Евро-2024 — четвёртый крупный турнир по автоголам
Евро-2024 продолжает удивлять, в том числе количеством автоголов. ЧЕ в Германии уже в топ-4 по голам в свои ворота в истории крупных турниров!
4-е место — Евро-2024
На групповом этапе ЧЕ забили уже семь автоголов. Турнир ещё продолжается, а значит, мячей в свои ворота может стать больше.
3-е место — Кубок Азии — 2023
По ходу турнира в свои ворота было забито девять мячей.
2-е место — Евро-2020
На предыдущем чемпионате Европы забили 11 автоголов.
1-е место — ЧМ-2018
На турнире в России команды забили в свои ворота 12 раз.
Евро-2024 — четвёртый крупный турнир в истории по количеству автоголов
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