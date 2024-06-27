Топ-матчи пятницы: Панама — США, Уругвай — Боливия на Кубке Америки, теннис, Ф-1, волейбол

Спортивное 28 июня: пробьётся ли Касаткина в свой четвёртый финал в сезоне, битва за спринт-поул в Австрии и другие интриги в нашем анонсе!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:00: Панама — США, Кубок Америки — 2024, группа C. 2-й тур

Интрига: США оформят путёвку в плей-офф?

США — хозяева Кубка Америки 2024 года. Команда Грегга Берхалтера планирует пройти как можно дальше. Возможно, даже побороться за титул. А для этого необходимо уверенно выходить из группы. В первом матче американцы разобрались с Боливией, следующий соперник — Панама. Не самая крутая команда на Копе, поэтому США обязаны забрать три очка и выйти в плей-офф. Но Панама наверняка мечтает совершить сенсацию.

На старте турнира США не испытали проблем с аутсайдером: Гол Пулишича помог сборной США обыграть Боливию в матче Кубка Америки

⚽️ 4:00: Уругвай — Боливия, Кубок Америки — 2024, группа C. 2-й тур

Интрига: команда Марсело Бьелсы выйдет в четвертьфинал?

Уругвай приехал на Копу побеждать. У команды классный состав: Бентанкур, Вальверде, Нуньес, Хименес, Араухо, Угарте + защитник «Краснодара» Оласа и легенда Луис Суарес. А управляет Уругваем тренер Марсело Бьелса. Культовая фигура для Южной Америки. В первом матче уругвайцы уверенно обыграли Панаму, теперь очередь Боливии. В случае победы Уругвай выйдет в 1/4 финала. Так зачем откладывать вопрос до 3-го тура?

🎾 14:30*: Ясмин Паолини (Италия, 3) — Дарья Касаткина (Россия, 6), Истбурн, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Касаткина в свой четвёртый финал в сезоне?

Дарья Касаткина четвёртый раз за сезон пробилась в полуфинал турнира WTA — после Аделаиды, Абу-Даби и Чарльстона 27-летняя россиянка оказалась в четвёрке лучших Истбурна. Её следующей соперницей будет финалистка «Ролан Гаррос» Ясмин Паолини. Девушки ранее встречались пять раз, и счёт пока 3-2 в пользу итальянки. Она была сильнее в Праге-2018, Палермо-2020 и 2023, а Дарья первенствовала в Телави-2014 ITF25K и на «Ролан Гаррос» — 2019. Победительница нового матча в финале сразится с кем-то из пары Лейла Фернандес — Мэдисон Кис.

🏎 17:30: Формула-1, Гран-при Австрии, спринт-квалификация

Интрига: кто из лидеров начнёт уикенд «с той ноги»?

У Формулы-1 впереди спринтерский уикенд, а значит, в распоряжении гонщиков вновь окажется лишь одна тренировка перед спринт-квалификацией. Раз так, есть все возможности не найти подходящие настройки и провалиться – ну, или наоборот сразу сделать всё как надо и оказаться выше, чем обычно. Вот и посмотрим, кто с ходу удивит на «Ред Булл Ринге», где результаты и так традиционно плотные благодаря очень короткой трассе. Буквально одна ошибка может откинуть тебя условно с пятого места на 16-е!

🏐 18:00: Италия — Франция, Лига наций (мужчины), 1/4 финала

Интрига: кто сильнее — чемпионы мира или олимпийские чемпионы?

Битва лучших команд Европы уже в четвертьфинале Мировой лиги оставит одну из них вне тройки лучших: борьбу на этой стадии завершат либо чемпионы мира итальянцы, либо олимпийские чемпионы французы. В предварительном раунде Франция обыграла соперников, но по итогам регулярки Италия оказалась выше. Многое будет зависеть от игры лидеров — Алессандро Микьелетто и Жени Гребенникова.

🏐 21:00: Словения — Аргентина, Лига наций (мужчины), 1/4 финала

Интрига: остановит ли Аргентина сенсационных победителей предварительного этапа?

Сборная Словении феноменально провела предварительный этап регулярного сезона Лиги наций, одержав 11 побед в 12 матчах, сборная Аргентины стала лишь восьмой. Но в составах обеих команд есть волейболисты, которые лидируют в индивидуальной статистике Лиги наций. Если посмотреть на личные встречи, то словенцы выиграли четыре последних встречи, а на фоне того, что они впервые пробились и на Олимпийские игры, их форма и настрой говорят о том, что именно сборная Словении — фаворит.