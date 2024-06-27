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Евро-2024: расписание, календарь плей-офф, кто когда и во сколько играет: Грузия, Португалия, Франция, Англия, Германия, Италия

Полное расписание 1/8 финала Евро. Когда смотреть Франция – Бельгия, а когда – за Хвичей?
Максим Пахомов
Расписание 1/8 финала Евро
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Стартуем в субботу.

К отсутствию матчей Евро в 16:00 по Москве мы уже привыкли. Теперь – новое испытание: дальше нас ждёт максимум две игры за вечер, но зато не в одно время.

В плей-офф, на первый взгляд, есть достаточно проходные пары. Можно отнести к ним игру Англии и Словакии или матч Португалии и Словении. Есть и бэнгеры – Бельгия сыграет с Францией, Италия – со Швейцарией, а сенсационная Грузия – с Испанией.

Сетка плей-офф – сохраняйте себе!

Сетка плей-офф – сохраняйте себе!

Этот материал – просто памятка, когда и за какими матчами нужно следить. С первого дня 1/8 финала в ближайшую субботу, 29 июня – и до последнего во вторник, 2 июля.

Кто после кого играет?

Суббота, 29 июня

Итак, первая 1/8 финала – 29 июня в 19:00 (здесь и далее – московское время): Швейцария – Италия. Неплохое начало плей-офф!

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Также в выходной сыграет один из фаворитов – Германия. Матч с Данией начнётся в 22:00.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Воскресенье, 30 июня

Всё начнётся с игры Англии и Словакии в 19:00. Уснуть в это время можно, но не нужно.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 22:00 стартуют Испания и Грузия! Такое мы точно не пропускаем. Бодрые Хвича Кварацхелия и Георгий Мамардашвили компенсируют нам всё то, что мы не получим от матча в 19:00.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Понедельник, 1 июля

Тут сразу жара! В семь вечера встретятся Франция и Бельгия. Пожалуй, самая яркая вывеска в 1/8 финала.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Через час после Килиана Мбаппе играет Криштиану Роналду. Португалии с соперником, кажется, повезло – встретятся со Словенией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вторник, 2 июоя

Последние игры 1/8 финала. Последим за Нидерландами в матче с сенсационной Румынией в 19:00

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А завершим вечер бодрой встречей Австрии и Турции. Тут должно быть весело.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну а чтобы ничего не пропустить – следите за играми Евро-2024 на «Чемпионате». Мы будем подробно писать о каждой встрече и вести онлайн-трансляции матчей.

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