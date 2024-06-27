Главное на групповом этапе Евро. Что нам запомнилось больше всего

Групповой этап этого Евро получился весьма насыщенным на события. Давайте вспомним, что произошло на турнире за первые две недели.

Мистер Автогол

Главный герой и лучший бомбардир! На групповом этапе было забито семь автоголов, последний залетел от голландца Малена: он попал в ближний угол своих ворот с 11 метров. У игроков максимум пока три гола — столько забил Жорж Микаутадзе. Ещё у пятерых футболистов по два мяча: у Никласа Фюллькруга, Ивана Шранца, Джамала Мусиалы и Коди Гакпо.

Рекорд по количеству автоголов был установлен на Евро-2020 — тогда за весь турнир их забили 11 штук.

Нос Мбаппе

Килиан Мбаппе Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Нападающий сборной Франции получил травму в первом же матче с Австрией. Картина была жутковатая: кровь и уехавший в сторону нос. Мбаппе пропустил матч с Нидерландами, но против поляков вышел в маске и даже забил свой первый гол на Евро! Хотя были опасения, что он не сыграет вплоть до плей-офф.

Мемы про Мартина Адама

Мартин Адам Фото: Getty Images

После первого матча сборной Венгрии обсуждали не их поражение, а Мартина Адама — нападающий вышел на поле на 79-й минуте и поразил всех своими габаритами. Как про него только ни шутили, но потом, когда он отреагировал на все мемы, стало даже как-то грустно.

«Конечно, видел пару публикаций о себе, но я обычно смеюсь над этим, — сказал он на пресс-конференции. — Я родился таким, у меня такая фигура. Не говорю, что был таким крупным, когда родился, но у меня есть базовые физические данные, генетика, и я не могу этого изменить. Так что да, это всё, что я могу сказать по этому поводу».

Отменённые голы Лукаку

Ромелу Лукаку Фото: Stu Forster/Getty Images

Главный по невезению на групповом этапе. Бельгиец трижды забил, но трижды его гол был отменён после просмотра VAR. Бедный Лукаку!

Селфи с Роналду

Криштиану Роналду Фото: Соцсети

Во время матча с Турцией на поле выбежал маленький мальчик и попросил Роналду о фото — португалец не отказал и улыбнулся в камеру телефона.

Но потом на поле выбежал ещё один болельщик, который был не такой милый, как тот мальчик. Он схватил Роналду за шею (видимо, хотел приобнять), что очень разозлило португальца. После этого были ещё попытки выбежать на поле — всего бегунов набралось целых шесть. УЕФА после этого объявил, что усилит меры безопасности на стадионах.

Жуткая травма венгра

Травма Барнабаша Варги Фото: Getty Images

Матч Венгрии и Шотландии был не особо впечатляющим, и лучше бы он таким и оставался. Потому что в концовке Барнабаш Варга жёстко столкнулся с Ангусом Ганном. Почти сразу стало понятно, что с Варгой что-то серьёзное: он рухнул на газон, забился в судорогах, после чего потерял сознание. Собослаи рванул за медиками, остальные игроки попытались оказать Варге первую помощь, а потом закрыли его покрывалами от камер и глаз болельщиков. Это было просто невероятно жутко — сразу же вспомнились прошлый Евро и Кристиан Эриксен, который пережил на поле остановку сердца. С Варгой обошлось — он сломал лицевую кость, но его жизни ничего не угрожало.

Критика сборной Англии

Гарри Кейн Фото: Stu Forster/Getty Images

Если бы существовал приз самой критикуемой команде, её точно получила бы сборная Англии. Эксперты после каждого матча говорили об одном и том же: англичане играют плохо, Гарет Саутгейт чудит с позициями игроков, да и вообще с таким составом надо не радоваться выходу из группы с пятью очками, а забирать все девять. После того как Гари Линекер назвал матч Англии с датчанами «дерьмовым», игроки вышли в публичное поле с ответными комментариями. А Линекер обвинил журналистов в том, что они раздули эту историю.

Рекорды — от самого молодого до самого позднего

Ламин Ямаль Фото: Getty Images

Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории Евро — он дебютировал на турнире в возрасте 16 лет 11 месяцев и 3 дней.

Албания забила самый быстрый гол в истории Евро — мяч в ворота итальянцев залетел на 23-й секунде. А вот Венгрия стала автором самого позднего гола на турнире — Кевин Чобот забил шотландцам, когда время было на отметке 99:32.

Роналду стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов Европы — у него семь результативных передач. Это также сделало его самым возрастным футболистом, который сделал ассист на Евро — 38 лет 138 дней. А ещё Криштиану стал первым игроком, который вышел в 19 матчах подряд за свою сборную на крупных турнирах.

Вратарский ассист

Коэн Кастельс Фото: Stu Forster/Getty Images

В матче с Румынией голкипер бельгийцев Коэн Кастельс выбил мяч через всё поле, после чего его подхватил Кевин Де Брёйне и сразу же отправил в ворота.

Сумасшедшие развязки в группах

Игроки сборной Дании Фото: Getty Images

В Группе B судьба хорватов решалась в матче с Италией: чтобы занять второе место, им нужно было обязательно побеждать, итальянцам же достаточно было и ничьей. Хорватия вела почти весь второй тайм, но пропустила на 90+8-й минуте! Настоящая трагедия.

В Группе С датчане и словенцы попали в интересную ситуацию: по итогам последнего матча у них было равное количество очков (по три), одинаковая разница мячей (2-2) и количество забитых голов (2). В таком случае, согласно регламенту, смотрят на дисциплинарные очки (одно — жёлтая карточка, три — красная, четыре — если за жёлтой сразу же показали красную). Полевые игроки обеих команд получили по четыре жёлтых, но всё решил технический директор словенцев — он получил карточку, находясь на бровке, и она стала для сборной Словении пятой.

В Группе D фаворитом была Франция, но в последнем матче французы решили сыграть вничью с поляками. Австрия же в параллельной игре феерила с голландцами (пожалуй, это был один из лучших матчей группового этапа) и в итоге победила. Финальный расклад получился совершенно неожиданным: Австрия — первая, Франция — вторая, Нидерланды — третьи.

Группа Е больше всех задала жару — вот так расклад выглядел перед последним туром: выйти из группы могли все четыре команды — по три очка у каждой сборной после двух туров. В итоге… Все матчи завершились вничью, и первой стала команда Румынии! Бельгия – лишь вторая, словаки – третьи, а Украина покинула турнир.

В группе F тоже получилось ярко – Грузии нужна была только победа в последнем туре, а играть предстояло с португальцами. Испугало ли это Хвичу и его партнёров? Ни разу! Один гол в первом тайме от Квары, ещё один – во втором с пенальти от Микаутадзе, и Грузия в плей-офф! При этом счастье грузин заставило забыть другое счастье – венгерское. А ведь именно венгров, которые вырвали себе победу на 90+10-й минуте последнего матча, в мини-таблице команд с третьих мест опередили грузины.