Суперкомпьютер обновил прогноз на Евро-2024
После завершения группового этапа Евро-2024 Opta обновила прогноз на победителя турнира. У каких команд наибольшие шансы на титул?
Португалия
Шансы команды на победу на ЧЕ — 8,34%, на выход в финал — 15,29%. При этом вероятность попадания в полуфинал равна 35,76%, а в четвертьфинал — 75,51%.
Франция
Вероятность завоевания титула оценивается в 13,4%, участия в финале — 21,65%. Шансы на выход в полуфинал равны 42,96%, в четвертьфинал — 67,91%.
Германия
Шансы на чемпионство — 15,83%, а на выход в финал — 24,58%. Вероятность попадания в полуфинал — 40,45%, в четвертьфинал — 69,48%.
Испания
Вероятность победы на ЧЕ оценивается в 17,17%, а участия в финале — в 27,14%. Шансы на выход в полуфинал — 45,25%, в четвертьфинал — 82,13%.
Англия
Шансы на завоевание титула равны 19,98%, а на выход в финал — 38,10%. Вероятность попадания в полуфинал — 55,70%, в четвертьфинал — 81,63%.
Суперкомпьютер обновил прогноз на победителя Евро-2024 после группового этапа
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