Формат Евро с 24 командами — утопия. Идеальным стал бы турнир с 32 сборными

В данное время известны места проведения Евро-2028 и Евро-2032: в первом случае это будут Великобритания и Ирландия, во втором – Италия и Турция. По большому счёту не было особых возражений по этому поводу, в отличие от не самого удачного формата с 24 командами, использующегося с 2016 года. Нынешнее очень спорное и нелогичное количество участников не только приводит к перегруженному не самыми интересными матчами групповому этапу, но также и нарушает принципы справедливости.

В 2016-м команда Роналду воспользовалась преимуществом игры в группе F

Спортивная честность не в последнюю очередь зависит от симметрии информации – идеи, что все команды должны иметь равные знания о том, какими могут быть результаты соперников. Так, матчи национальных чемпионатов проводятся в унисон в последний день каждого сезона лиги, чтобы не предоставлять командам, играющим последними, несправедливое преимущество. Однако этот принцип не распространяется на 24 команды чемпионата Европы. 16 сборных переходят во второй раунд – по две лучшие в каждой группе и четыре из шести лучших команд, занявших третьи места, – процесс, который приносит в жертву спортивную честность.

Подтверждением этому служат примеры прошлых лет. В 2016 году чемпионом стала Португалия. Но уже мало кто вспомнит, с каким скрежетом команда протиснулась в плей-офф. В стартовых матчах португальцы сыграли вничью с Исландией (1:1) и Австрией (0:0), однако к последнему туру пиренейцы имели определённый запас перед конкурентами из других групп – Турцией и Албанией. Эти команды набрали по три очка, но шли с отрицательным значением забитых и пропущенных мячей. Поэтому для прохода в 1/8 финала Португалии было достаточно сыграть вничью с венграми (их тоже устраивала ничья), что и произошло (3:3).

В 2016 году Португалия во главе с Роналду сыграла с венграми по ожидаемому сценарию Фото: Michael Steele/Getty Images

Совсем другая картина имела бы место, играй Роналду и компания, скажем, в группе А. В случае ничьей Португалия осталась бы с тремя очками и риском оказаться лишней в списке претендентов на попадание в плей-офф. Этот страх мог заставить ребят Фернанду Сантуша больше рисковать, чтобы не вылететь с турнира. Но пребывание в группе F дало будущим чемпионам преимущество. Примечательно, что на Евро-2020 они снова оказались в группе F, также сыграли в последнем туре вничью (2:2) с Францией и вышли в следующий раунд с третьего места. Наверное, не стоит удивляться, что на Евро-2024 Португалия снова «забронировала» себе место в группе F, но в этот раз в плей-офф они вышли досрочно.

История свидетельствует, что попадание в последнюю группу по алфавиту заметно повышает шансы команд на успех. Помимо двух чемпионатов Европы, трёх чемпионатов мира (1986–1994) использовалась модель, согласно которой 16 из 24 команд прошли во второй раунд. Во всех пяти таких турнирах преимущество получала команда, занявшая третье место из последней выступавшей группы.

Коэффициент на ничью в матче Румыния — Словакия упал до очень низкой отметки 2.0

Формат с определением третьих лучших команд увеличивает риски сговора сборных, пусть даже и неявного. «Если последняя игра группового этапа состоится между командами, одержавшими одну победу и одно поражение в первых двух раундах, ничья может быть выгодна им обоим», – подсветил очевидную тенденцию профессор экономики спорта в Университетском колледже Мольде Алекс Крумер.

Подобное произошло на ЧМ-1982 и получило название «Позор Хихона». В последней игре группы ФРГ и Австрия знали, что они обе пройдут дальше, а Алжир вылетит, если немцы выиграют со счётом 1:0. В итоге так и получилось – после быстрого гола Хорста Хрубеша команды откровенно «катали вату».

Подобная ситуация сложилась и на Евро-2024. В группе Е Румыния и Словакия знали, что ничья в их встрече гарантирует обеим командам выход в плей-офф, вследствие чего коэффициент у букмекеров на ничью в матче обрушился до аномальной отметки 2.0 – обычно на такой исход принимаются ставки со значением не менее 3.00. Никто не удивился, что соперники обменялись голами в первом тайме, а в оставшееся время имитировали игру в футбол. В результате все сборные в группе Е набрали четыре очка, но вылетела Украина. При этом в плей-офф вышли сборные и с тремя очками.

Ставка на ничью Румынии и Словакии сыграла без проблем Фото: Stu Forster/Getty Images

На этом предопределённые несбалансированной сеткой на 24 команды хитросплетения не прекращаются. В то время как четыре из шести победителей групп имеют преимущество, играя с командами, занявшими третье место (предполагается, что это более слабые команды), то двум другим победителям придётся встретиться со сборными, занявшими второе место.

Самое печальное, что вскоре подобные недостатки будут наблюдаться чаще из-за маниакального желания ФИФА постоянно увеличивать количество матчей, чтобы получить больший доход от телевидения. С 2026 года чемпионат мира на радость главе Международной федерации футбола Джанни Инфантино расширится до 48 команд с аналогичным Евро форматом, только стран будет вдвое больше. В стадию плей-офф выйдут 32 сборные – по две лучшие в каждой группе плюс 8 из 12 команд, занявших третьи места.

Удачный эксперимент с 32 командами на женском чемпионате мира

Расширение с 16 команд было опрометчивым, по крайней мере для тех, кто с самого начала наслаждался высоким уровнем конкуренции. Для Евро есть одно решение: дальнейшее расширение турнира. Увеличение числа команд до 32 позволит восстановить прозрачность и спортивную целостность формата. Это представляет собой правильное турнирное число с точки зрения плей-офф (возможность разделить на два), и не нужно страдать с определением третьих лучших сборных. Ровно так же, к примеру, поступили организаторы Кубка Америки – 2024, увеличившие количество участников с 12 до 16.

Что мы имеем сейчас? Четыре из шести команд, занявших третьи места, могут пройти дальше, даже если наберут всего три очка. В связи с этим групповой этап полон матчей, в которых существует право на ошибку, а в итоге в плей-офф протиснется немало слабеньких сборных. В то же время турнир с участием 32 команд исключает появление случайных пассажиров в 1/8 финала из-за отсутствия обходного пути с третьими местами. И самое главное – это вернёт турниру простоту с упором непосредственно на футбол, а не на тайные расчёты и соблазн скатать договорняк.

В случае увеличения формата до 32 сборных на Евро можно будет увидеть больше звёзд Фото: Fran Santiago/Getty Images

К минусам турнира с 32 командами можно отнести снижение качества из-за увеличения количества сборных. Однако разница в качестве между 24 и 32 лучшими командами Европы почти наверняка меньше, чем между 16 и 24, поскольку основное расширение уже произошло. Так что не нужно бояться падения рейтингов, в том числе и потому, что дополнительное внимание будет привлечено к звёздам этих сборных. Например, мало кто возражал бы увидеть на Евро-2024 Норвегию с Эрлингом Холандом и Мартином Эдегором.

Опасениям, что принимающие турнир страны не справятся с наплывом большего числа команд и болельщиков, не стоит придавать огромное значение, ведь Катар два года назад провёл турнир с участием 32 команд, используя всего восемь стадионов. Игр станет больше, но и сейчас проходные матчи никто не смотрит. Евро стоит извлечь уроки из ЧМ-2023 среди женщин, в котором приняли участие 32 команды, а не 24. Качество игр не ухудшилось, групповые матчи имели большее значение, а эксперты посчитали это большим успехом.