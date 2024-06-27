Почему на Евро-2024 рекордно много голов издали? Есть одна тактическая причина

Вы наверняка знаете, что на этом Евро-2024 есть три типа забитых мячей – автоголы, голы после передач по диагонали назад и голы с дальней дистанции. После того как Мортен Юльманн завалил англичанам примерно с Юпитера, в последнем туре с сербами примерно каждое его появление или Пьер-Эмиля Хёйбьерга с мячом в 30 метрах от ворот сопровождалось гулом Shooooooot c трибун. Болельщики поверили: залетать на этом турнире будет буквально всё, а Хёйбьерг, пробивший с Англией издали четырежды, тоже, кажется, решил, что найден рабочий вариант.

Голевой удар Мортена Юльманна Фото: Кадр из трансляции

Многое говорится о мяче, который сохраняет силу удара и делает работу вратарей тяжелее. Особенно это касается ударов в нижние углы, потому что киперы всё выше и складываться им бывает сложнее, чем вытягиваться за ударами верхом, а тут ещё и мяч не становится медленнее в полёте. Эта причина кажется довольно объективной, потому что об особенностях мяча говорят сразу несколько голкиперов турнира. Но есть и тактическая причина, которая делает вероятность большого количества голов дальними ударами выше.

Дело в том, что долгое время в футболе доминирующей была схема с тремя полузащитниками – её можно записывать как 4-3-3 или как 4-2-3-1, но суть оставалось той же: центральную ось всегда заполняли три игрока. В последние годы наблюдается массовый захват футбола системой с тремя центральными защитниками и двумя динамичными хавбеками.

Штука, которую нашли тренеры в 3-4-3, заключается в том, что в позициях крайних нападающих оказываются дополнительные полузащитники – это делает атаку более разносторонней и позволяет последовательно проходить поле, атакуя широко. При этом на случай потери у тебя всегда есть три игрока в последней линии, которые хорошо закрывают ширину и глубину.

Однако при обороне глубоко на своей половине оказывается, что центральных полузащитников у тебя всего двое, и зона перед штрафной часто оказывается свободной. Именно из неё и возникают дальные удары – с подборов, отборов или разворотов атак с флангов.

Рассмотрим на конкретном примере.

За линией мяча не хватает игроков Фото: Кадр из трансляции

Чехи (в белом) дошли в атаке до лицевой линии сборной Португалии. Пять защитников хорошо закрывают всю штрафную и контролируют створ, ситуация с самим навесом не выглядит опасной. Теперь посмотрим на вторую линию, которая состоит из четырёх игроков: чем дальше от мяча, тем расстояния между игроками увеличиваются, и уже сейчас можно заметить, как пространство перед штрафной контролируется чехами.

Пространство перед штрафной Фото: Кадр из трансляции

Мяч идёт в штрафную. Отменная игра португальских защитников: нападающие повязаны контактами, всё контролируется. Плохо выглядит только зона за дальней штангой, где чехи могут оказаться вдвоём против одного португальского защитника. Ну и да, всё ещё угрожающей выглядит ситуация в зоне подбора, где не хватает одного полузащитника.

Ситуация в атаке Фото: Кадр из трансляции

Мяч долетает до игрока на дальней, который обеспечивал ситуацию два в один. Самому ему атаковать сложно, всё закрыто перед ним, но та зона перед штрафной всё ещё не контролируется португальцами. Бруну Фернандеш, играющий как центральный полузащитник, вынужден разрываться: он летит и в игрока, который сейчас с мячом, чтобы тот не сместился и не пробил, и затем и в игрока, который сейчас примет мяч перед штрафной.

Бруну Фернандеш в сложной ситуации Фото: Кадр из трансляции

Естественно, Бруну не успевает. В последний момент ему пытается помочь с другой стороны Бернарду Силва, но это тоже не имеет смысла. Расстояние до Лукаша Провода слишком большое, и отсутствие одного полузащитника здесь ощущается наиболее отчётливо. Провод наносит классный дальний удар — и чехи ведут в счёте.

С отсутствием одного игрока в опорной зоне разобрались: после насыщения собственной штрафной и защиты от более лёгких голов стали залетать удары посложнее. Но у проблемы существует второе измерение, и, чтобы объяснить его, нужно вернуться к голу Чехии и посмотреть на Бруну Фернандеша после забитого мяча.

Бруну Фернандеш ругается на Рафаэла Леау Фото: Кадр из трансляции

Бруну разворачивается в сторону Рафаэла Леау и несколько секунд просто сходит с ума и пихает партнёру, размахивая руками. Фернандеш только что пытался успеть везде: и напрячь отдающего, и напрячь бьющего. Этого бы не было, если бы в момент подачи на дальней штанге Леау дисциплинированно доиграл в своей штрафной и не дал бы оппоненту создать ту самую ситуацию два в один, после которой оборона затрещала по швам.

Чтобы привести ещё один пример, даже не придётся искать в другой группе или другом туре. Грузия – Турция, смотрим первый турецкий гол.

Зона за спиной Хвичи Кварацхелии Фото: Кадр из трансляции

Турки входят в штрафную слева, Грузия идёт дальше, и в последней линии уже не пять человек, а шесть – это ещё сильнее раскрывает опорную зону. Каждый футболист перед штрафной становится важным, но на другом краю штрафной Хвича Кварацхелия просто занимает позицию, не контролируя, есть ли у него кто-то за спиной.

Хвича не успевает накрыть удар соперника Фото: Кадр из трансляции

Когда мяч летит Кваре за спину, естественно, это становится для него неприятным открытием. Тут ситуация ещё хуже, чем у португальцев: даже попытаться накрыть удар издали не может никто из грузинской сборной.

Продолжение момента Фото: Кадр из трансляции

Естественно всё это завершается ударом с дистанции, и мяч залетает в сетку.

Проблема здесь заключается в том, что и Леау, и Хвича – игроки строго атакующей ментальности, которые просто по своему футбольному мышлению не готовы принимать, что, если мяч далеко от них, это не значит, что далеко и опасность. Они мыслят созидательно и даже больше задумываются о том, какую позицию занять на случай перехвата, чтобы моментально атаковать. Однако в таких ситуациях, когда опорная зона раскрыта, от них требуется больше оборонительного фокуса, чего от подобных футболистов добиться сложно.

В итоге получается, что в опорной зоне у многих команд не хватает одного футболиста, так как он переехал в последнюю линию. А крайними нападающими являются игроки атакующей ментальности, которые в идеале должны помогать своей паре полузащитников. Но часто просто не распознают моменты, когда и где эту помощь надо оказывать. Из этих двух составляющих формируется предпосылка для большого количества опасных дальних ударов, некоторые из которых обязаны стать голами на турнире, где собираются лучшие футболисты континента.