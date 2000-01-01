Сборные с тремя победами в группе на ЧЕ
Завершился групповой этап Евро-2024. Единственной командой, выигравшей все матчи, стала Испания. Всего же в истории ЧЕ лишь девяти сборным удавалось одержать все три победы в группе!
4-9-е место — Чехия
На Евро-2004 чехи в группе D обыграли Латвию (2:1), Нидерланды (3:2) и Германию (2:1).
4-9-е место — Хорватия
На ЧЕ-2008 хорваты одержали победы над Австрией (1:0), Германией (2:1) и Польшей (1:0) в группе B.
4-9-е место — Франция
На Евро-1984 «трёхцветные» в группе 1 обыграли Данию (1:0), Бельгию (5:0) и Югославию (3:2).
4-9-е место — Португалия
На ЧЕ-2000 португальцы в группе A одержали победы над Англией (3:2), Румынией (1:0) и Германией (3:0).
4-9-е место — Германия
Немцы на Евро-2012 стали лучшими в группе B, обыграв Португалию (1:0), Нидерланды (2:1) и Данию (2:1).
4-9-е место — Бельгия
На ЧЕ-2020 бельгийцы в группе B одержали победы над Россией (3:0), Данией (2:1) и Финляндией (2:0).
2-3-е место — Италия
Итальянцы дважды выигрывали все матчи в группе. На Евро-2000 «Скуадра адзурра» победила Бельгию (2:0), Турцию (2:1) и Швецию (2:1), а на ЧЕ-2020 — Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0).
2-3-е место — Испания
Испанцы дважды становились лучшими в группе, выиграв все матчи. На Евро-2008 «Фурия Роха» одержала победы над Россией (4:1), Швецией (2:1) и Грецией (2:1), а на Евро-2024 — над Албанией (1:0), Италией (1:0) и Хорватией (3:0).
1-е место — Нидерланды
Нидерландцы выиграли группу на Евро три раза. В 2000-м «оранжевые» одолели Чехию (1:0), Данию (3:0), Францию (3:2), в 2008-м — Италию (3:0), Францию (4:1), Румынию (2:0), в 2020-м — Украину (3:2), Австрию (2:0) и Северную Македонию (3:0).
9 сборных, которые выиграли все матчи в группе на ЧЕ
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