончен
0 : 0
Бельгия
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Чалханоглу – 51'     1:1 Соучек – 66'     1:2 Тосун – 90+4'    
Удаления: Барак – 20', Хоры – 90+8' / нет

Сенсаций сегодня две – первое место Румынии в группе с Бельгией, Словакией и Украиной и сухая победа Грузии над Португалией! При этом словаки сыграли вничью с румынами и вместе с ними вышли в плей-офф – такой результат предсказывали ещё до матча. Турция обыграла Чехию и заняла второе место в группе, а Грузия благодаря победе над Португалией – третья.

Теперь мы знаем сетку плей-офф турнира до самого финала. Получилась она, мягко говоря, неравномерной. В левой части сразу несколько сборных, которые считаются фаворитами: Германия, Испания, Португалия и Франция. Также туда попала Бельгия – именно с командой Тедеско сыграют французы. Справа из фаворитов – Англия и Италия, плюс есть удивившая в группе Австрия. И Нидерланды.

Матчи плей-офф пройдут с 29 июня по 2 июля. А уже в четвертьфиналах мы можем увидеть битвы Германии с Испанией и Франции с Португалией. Вот это жара!

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