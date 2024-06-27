Финальные расклады на плей-офф Евро-2024! На кого вышла Грузия и кому повезло с сеткой?

Групповой этап Евро – всё! Сегодня завершились матчи в группах E и F.
Сенсаций сегодня две – первое место Румынии в группе с Бельгией, Словакией и Украиной и сухая победа Грузии над Португалией! При этом словаки сыграли вничью с румынами и вместе с ними вышли в плей-офф – такой результат предсказывали ещё до матча. Турция обыграла Чехию и заняла второе место в группе, а Грузия благодаря победе над Португалией – третья.
Теперь мы знаем сетку плей-офф турнира до самого финала. Получилась она, мягко говоря, неравномерной. В левой части сразу несколько сборных, которые считаются фаворитами: Германия, Испания, Португалия и Франция. Также туда попала Бельгия – именно с командой Тедеско сыграют французы. Справа из фаворитов – Англия и Италия, плюс есть удивившая в группе Австрия. И Нидерланды.
Матчи плей-офф пройдут с 29 июня по 2 июля. А уже в четвертьфиналах мы можем увидеть битвы Германии с Испанией и Франции с Португалией. Вот это жара!
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