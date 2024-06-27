ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Эквадор — Ямайка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Евро-2024: результаты 26 июня, обзор матчей, календарь, таблица: Украина — Бельгия, Грузия — Португалия, Чехия — Турция, Словакия

Бельгия неудачно вышла в плей-офф, а Роналду провалился. Что творится на чемпионате Европы
Михаил Рождественский
Что творилось на Евро 26 июня
Аудио-версия:
Комментарии
Сколько ярких событий в последний день группового этапа!

Вот и пролетел групповой этап Евро-2024. Последний день ожидаемо получился насыщенным. Рассказываем о главных событиях в традиционном дайджесте.

Накануне тоже было весело:
Польша подставила Францию, ещё три сборные в плей-офф. Что творится на чемпионате Европы
Польша подставила Францию, ещё три сборные в плей-офф. Что творится на чемпионате Европы

Словакия и Румыния скатали удобную ничью. Все довольны

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 1
Румыния
1:0 Дуда – 24'     1:1 Марин – 37'    

Этим сборным для дружного выхода в плей-офф нужна была ничья. Не поверите, но они так и сыграли! Хотя надо сказать, что сам матч получился вполне конкурентным. Ондрей Дуда вывел словаков вперёд на 24-й минуте, а ответный гол пришёл спустя 13 минут. И пришёл он странно, если не сказать скандально. Многие так и не поняли, за что румыны получили пенальти. Как бы то ни было, Рэзван Марин счёт сравнял — 1:1.

А во втором тайме голов не случилось. Итог: Румыния — сенсационно первая, Словакия — третья. И те, и те — в 1/8 финала. О лучшем раскладе этим командам и мечтать не приходилось.

Разбор странного пенальти:
«Решение арбитра изначально неверное». Судейский скандал лишил Украину плей-офф
«Решение арбитра изначально неверное». Судейский скандал лишил Украину плей-офф

Бельгия подставила сама себя

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Окончен
0 : 0
Бельгия

Бельгия играла с Украиной, и это была та же безумная группа E. Ну вы помните: четыре команды с тремя очками перед последним туром. И тем, и тем нужны были очки для гарантированного выхода в плей-офф. И здесь ситуацию подпортил параллельный матч. Из-за ничьей Словакии и Румынии украинцам пришлось биться за победу, чтобы не остаться за бортом 1/8 финала.

В итоге радости, которая царила после финального свистка в другой игре, здесь не было и близко. Украина так и не смогла забить и вылетела с Евро, а Бельгия финишировала второй и обеспечила себе не самый приятный расклад на плей-офф. Играть теперь придётся с Францией, так что есть приличные шансы покинуть турнир уже после следующего матча.

Ромелу Лукаку снова не забил

Ромелу Лукаку снова не забил

Фото: Carl Recine/Getty Images

Чехия и Турция практически повторили огнище Евро-2008

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Чалханоглу – 51'     1:1 Соучек – 66'     1:2 Тосун – 90+4'    
Удаления: Барак – 20', Хоры – 90+8' / нет

Здесь также решалась судьба путёвки в плей-офф. Турция изначально вряд ли переживала за место в 1/8 финала, но вынуждена была нервничать из-за событий в параллельном матче (об этом позже). Чехам же нужна была только победа. И они столкнулись с проблемами уже в середине первого тайма.

На 20-й минуте Чехия осталась в меньшинстве — вторую жёлтую получил Антонин Барак. А в начале второго тайма пришёл и гол — красиво забил Хакан Чалханоглу. Казалось, с этой игрой всё понятно, но вместо этого чехи решили рубиться до конца. Куча жёлтых (что забавно, в основном у турок), ответный мяч Томаша Соучека на 66-й минуте и огненная концовка. Прямо как на Евро-2008.

Огненная — не то слово:
Самый горячий матч Евро! После свистка вообще началась драка
Самый горячий матч Евро! После свистка вообще началась драка

И всё же закончился матч драмой. Чехия так и не забила второй, а Турция наказала соперника, который в меньшинстве был вынужден экстремально раскрываться. Дженк Тосун сделал счёт 2:1 и вывел турок в плей-офф. Чехия с Евро прощается. После финального свистка случилась ещё и потасовка с новыми карточками, однако на расклады это уже никак не повлияло.

Чехия билась до конца, но вылетела

Чехия билась до конца, но вылетела

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Мечта Грузии сбылась. Роналду оставалось только злиться

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

У грузин, в отличие от менее удачливых команд, всё было в их руках. Побеждай Португалию — выходи в плей-офф. Правда, всё не так просто. Португальцы на этом Евро слишком хороши: две победы, досрочный выход в 1/8 финала и статус одного из фаворитов. Вдобавок Криштиану Роналду на старте турнира не смог забить, так что напрашивался вариант, при котором он выйдет крушить Грузию ради новых рекордов.

А что на деле? Проснулся не Роналду, а Хвича Кварацхелия! Он забил уже на второй минуте. Продолжение удивило даже больше. У португальцев словно не хватало мотивации отвечать наглому аутсайдеру, а грузины продолжали выжигать газон и биться за каждый мяч.

Тот самый удар Хвичи

Тот самый удар Хвичи

Фото: C. Cox/Getty Images

На 57-й минуте Жорж Микаутадзе (кстати, лучший бомбардир Евро) реализовал пенальти и сделал счёт 2:0. А Роналду, который так хотел забить, был заменён уже на 66-й минуте. Эмоции предсказуемые: разочарование и удар по несчастным бутылкам рядом со скамейкой запасных.

Так Грузия заработала историческую путёвку в плей-офф Евро. Если что, это дебют команды на турнире, так что успех двойной. А у Португалии ничего не изменилось — первое место ей и так было обеспечено. Зато, может, Роналду выйдет на следующего соперника ещё более мотивированным.

Сборная Грузии — герои!
Грузия сотворила историю на Евро! Грузия сотворила историю на Евро!
Лучший бомбардир Евро — у Грузии! Что за футболист затмил Мбаппе и других звёзд Лучший бомбардир Евро — у Грузии! Что за футболист затмил Мбаппе и других звёзд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android