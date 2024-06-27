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Грузия вышла в плей-офф Евро-2024: видео болельщиков из Тбилиси, как празднуют люди, что случилось, подробности

Грузия в экстазе после выхода сборной в плей-офф Евро-2024. Так выглядит счастье
Константин Кринский
Как болельщики в Тбилиси праздновали успех сборной
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В 1/8 финала команда Вилли Саньоля сыграет с Испанией.

Грузия – в плей-офф Евро-2024 после сенсационной победы над Португалией (2:0)! Давайте честно: мало кто ожидал подобного результата – и в матче, и по итогам группового этапа. Но он случился! И это невероятно. В 1/8 финала команде Вилли Саньоля теперь встречаться с Испанией.

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Просто для понимания, насколько невероятен выход грузин в плей-офф чемпионата Европы:

  • единственный дебютант на Евро-2024;
  • забили четыре гола в группе – больше Англии, Франции, Хорватии, Италии, Бельгии;
  • Жорж Микаутадзе – лучший бомбардир турнира (три гола);
  • Грузия на 75-м месте рейтинга УЕФА – ниже всех на Евро.

Так что в Тбилиси ночью был праздник по вполне понятным причинам. Люди размахивали грузинскими флагами, сигналили, пели песни, скандировали восхваляющие чанты. Одним словом – кайфовали.

А футболисты тем временем не до конца понимали, чего добились. Хвича очень счастлив!

Сказка Грузии началась с самого факта участия на Евро-2024. И продолжилась выходом из группы в плей-офф. Интересно, что будет дальше

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