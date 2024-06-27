Грузия сотворила историю на Евро!

Сборная Грузии – в плей-офф Евро-2024! Сенсационный успех дебютанта чемпионатов Европы. В 3-м туре грузины победили португальцев и финишировали на третьем месте в группе.

Роберто Мартинес поменял почти всех игроков основы после того, как сборная Португалии решила задачу выхода в плей-офф с первого места, а вот Криштиану Роналду при этом всё равно вышел в стартовом составе. Криштиану перед началом матча обнял Хвичу Кварацхелию – и словно передал ему свой бомбардирский фарт. Уже на второй минуте экс-игрок «Рубина» и «Локомотива» забил свой первый мяч на Евро-2024! Голевая атака грузин началась с «привоза» Антониу Силвы, который на собственной половине сделал пас на Жоржа Микаутадзе. Жорж и Хвича улетели в контратаку, Кварацхелия получил пас от партнёра и решил эпизод двумя касаниями – послал мяч низом точно в дальний угол.

В тот момент сборная Грузии стала по турнирной таблице участником плей-офф! Потом команда Вилли Саньоля села в низкую оборону, а португальцы владели мячом 72% времени. Грузины за счёт схемы 5-3-2 надёжно закрывали центр. Сборная Португалии искала пространство на флангах и «рисовала» дугу – переводила мяч с одного фланга на другой через латералей и внешних центральных защитников. В этой ситуации вопрос был в том, выдержат ли такую интенсивность три центрхава сборной Грузии, которые покрывали на рывках очень большое расстояние.

Грузия — Португалия Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Первый удар сборной Португалии ближе к середине первого тайма нанёс Роналду – впечатляюще пробил под перекладину с 30 метров. До ворот было далеко, но даже летевший по центру мяч оказался настолько непростым, что Георгий Мамардашвили отбил его только на угловой. С каждой минутой сборной Грузии становилось всё сложнее и сложнее защищаться. Криштиану, как всегда, находился в центре внимания. Он мог забить головой после другого штрафного, но ему помешал бедолага Антониу Силва: прибежал к мячу раньше и пробил крайне неудачно. Роналду был очень недоволен. Затем заведённый капитан португальцев получил жёлтую карточку, требуя назначить пенальти. Криштиану небезосновательно утверждал, что его хватали за майку на стандарте. Вот только рефери и его ассистенты на VAR решили, что падение не тянуло на фол. Обычная борьба при угловом.

Сборная Грузии много теряла мяч, в том числе на своей половине, и надолго забыла о контригре. Только ближе к перерыву прошла пара опасных атак с участием Кварацхелии. В первом тайме грузины уступили по ударам – 3:11, но отбились и сохранили минимальный перевес. Ещё в одном опасном моменте удар Роналду заблокировал в падении играющий в чемпионате Ирана Георгий Гвелесиани.

После перерыва сборная Португалии всеми силами навалилась на ворота Мамардашвили. Очень не хотели уступать досрочные победители группы F. На 47-й минуте после углового Роналду остался один в убойной позиции и встретился с отскочившим от защитника мячом. Подумалось, что теперь-то Криштиану почти наверняка забьёт. Но потерявший равновесие и уже лежавший на земле защитник Лаша Двали превратил «почти наверняка» в «едва ли». Игрок кипрского АПОЭЛа закрывал створ как мог, и Криштиану попал ему в плечо. Каким же было разочарование звезды португальцев!

Сборная Грузии Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Тем не менее сборная Грузии не дала себя задавить. Во втором тайме у команды Саньоля получалось лучше выбегать в контратаки. И очередная завершилась фолом в штрафной португальцев на Луке Лочошвили. А кто сфолил – Антониу Силва! После этого матча молодому защитнику «Бенфики» можно выписывать звание почётного гражданина Тбилиси. Судья не разглядел нарушения, но VAR не спал. Пенальти очень уверенным ударом в правый нижний от себя угол реализовал лучший бомбардир грузин и всего турнира Микаутадзе. Это его третий гол на Евро-2024.

Следующей приятной новостью для сборной Грузии стала замена Роналду, который покинул поле после часа игры. Скорее всего, это изначально запланированный ход, чтобы не перегружать 39-летнего форварда перед плей-офф. Таким образом, Криштиану завершил групповой этап без голов. Его статистика в матче с Грузией: 17 касаний мяча (три — в чужой штрафной), три удара, включая один в створ, 64% точных передач, один пас под удар, 0 обводок и выигранных единоборств.

Без Роналду со свежими Гонсалу Рамушем и Диогу Жотой португальцы продолжали упираться в мощную оборонительную стену соперника. Кураж поймали все игроки сборной Грузии, а вратарь Мамардашвили в этом особом состоянии с первого дня на Евро-2024. У команды Мартинеса даже в створ пробить не получалось. Грузины были сильнее прежде всего психологически. В концовке заставляли фаворита побегать за мячом.

Если бы сборной Грузии повезло чуть больше, она выиграла бы крупно. Яркий форвард Микаутадзе, родившийся и выросший во Франции, создал голевой момент красивым дриблингом, доказав, что умеет обыгрывать не хуже Кварацхелии. Но партнёр не попал. По ударам грузины в итоге заметно уступили – 7:22 (из штрафной – 7:13, в створ – 3:5). В компенсированное время Жота загубил верный шанс забить, и всё стало ясно. Грузия — в 1/8 финала Евро-2024!