Мы вообще не ждали, что героями группового этапа Евро-2024 станут эти люди

Групповой этап Евро-2024 — всё. Впереди самое интересное — матчи плей-офф. А пока давайте вспомним тех, кто ярко проявил себя на групповой стадии. В списке оказались не только футболисты, но и тренеры.

Джамал Мусиала, сборная Германии

Джамал Мусиала Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Кажется, немецкая команда не должна беспокоиться за своё будущее, ведь в её составе играют 21-летние Флориан Вирц и Джамал Мусиала. До чемпионата Европы футболист «Баварии» отыграл за бундестим 29 матчей и забил два мяча. Согласитесь: скромные цифры для атакующего игрока. Видимо, так подумал и сам Мусиала. На групповой стадии Евро Джамал забил столько же, сколько почти за три десятка матчей до этого. Пока Мусиала отличается только в тех встречах, где немцы побеждают. Плюс он стал вторым самым молодым футболистом в истории, кто забил в двух первых матчах на Евро (по данным Opta). Моложе был только венгр Ференц Бене на ЧЕ-1964.

Никлас Фюллькруг, сборная Германии

Никлас Фюллькруг Фото: Lars Baron/Getty Images

31-летний нападающий очень продуктивно играет за бундестим — 13 голов в 19 матчах. До лета 2024-го Никлас никогда не выступал на чемпионатах Европы, хотя и приезжал в Катар на ЧМ-2022. Дебютный Евро складывается для Фюллькруга неплохо — два гола в трёх матчах. Пока опытный форвард выступает в роли джокера, ведь его регулярно выпускают на замену. На один забитый мяч ему требуется меньше 40 минут — классная эффективность! Именно гол Никласа во встрече со Швейцарией (1:1) помог немцам сохранить первое место в группе. Ждём новых подвигов от Фюллькруга в плей-офф?

Георгий Мамардашвили, сборная Грузии

Георгий Мамардашвили Фото: Marcus Brandt/Getty Images

«Я просто делаю свою работу», — так грузинский вратарь охарактеризовал свой перформанс в матче 2-го тура с Чехией (1:1). 11 сейвов — второй результат в истории чемпионатов Европы. Лучше результат был только у латвийца Александра Колинько (12 сейвов в 2004 году). Надёжная игра Георгия позволила его сборной набрать первое очко на ЧЕ-2024. А потом голкипер оформил «сухарь» в матче с Португалией (2:0). У грузинского вратаря 21 сейв — повторение лучшего результата в истории на групповых этапах. Мамардашвили представляет «Валенсию», которая сейчас переживает не лучшие времена. Не исключено, что после Евро голкипер найдёт себе новый клуб. Правда, его выступление на турнире наверняка значительно повысит ценник. Не отпугнёт ли это потенциальных покупателей?

Арда Гюлер, сборная Турции

Арда Гюллер Фото: Lars Baron/Getty Images

Гюлер сменил клуб перед стартом сезона-2023/2024 — «Реал» заплатил «Фенербахче» € 20 млн. В Мадриде 19-летнему турку приходится непросто. За весь сезон он провёл на поле всего 539 минут во всех турнирах. Очень скромные цифры, однако это не помешало Гюлеру забить семь мячей. Арда очень переживал, что недостаток игрового времени помешает ему поехать на чемпионат Европы. Но главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла включил футболиста в заявку и выпустил в основе на первый матч. Гюлер отблагодарил тренера фантастическим (а главное, победным) голом — пострадала Грузия. Турки победили со счётом 3:1, и именно дальний удар Арды принёс им три очка. А Гюлер стал самым молодым футболистом в истории, забившим в дебютном матче на Евро (19 лет 114 дней). Он превзошёл результат Криштиану Роналду — в 2004-м тот забил в возрасте 19 лет и 128 дней.

Иван Шранц, сборная Словакии

Иван Шранц Фото: Lars Baron/Getty Images

Словацкий нападающий последние три года провёл в составе пражской «Спарты». В сезоне-2023/2024 провёл на поле суммарно 1744 минуты, то есть он отыграл в общей сложности меньше 20 полных матчей (забил восемь мячей). Пропустил несколько встреч из-за травмы и болезни, да и в целом тренерский штаб не рассматривал его как футболиста основного состава. А вот на Евро у Шранца нет проблем с игровой практикой — за три матча он провёл на поле 245 минут. Но куда важнее, что Шранц принёс Словакии победу в игре с Бельгией (1:0). Иван отличился и в матче с Украиной, но после этого его команда пропустила дважды и проиграла — 1:2

Жорж Микаутадзе, сборная Грузия

Жорж Микаутадзе Фото: Marvin Ibo Guengoer/Getty Images

Килиан Мбаппе? Гарри Кейн? Криштиану Роналду? Кто-то из этих футболистов вполне мог быть лучшим бомбардиром группового раунда. Но в итоге на первой строчке списка оказался грузинский нападающий Жорж Микаутадзе. Он забил три мяча (два — с пенальти) и поучаствовал во всех четырёх голевых комбинациях команды (три гола и результативная передача). Результативная игра Микаутадзе — одна из причин успешного выступления грузинской сборной в группе. Жорж — четвёртый футболист в истории, забивавший в первых трёх матчах своей сборной на Евро. Предыдущим таким игроком был валлиец Гарет Бэйл (2016 год).

Ральф Рангник, сборная Австрии

Ральф Рангник Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Сборная Австрии заняла первое место в группе с Францией, Нидерландами и Польшей. Достойный результат! Тренер Рангник — один из главных творцов этого успеха. В 2021 году Ральф без особого успеха поработал с структуре «Локомотива», а в 2022-м подписал контракт с Федерацией футбола Австрии. Получилось очень успешно. Рангник вывел австрийцев не только на чемпионат Европы, но и в 1/8 финала турнира. Впрочем, команде по силам шагнуть и дальше. Впереди — матч с Турцией, у которой не всё в порядке с игрой в обороне.

Матьяж Кек, сборная Словении

Матьяж Кек Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Для Кека нынешний чемпионат Европы стал вторым крупным турниром. В 2010 году он привёз сборную Словении на чемпионат мира. Тогда команда набрала четыре очка, однако не вышла в плей-офф. На этот раз словенцы набрали на одно очко меньше, но пробились в 1/8 финала (спасибо формату проведения Евро). Кстати, они впервые вышли в плей-офф крупного турнира. Да, словенцы не одержали ни одной победы, однако их никто и не обыграл. Кажется, с таким соперником легко не будет никому. И в этом заслуга тренера Кека, который уже вписал своё имя в историю словенского футбола.