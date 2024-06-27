Звёзды провалились в группах Евро. Из «решал» вовремя включился только Хвича

Беллингем сверкнул лишь в 1-м туре, у Роналду впервые в карьере нет голов на групповом этапе ЧЕ или ЧМ. А вот Крооса можно похвалить!

Чемпионат Европы – это самый настоящий парад звёзд. На турнир приехали почти все лучшие игроки европейского футбола за редким исключением (например, нет Эрлинга Холанда). Некоторых мы уже не увидим в Лиге чемпионов, в частности, Криштиану Роналду, но, к счастью, видим на турнире в Германии. Как показали себя звёзды на групповом этапе на Евро-2024? Рассказываем в этом тексте, выбрав по одному топ-игроку из разных сборных.

Килиан Мбаппе, сборная Франции

Килиан Мбаппе Фото: Harry Langer/Getty Images

Статистика на Евро-2024: 1+0 в двух матчах (180 минут).

Соперники по группе: Австрия, Нидерланды, Польша.

Результат сборной в группе: Франция заняла второе место.

Сборная Франции не выиграла свою группу на Евро-2024 – это сенсация! Отчасти на командный результат повлияла травма её главной звезды и капитана Мбаппе. Килиан получил перелом носа в концовке матча 1-го тура с Австрией. Правда, в той встрече и со здоровым носом у форварда не было ни голов, ни голевых передач. 2-й тур Мбаппе пропустил, а в 3-м сыграл в маске и забил Польше. Но – только с пенальти. У Килиана 10 ударов за два матча (в створ – шесть), девять обводок, четыре заработанных на себе фола и ни одного паса под удар.

Криштиану Роналду, сборная Португалии

Криштиану Роналду Фото: Alex Livesey/Getty Images

Статистика на Евро-2024: 0+1 в трёх матчах.

Соперники по группе: Турция, Грузия, Чехия.

Результат сборной в группе: Португалия заняла первое место.

Сборная Португалии с 39-летним Роналду вопреки прогнозам скептиков решила задачу выхода в плей-офф с первого места за два тура. Однако сам Криштиану вряд ли доволен тем, как сложился для него групповой этап, ведь он не забил ни одного мяча. Форвард несколько раз был близок к голу, но даже в самой выгодной ситуации удивил – не стал бить и покатил на Фернандеша в игре с Турцией. Впрочем, Роналду всё равно лидер у португальцев по ударам (12) и попаданиям в створ (5), поделил первое место с Бернарду Силвой по пасам под удар (6). В целом Криштиану не разочаровал, однако впервые в карьере не забил на групповом этапе ЧМ или Евро.

Джуд Беллингем, сборная Англии

Джуд Беллингем Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Статистика на Евро-2024: 1+0 в трёх матчах (266 минут).

Соперники по группе: Дания, Словения, Сербия.

Результат сборной в группе: Англия заняла первое место.

Футбол сборной Англии на групповом этапе был скучен до головной боли. Тем не менее это не помешало команде Гарета Саутгейта решить задачу и выйти в плей-офф с первого места. Англичанам хватило всего двух голов, чтобы финишировать выше остальных с пятью очками. Единственную победу одержали над Сербией (1:0) — как раз благодаря голу Беллингема. Потом Джуд был менее ярок. За три тура у полузащитника «Реала» всего один удар, один пас под удар, 48 точных передач на чужой трети (это третий результат в сборной), семь обводок и шесть заработанных фолов.

Тони Кроос, сборная Германии

Тони Кроос Фото: Lars Baron/Getty Images

Статистика на Евро-2024: 0+0 в трёх матчах (260 минут).

Соперники по группе: Швейцария, Венгрия, Шотландия.

Результат сборной в группе: Германия заняла первое место.

На свой последний турнир в карьере Кроос приехал после победы с «Реалом» в Лиге чемпионов и делает всё, чтобы столь же красиво попрощаться со сборной Германии. Немцы легко вышли из группы, а вот первое место едва не отдали Швейцарии. Тони – дирижёр сборной Германии. Он лучший в команде по общему количеству точных передач (324), пасам на чужой трети (101) и длинным передачам (17), делит первое место по пасам под удар (9). Сам пробил дважды, один раз попал в створ. Даже удивительно, что при таких цифрах у Крооса ещё нет результативных действий.

Лука Модрич, сборная Хорватии

Лука Модрич Фото: Joe Prior/Getty Images

Статистика на Евро-2024: 1+0 в трёх матчах (235 минут).

Соперники по группе: Испания, Италия, Албания.

Результат сборной в группе: Хорватия заняла третье место.

