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Голы с дальней дистанции на Евро-2024: почему так много, сколько забили, статистика, рекорды, подробности, тактика

Почему на Евро-2024 рекордно много голов издали? Есть одна тактическая причина
Антон Михашенок
Почему на Евро-2024 рекордно много голов издали
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Антон Михашенок рассказывает о структурной проблеме.

Вы наверняка знаете, что на этом Евро-2024 есть три типа забитых мячей – автоголы, голы после передач по диагонали назад и голы с дальней дистанции. После того как Мортен Юльманн завалил англичанам примерно с Юпитера, в последнем туре с сербами примерно каждое его появление или Пьер-Эмиля Хёйбьерга с мячом в 30 метрах от ворот сопровождалось гулом Shooooooot c трибун. Болельщики поверили: залетать на этом турнире будет буквально всё, а Хёйбьерг, пробивший с Англией издали четырежды, тоже, кажется, решил, что найден рабочий вариант.

Голевой удар Мортена Юльманна

Голевой удар Мортена Юльманна

Фото: Кадр из трансляции

Многое говорится о мяче, который сохраняет силу удара и делает работу вратарей тяжелее. Особенно это касается ударов в нижние углы, потому что киперы всё выше и складываться им бывает сложнее, чем вытягиваться за ударами верхом, а тут ещё и мяч не становится медленнее в полёте. Эта причина кажется довольно объективной, потому что об особенностях мяча говорят сразу несколько голкиперов турнира. Но есть и тактическая причина, которая делает вероятность большого количества голов дальними ударами выше.

Дело в том, что долгое время в футболе доминирующей была схема с тремя полузащитниками – её можно записывать как 4-3-3 или как 4-2-3-1, но суть оставалось той же: центральную ось всегда заполняли три игрока. В последние годы наблюдается массовый захват футбола системой с тремя центральными защитниками и двумя динамичными хавбеками.

Штука, которую нашли тренеры в 3-4-3, заключается в том, что в позициях крайних нападающих оказываются дополнительные полузащитники – это делает атаку более разносторонней и позволяет последовательно проходить поле, атакуя широко. При этом на случай потери у тебя всегда есть три игрока в последней линии, которые хорошо закрывают ширину и глубину.

Однако при обороне глубоко на своей половине оказывается, что центральных полузащитников у тебя всего двое, и зона перед штрафной часто оказывается свободной. Именно из неё и возникают дальные удары – с подборов, отборов или разворотов атак с флангов.

Рассмотрим на конкретном примере.

За линией мяча не хватает игроков

За линией мяча не хватает игроков

Фото: Кадр из трансляции

Чехи (в белом) дошли в атаке до лицевой линии сборной Португалии. Пять защитников хорошо закрывают всю штрафную и контролируют створ, ситуация с самим навесом не выглядит опасной. Теперь посмотрим на вторую линию, которая состоит из четырёх игроков: чем дальше от мяча, тем расстояния между игроками увеличиваются, и уже сейчас можно заметить, как пространство перед штрафной контролируется чехами.

Пространство перед штрафной

Пространство перед штрафной

Фото: Кадр из трансляции

Мяч идёт в штрафную. Отменная игра португальских защитников: нападающие повязаны контактами, всё контролируется. Плохо выглядит только зона за дальней штангой, где чехи могут оказаться вдвоём против одного португальского защитника. Ну и да, всё ещё угрожающей выглядит ситуация в зоне подбора, где не хватает одного полузащитника.

Ситуация в атаке

Ситуация в атаке

Фото: Кадр из трансляции

Мяч долетает до игрока на дальней, который обеспечивал ситуацию два в один. Самому ему атаковать сложно, всё закрыто перед ним, но та зона перед штрафной всё ещё не контролируется португальцами. Бруну Фернандеш, играющий как центральный полузащитник, вынужден разрываться: он летит и в игрока, который сейчас с мячом, чтобы тот не сместился и не пробил, и затем и в игрока, который сейчас примет мяч перед штрафной.

Бруну Фернандеш в сложной ситуации

Бруну Фернандеш в сложной ситуации

Фото: Кадр из трансляции

Естественно, Бруну не успевает. В последний момент ему пытается помочь с другой стороны Бернарду Силва, но это тоже не имеет смысла. Расстояние до Лукаша Провода слишком большое, и отсутствие одного полузащитника здесь ощущается наиболее отчётливо. Провод наносит классный дальний удар — и чехи ведут в счёте.

С отсутствием одного игрока в опорной зоне разобрались: после насыщения собственной штрафной и защиты от более лёгких голов стали залетать удары посложнее. Но у проблемы существует второе измерение, и, чтобы объяснить его, нужно вернуться к голу Чехии и посмотреть на Бруну Фернандеша после забитого мяча.

Бруну Фернандеш ругается на Рафаэла Леау

Бруну Фернандеш ругается на Рафаэла Леау

Фото: Кадр из трансляции

Бруну разворачивается в сторону Рафаэла Леау и несколько секунд просто сходит с ума и пихает партнёру, размахивая руками. Фернандеш только что пытался успеть везде: и напрячь отдающего, и напрячь бьющего. Этого бы не было, если бы в момент подачи на дальней штанге Леау дисциплинированно доиграл в своей штрафной и не дал бы оппоненту создать ту самую ситуацию два в один, после которой оборона затрещала по швам.

Чтобы привести ещё один пример, даже не придётся искать в другой группе или другом туре. Грузия – Турция, смотрим первый турецкий гол.

Зона за спиной Хвичи Кварацхелии

Зона за спиной Хвичи Кварацхелии

Фото: Кадр из трансляции

Турки входят в штрафную слева, Грузия идёт дальше, и в последней линии уже не пять человек, а шесть – это ещё сильнее раскрывает опорную зону. Каждый футболист перед штрафной становится важным, но на другом краю штрафной Хвича Кварацхелия просто занимает позицию, не контролируя, есть ли у него кто-то за спиной.

Хвича не успевает накрыть удар соперника

Хвича не успевает накрыть удар соперника

Фото: Кадр из трансляции

Когда мяч летит Кваре за спину, естественно, это становится для него неприятным открытием. Тут ситуация ещё хуже, чем у португальцев: даже попытаться накрыть удар издали не может никто из грузинской сборной.

Продолжение момента

Продолжение момента

Фото: Кадр из трансляции

Естественно всё это завершается ударом с дистанции, и мяч залетает в сетку.

Проблема здесь заключается в том, что и Леау, и Хвича – игроки строго атакующей ментальности, которые просто по своему футбольному мышлению не готовы принимать, что, если мяч далеко от них, это не значит, что далеко и опасность. Они мыслят созидательно и даже больше задумываются о том, какую позицию занять на случай перехвата, чтобы моментально атаковать. Однако в таких ситуациях, когда опорная зона раскрыта, от них требуется больше оборонительного фокуса, чего от подобных футболистов добиться сложно.

В итоге получается, что в опорной зоне у многих команд не хватает одного футболиста, так как он переехал в последнюю линию. А крайними нападающими являются игроки атакующей ментальности, которые в идеале должны помогать своей паре полузащитников. Но часто просто не распознают моменты, когда и где эту помощь надо оказывать. Из этих двух составляющих формируется предпосылка для большого количества опасных дальних ударов, некоторые из которых обязаны стать голами на турнире, где собираются лучшие футболисты континента.

Подводим итоги нестандартно:
Главное на групповом этапе Евро. Что нам запомнилось больше всего
Главное на групповом этапе Евро. Что нам запомнилось больше всего
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