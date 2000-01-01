9 сборных, которые выиграли все матчи в группе на ЧЕ

ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Сборные с тремя победами в группе на ЧЕ
Сборные с тремя победами в группе на ЧЕ
Завершился групповой этап Евро-2024. Единственной командой, выигравшей все матчи, стала Испания. Всего же в истории ЧЕ лишь девяти сборным удавалось одержать все три победы в группе!
AMP-версия
4-9-е место — Чехия
4-9-е место — Чехия
На Евро-2004 чехи в группе D обыграли Латвию (2:1), Нидерланды (3:2) и Германию (2:1).
4-9-е место — Хорватия
4-9-е место — Хорватия
На ЧЕ-2008 хорваты одержали победы над Австрией (1:0), Германией (2:1) и Польшей (1:0) в группе B.
4-9-е место — Франция
4-9-е место — Франция
На Евро-1984 «трёхцветные» в группе 1 обыграли Данию (1:0), Бельгию (5:0) и Югославию (3:2).
4-9-е место — Португалия
4-9-е место — Португалия
На ЧЕ-2000 португальцы в группе A одержали победы над Англией (3:2), Румынией (1:0) и Германией (3:0).
4-9-е место — Германия
4-9-е место — Германия
Немцы на Евро-2012 стали лучшими в группе B, обыграв Португалию (1:0), Нидерланды (2:1) и Данию (2:1).
4-9-е место — Бельгия
4-9-е место — Бельгия
На ЧЕ-2020 бельгийцы в группе B одержали победы над Россией (3:0), Данией (2:1) и Финляндией (2:0).
2-3-е место — Италия
2-3-е место — Италия
Итальянцы дважды выигрывали все матчи в группе. На Евро-2000 «Скуадра адзурра» победила Бельгию (2:0), Турцию (2:1) и Швецию (2:1), а на ЧЕ-2020 — Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0).
2-3-е место — Испания
2-3-е место — Испания
Испанцы дважды становились лучшими в группе, выиграв все матчи. На Евро-2008 «Фурия Роха» одержала победы над Россией (4:1), Швецией (2:1) и Грецией (2:1), а на Евро-2024 — над Албанией (1:0), Италией (1:0) и Хорватией (3:0).
1-е место — Нидерланды
1-е место — Нидерланды
Нидерландцы выиграли группу на Евро три раза. В 2000-м «оранжевые» одолели Чехию (1:0), Данию (3:0), Францию (3:2), в 2008-м — Италию (3:0), Францию (4:1), Румынию (2:0), в 2020-м — Украину (3:2), Австрию (2:0) и Северную Македонию (3:0).
9 сборных, которые выиграли все матчи в группе на ЧЕ
Читайте также
Мбаппе — в голе от мощного рекорда Платини
Мбаппе — в голе от мощного рекорда Платини
6 самых результативных клубов на Евро-2024
6 самых результативных клубов на Евро-2024
Австрия 46 лет не выигрывала группу на ЧЕ или ЧМ
Австрия 46 лет не выигрывала группу на ЧЕ или ЧМ
Неймар купил джерси Бразилии прямо на светофоре
Неймар купил джерси Бразилии прямо на светофоре
Левандовски повторил достижение Роналду и Модрича
Левандовски повторил достижение Роналду и Модрича
5 самых дорогих сборных на Кубке Америки — 2024
5 самых дорогих сборных на Кубке Америки — 2024
Фристайл с шестью стаканами пива на голове на Евро
Фристайл с шестью стаканами пива на голове на Евро
Модрич — самый возрастной автор гола в истории ЧЕ
Модрич — самый возрастной автор гола в истории ЧЕ
Неймар нервно наблюдает за игрой Бразилии. Видео
Неймар нервно наблюдает за игрой Бразилии. Видео
5 самых дорогих игроков Кубка Америки
5 самых дорогих игроков Кубка Америки
Самые милые болельщики Шотландии на Евро. Видео
Самые милые болельщики Шотландии на Евро. Видео
Фанаты «Малаги» заполонили весь аэропорт. Видео
Фанаты «Малаги» заполонили весь аэропорт. Видео
Роналду — лучший ассистент чемпионатов Европы
Роналду — лучший ассистент чемпионатов Европы
Саксофонист зажёг в фан-зоне Евро-2024. Видео
Саксофонист зажёг в фан-зоне Евро-2024. Видео
Франции плохо без Мбаппе. Статистика подтверждает
Франции плохо без Мбаппе. Статистика подтверждает
5 самых молодых бомбардиров чемпионатов Европы
5 самых молодых бомбардиров чемпионатов Европы

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android