Сборная Хорватии отправляется домой после группового этапа, оставив странное впечатление своей игрой. «Шашечные» были близки к двум победам, но не удержали нужный счёт в концовках матчей с Албанией и Италией. Как итог – два очка. Модрич неубедительно сыграл с Испанией, а вот Италии забил. Это его единственное результативное действие на Евро-2024. Лука стал только вторым в команде по общему количеству точных передач (188) и лишь третьим по пасам под удар (3), но сделал больше всех передач на чужой трети (80). Он также нанёс пять ударов и дважды попал в створ.

Кевин Де Брёйне, сборная Бельгии

Кевин Де Брёйне Фото: Carl Recine/Getty Images

Статистика на Евро-2024: 1+0 в трёх матчах (270 минут).

Соперники по группе: Румыния, Словакия, Украина.

Результат сборной в группе: Бельгия заняла второе место.

Сборная Бельгии не сумела выиграть группу, в которой считалась явным фаворитом. Одержала всего одну победу в трёх турах. Однако сам Де Брёйне наиграл на самую высокую оценку в составе бельгийцев от статистического сайта Sofascore (8,07). Кевин стал лучшим в команде по точным передачам на чужой трети (56), пасам под удар (11) и заработанным фолам (6), поделил первое место с Лукаку по ударам (10, в створ – 4). Совершил пять обводок. Он забил классный второй гол в ворота румын после выноса от вратаря Коэна Кастельса.

Родри, сборная Испании

Родри Фото: Rafa Babot/Getty Images

Статистика на Евро-2024: 0+0 в двух матчах (176 минут).

Соперники по группе: Италия, Хорватия, Албания.

Результат сборной в группе: Испания заняла первое место.

То, как сборная Испании прошла групповой этап, можно назвать тренировкой с повышенной ответственностью. Весёлой разминкой перед настоящей работой. Три матча – три победы. Родри выходил в стартовом составе в первых двух турах, а в 3-м получил отдых, как и остальные игроки основы. Опорник «Манчестер Сити» держит уровень и в национальной команде. Он на первом месте у испанцев по количеству точных передач (150), второй по пасам на чужой трети (32). Нанёс два удара, правда, в створ не попадал.

Роберт Левандовски, сборная Польши

Роберт Левандовски Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Статистика на Евро-2024: 1+0 в двух матчах (120 минут).

Соперники по группе: Австрия, Франция, Нидерланды.

Результат сборной в группе: Польша заняла четвёртое место.

Лидер сборной Польши принёс пользу своей команде на Евро-2024 тогда, когда уже было поздно. Из-за травмы Левандовски пропустил 1-й тур, а во втором матче — с Австрией — вышел на замену только за полчаса до конца. Поляки досрочно вылетели, потерпев два поражения. В 3-м туре Роберт сыграл все 90 минут с Францией и забил с пенальти. Этот гол ценен для него, но не для Польши. У Левандовского на Евро-2024 пять ударов, а в створ – один. Ещё в активе форварда «Барселоны» три обводки.

Джанлуиджи Доннарумма, сборная Италии

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Lars Baron/Getty Images

Статистика на Евро-2024: три пропущенных мяча в трёх матчах (270 минут).

Соперники по группе: Испания, Хорватия, Албания.

Результат сборной в группе: Италия заняла второе место.

Лучший игрок Евро-2020 и новый конкурент Матвея Сафонова ни разу не сыграл «на ноль» на нынешнем чемпионате Европы. В трёх матчах группового этапа Доннарумма пропустил три мяча – по одному в каждом. Впрочем, Джанлуиджи вряд ли заслужил какие-либо претензии в свой адрес. С Испанией он много выручал, с Италией вообще потащил пенальти от Модрича. Всего же по статистике Доннарумма совершил 11 сейвов. Кроме того, он делит первое место в команде с Бастони по точным длинным передачам (по 14). Но самая серьёзная проверка впереди – плей-офф, куда «Скуадра адзурра» вышла не очень уверенно.

Хвича Кварацхелия, сборная Грузии

Хвича Кварацхелия Фото: Chris Brunskill/Getty Images

Статистика на Евро-2024: 1+0 в трёх матчах.

Соперники по группе: Португалия, Турция, Чехия.

Результат сборной в группе: Грузия заняла третье место.

Сборная Грузии, дебютировав на чемпионатах Европы, добилась исторического достижения – с первой попытки вышла в плей-офф. Команда прибавляла с каждым матчем, а вместе с ней улучшал свою игру и неубедительно стартовавший Кварацхелия. В матче 3-го тура с Португалией экс-вингер «Рубина» и «Локомотива» забил свой первый гол, ставший победным для грузин. Хвича – лучший в составе сборной Грузии на групповом этапе по заработанным фолами (10), поделил первое место с Микаутадзе по обводкам (7) и пасам под удар (5), стал вторым по ударам (5, из них 2 — в створ) и точным передачам на чужой трети (22).