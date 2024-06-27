Самый горячий матч Евро! После свистка вообще началась драка

Чехия и Турция зарубились так, что первое удаление мы увидели уже на 20-й минуте.

Изначально расклад в матче Чехия — Турция был достаточно простой. Чехи могли выйти в плей-офф только в случае победы. Турцию устраивала и победа, и ничья, и даже был вариант выйти в 1/8 финала при поражении, но это оказалось бы достаточно рискованно (требовалось, чтобы Грузия не обыграла Португалию в параллельном матче).

Задача у чехов и так была непростой, но быстро стала ещё сложнее. За первые 20 минут судья Иштван Ковач показал две жёлтые карточки. И обе — Антонину Бараку. Сначала полузащитник сфолил в центре поля, схватив за футболку убегавшего соперника. А затем Барак наступил шипами на ногу Салиху Озджану. Если первая жёлтая ещё могла показаться спорной, то по второй точно не должно быть вопросов.

Фол Антонина Барака Фото: Julian Finney/Getty Images

Владение сборной Турции после этого выросло с 60+% до 70+%. А вместе с тем стали рождаться и опасные моменты. Арда Гюлер на этот раз вышел в основе и был близок к тому, чтобы забить ещё один красивый гол. Теперь уже не с помощью дальнего удара, а боковыми «ножницами» с близкой дистанции. В последний момент Ладислав Крейчи успел выбить мяч.

С одной стороны, команда Ивана Гашека в меньшинстве более-менее справлялась в обороне. И даже иногда убегала в контратаки (Давид Юрасек запорол выход один на один, пускай и под углом). С другой — чехи умудрились схватить вторую дисквалификацию до перерыва. Патрик Шик на скамейке получил жёлтую за лишние эмоции и именно в этот момент гарантировал себе пропуск 1/8 финала.

Заблокированный удар Арды Гюлера Фото: Julian Finney/Getty Images

Второй тайм начался с гола. За 10 секунд турки нанесли сразу четыре опасных удара! Дважды блокировали защитники, один шикарный сейв выдал Индржих Станек, но с ударом Хакана Чалханоглу было справиться практически невозможно. Капитан сборной Турции плотно пробил внешней стороной стопы под самую штангу. На этом проблемы чехов не закончились — они потеряли ещё одного футболиста. В этой же затяжной атаке травму получил Станек, вместо которого пришлось выпускать Матея Коваржа.

Всё складывалось против чехов, но они забили-таки! Вышедший на замену Томаш Хоры аккуратно поборолся с голкипером, и тот выронил мяч из рук. Тут же последовал удар нападающего, однако защитники вынесли мяч с линии ворот. Однако первым на отскок успел Томаш Соучек, который засадил мяч в сетку — 1:1. VAR долго проверял гол, но не нашёл у Хоры ни игры рукой, ни фола на вратаре.

Гол Томаша Соучека Фото: Dan Mullan/Getty Images

Чехия оказалась в одном голе от выхода в 1/8 финала Евро-2024. В такой ситуации игра стала весьма грубой, а количество споров с судьёй зашкаливало. Можно было сбиться со счёта, сколько жёлтых арбитр раздал представителям обеих команд на скамейках запасных.

Ближе к концу матча турки заметно вжались в свою штрафную. В этот момент было непонятно, у какой из команд на одного игрока меньше. Однако чехам приходилось играть настолько авантюрно, что в защите практически никого не оставалось. В результате турки забили победный мяч на 90+4-й минуте. Контратаку точным ударом завершил Дженк Тосун — 2:1.

Сразу после финального свистка команды продолжили выяснять отношение. Потасовка завершилась тем, что Красную получил ещё и Хоры. Всего же за матч набралось 20 карточек (включая две красные).

Карточки в матче Чехия — Турция Фото: «Чемпионат»

Так Турция заняла второе место в группе и теперь сыграет в 1/8 финала с Австрией. А Чехия едет домой.