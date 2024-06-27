Полное расписание 1/8 финала Евро. Когда смотреть Франция – Бельгия, а когда – за Хвичей?

К отсутствию матчей Евро в 16:00 по Москве мы уже привыкли. Теперь – новое испытание: дальше нас ждёт максимум две игры за вечер, но зато не в одно время.
В плей-офф, на первый взгляд, есть достаточно проходные пары. Можно отнести к ним игру Англии и Словакии или матч Португалии и Словении. Есть и бэнгеры – Бельгия сыграет с Францией, Италия – со Швейцарией, а сенсационная Грузия – с Испанией.
Сетка плей-офф – сохраняйте себе!
Этот материал – просто памятка, когда и за какими матчами нужно следить. С первого дня 1/8 финала в ближайшую субботу, 29 июня – и до последнего во вторник, 2 июля.
Кто после кого играет?
Суббота, 29 июня
Итак, первая 1/8 финала – 29 июня в 19:00 (здесь и далее – московское время): Швейцария – Италия. Неплохое начало плей-офф!
Также в выходной сыграет один из фаворитов – Германия. Матч с Данией начнётся в 22:00.
Воскресенье, 30 июня
Всё начнётся с игры Англии и Словакии в 19:00. Уснуть в это время можно, но не нужно.
В 22:00 стартуют Испания и Грузия! Такое мы точно не пропускаем. Бодрые Хвича Кварацхелия и Георгий Мамардашвили компенсируют нам всё то, что мы не получим от матча в 19:00.
Понедельник, 1 июля
Тут сразу жара! В семь вечера встретятся Франция и Бельгия. Пожалуй, самая яркая вывеска в 1/8 финала.
Через час после Килиана Мбаппе играет Криштиану Роналду. Португалии с соперником, кажется, повезло – встретятся со Словенией.
Вторник, 2 июоя
Последние игры 1/8 финала. Последим за Нидерландами в матче с сенсационной Румынией в 19:00
А завершим вечер бодрой встречей Австрии и Турции. Тут должно быть весело.
Ну а чтобы ничего не пропустить – следите за играми Евро-2024 на «Чемпионате». Мы будем подробно писать о каждой встрече и вести онлайн-трансляции матчей.
- 27 июня 2024
-
05:32
-
05:07
-
04:59
-
04:55
-
04:41
-
04:35
-
04:31
-
04:27
-
04:19
-
04:15
-
04:05
-
03:24
-
03:00
-
02:39
-
02:26
-
02:15
-
02:02
-
01:58
-
01:52
-
01:45
-
01:31
-
01:22
-
01:11
-
01:00
-
00:53
-
00:45
-
00:45
-
00:43
-
00:40
-
00:40Кто выиграет Евро-2024? Опрос
-
00:36
-
00:35
-
00:30
-
00:28
-
00:28