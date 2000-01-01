Хвича радуется футболке Роналду. Видео
Кварацхелия исполнил свою мечту после матча с Португалией. Полузащитник получил заветную футболку Криштиану Роналду. Посмотрите, как Хвича счастлив!
Хвича радуется футболке Роналду. Видео
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