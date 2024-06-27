«Локомотив» теряет лидеров. А кто их заменит?

В «Локомотиве» очередная перестройка. Болельщики за последние годы так к этому привыкли, что их уж трудно чем-то удивить. Однако в этот раз она слегка пугающая. Ведь клуб покинули или могут покинуть игроки, которые не только были круты в прошлом сезоне, но и олицетворяли клуб в последние шесть-семь лет. А это уже серьёзно.

Что имеем на данный момент? Максим Глушенков примерно за 600 млн рублей перешёл в «Зенит», Станислав Магкеев в качестве свободного агента подписался с «Пари НН», Тин Едвай отправился в «Панатинаикос», Дмитрий Рыбчинский – в «Оренбург». Артём Дзюба без клуба, и уже заявлено, что с ним не будет продлено соглашение. Как и с Рифатом Жемалетдиновым, Даниилом Худяковым и Гильерме. А Саид Хумулич вернулся в «Тулузу».

Но это явно не все новости: не менее громкие нас ждут в ближайшее время.

Кто ещё покинет «Локомотив»?

Вот здесь мы и подходим к самому интересному. Клуб могут покинуть два игрока, которые в последние пять-шесть лет плотно ассоциировались исключительно с районом Черкизово – это Антон Миранчук и Дмитрий Баринов.

По первому всё чуть яснее: руководство давно вело к продлению, но безуспешно. Контекст тоже понятен – Антон не хочет падать в зарплате. По предыдущему соглашению он зарабатывал около € 2,4 млн в год, и подписывать новый контракт с существенным понижением Миранчук не готов. Игрока можно понять – 28 лет явно не тот возраст, когда можно идти на уступки. Сейчас надо зарабатывать. И это право профессионального спортсмена.

Интересы клуба тоже очевидны: о них говорят руководители. Посыл – прежних зарплат в российском футболе больше нет. По крайней мере в их клубе. Надо жить по рынку. Так что максимум, что могут дать – € 2 млн. Разговор хоть и продолжается, но до компромисса очень далеко. И, как отмечает представитель футболиста, велика вероятность ухода его клиента свободным агентом. Интересно, что по тем же причинам «Локо» отпустил Жемалетдинова. Тот хоть и провёл в команде чуть меньше времени, но тоже может считаться важным игроком эпохи. А его зарплату руководители позволить себе не могли. Хоть она и чуть меньше. Зато может ЦСКА – там в условиях санкций в последнее время концентрируются на россиянах. И забирают тех, кого могут.

Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё одна значимая персона – Дмитрий Баринов. Здесь вечная история: капитан вроде бы хочет попробовать себя в Европе, но конкретных предложений по нему нет. Да, существует осторожный интерес, например, из «Алавеса», но там признают: россиянин для них – не приоритетная опция. Многое будет зависеть и от самого Дмитрия – захочет ли он уйти. Пока явных желаний с его стороны не прослеживается.

Также, по данным итальянских медиа, «Ювентус» хочет пригласить Марио Митая, особенно после солидной игры на Евро-2024. Однако прямых подтверждений этому нет.

Кого уже купили и кто может прийти?

Пока из существенных трансферов только Дмитрий Воробьёв – нападающий «Оренбурга». По сути, без Дзюбы у «Локо» остался только Тимур Сулейманов на позицию центрфорварда. Владислава Сарвели трудно к ним отнести. Так что приход Воробьёва – логичный шаг, который подчёркивает российскую трансферную ориентированность клуба.

Плюс «Локо» уже подписал Антона Митрюшкина в качестве альтернативы Илье Лантратову. А ещё к команде присоединится Никита Салтыков – вингер из «Крыльев Советов». Он не является прямой заменой кому-то из ушедших, так как Глушенков, Миранчук и Жемалетдинов — футболисты немного другого функционала. Но если адаптация пройдёт хорошо, новичок явно разнообразит игру в атаке.

При этом с точки зрения трансферных слухов «Локо» совсем не в топе. Говорят об интересе с сенегальскому вингеру Ндао, но по нему не сделано предложение. Есть ещё два полузащитника – Артём Тимофеев из «Ахмата» и Кирилл Кравцов из «Сочи». Первая фамилия всплыла сразу после информации об уходе Баринова. Якобы это опция для «Локо» на случай потери легенды. По второму игроку интерес есть давно. Неудивительно: Кирилл провёл мощную весну при Роберте Морено и вошёл в топы по важным для игрока его амплуа статистическим показателями: количеству единоборств, перехватов, подборов и передач в финальную треть. Аналитические каналы даже подсчитали, что по ключевым цифрам он ничем не уступает Баринову.

Но здесь существует проблема: «Сочи» очень дорожит игроком и хочет строить команду вокруг Кравцова. И все попытки «Локо» (интерес есть ещё от «Краснодара» и «Ростова») договориться о выкупе пока безуспешны. При этом очевидно и то, что оставшись в Первой лиге, парень может не просто потерять год развития, но и трансферную стоимость. Сейчас речь идёт о € 1,5 млн – такие цифры приводит Transfemarkt. И для «Локо» приобретение молодого российского полузащитника пошло бы только на пользу.

Пока же клуб держит паузу. Хотя усиление команде, с учётом масштабного оттока игроков и работы конкурентов, просто необходимо.