Бельгия неудачно вышла в плей-офф, а Роналду провалился. Что творится на чемпионате Европы

Вот и пролетел групповой этап Евро-2024. Последний день ожидаемо получился насыщенным. Рассказываем о главных событиях в традиционном дайджесте.

Словакия и Румыния скатали удобную ничью. Все довольны

Этим сборным для дружного выхода в плей-офф нужна была ничья. Не поверите, но они так и сыграли! Хотя надо сказать, что сам матч получился вполне конкурентным. Ондрей Дуда вывел словаков вперёд на 24-й минуте, а ответный гол пришёл спустя 13 минут. И пришёл он странно, если не сказать скандально. Многие так и не поняли, за что румыны получили пенальти. Как бы то ни было, Рэзван Марин счёт сравнял — 1:1.

А во втором тайме голов не случилось. Итог: Румыния — сенсационно первая, Словакия — третья. И те, и те — в 1/8 финала. О лучшем раскладе этим командам и мечтать не приходилось.

Бельгия подставила сама себя

Бельгия играла с Украиной, и это была та же безумная группа E. Ну вы помните: четыре команды с тремя очками перед последним туром. И тем, и тем нужны были очки для гарантированного выхода в плей-офф. И здесь ситуацию подпортил параллельный матч. Из-за ничьей Словакии и Румынии украинцам пришлось биться за победу, чтобы не остаться за бортом 1/8 финала.

В итоге радости, которая царила после финального свистка в другой игре, здесь не было и близко. Украина так и не смогла забить и вылетела с Евро, а Бельгия финишировала второй и обеспечила себе не самый приятный расклад на плей-офф. Играть теперь придётся с Францией, так что есть приличные шансы покинуть турнир уже после следующего матча.

Ромелу Лукаку снова не забил Фото: Carl Recine/Getty Images

Чехия и Турция практически повторили огнище Евро-2008

Здесь также решалась судьба путёвки в плей-офф. Турция изначально вряд ли переживала за место в 1/8 финала, но вынуждена была нервничать из-за событий в параллельном матче (об этом позже). Чехам же нужна была только победа. И они столкнулись с проблемами уже в середине первого тайма.

На 20-й минуте Чехия осталась в меньшинстве — вторую жёлтую получил Антонин Барак. А в начале второго тайма пришёл и гол — красиво забил Хакан Чалханоглу. Казалось, с этой игрой всё понятно, но вместо этого чехи решили рубиться до конца. Куча жёлтых (что забавно, в основном у турок), ответный мяч Томаша Соучека на 66-й минуте и огненная концовка. Прямо как на Евро-2008.

И всё же закончился матч драмой. Чехия так и не забила второй, а Турция наказала соперника, который в меньшинстве был вынужден экстремально раскрываться. Дженк Тосун сделал счёт 2:1 и вывел турок в плей-офф. Чехия с Евро прощается. После финального свистка случилась ещё и потасовка с новыми карточками, однако на расклады это уже никак не повлияло.

Чехия билась до конца, но вылетела Фото: Alex Livesey/Getty Images

Мечта Грузии сбылась. Роналду оставалось только злиться

У грузин, в отличие от менее удачливых команд, всё было в их руках. Побеждай Португалию — выходи в плей-офф. Правда, всё не так просто. Португальцы на этом Евро слишком хороши: две победы, досрочный выход в 1/8 финала и статус одного из фаворитов. Вдобавок Криштиану Роналду на старте турнира не смог забить, так что напрашивался вариант, при котором он выйдет крушить Грузию ради новых рекордов.

А что на деле? Проснулся не Роналду, а Хвича Кварацхелия! Он забил уже на второй минуте. Продолжение удивило даже больше. У португальцев словно не хватало мотивации отвечать наглому аутсайдеру, а грузины продолжали выжигать газон и биться за каждый мяч.

Тот самый удар Хвичи Фото: C. Cox/Getty Images

На 57-й минуте Жорж Микаутадзе (кстати, лучший бомбардир Евро) реализовал пенальти и сделал счёт 2:0. А Роналду, который так хотел забить, был заменён уже на 66-й минуте. Эмоции предсказуемые: разочарование и удар по несчастным бутылкам рядом со скамейкой запасных.

Так Грузия заработала историческую путёвку в плей-офф Евро. Если что, это дебют команды на турнире, так что успех двойной. А у Португалии ничего не изменилось — первое место ей и так было обеспечено. Зато, может, Роналду выйдет на следующего соперника ещё более мотивированным.