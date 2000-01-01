ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Микаутадзе повторил рекорд Понедельника
Микаутадзе повторил рекорд Понедельника
Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024. При этом грузин повторил крутой рекорд — он стал четвёртым игроком, который забивал в первых трёх матчах своей сборной на ЧЕ!
AMP-версия
Виктор Понедельник
Виктор Понедельник
Нападающий СССР отметился тремя голами в трёх первых играх своей сборной на Евро. Два гола Понедельник забил на ЧЕ-1960, а ещё одним мячом отметился в полуфинале 1964 года.
Христо Стоичков
Христо Стоичков
На ЧЕ-1996 болгарин забил в каждом из трёх первых матчей своей команды на турнире.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
На счету форварда Уэльса три гола в трёх первых матчах сборной на ЧЕ-2016.
Микаутадзе — четвёртый игрок, забивший в трёх первых матчах своей сборной на ЧЕ
Читайте также
Суперкомпьютер обновил прогноз на Евро-2024
Суперкомпьютер обновил прогноз на Евро-2024
Евро-2024 — четвёртый крупный турнир по автоголам
Евро-2024 — четвёртый крупный турнир по автоголам
Хвича радуется футболке Роналду. Видео
Хвича радуется футболке Роналду. Видео
Сборные с тремя победами в группе на ЧЕ
Сборные с тремя победами в группе на ЧЕ
Мбаппе — в голе от мощного рекорда Платини
Мбаппе — в голе от мощного рекорда Платини
6 самых результативных клубов на Евро-2024
6 самых результативных клубов на Евро-2024
Австрия 46 лет не выигрывала группу на ЧЕ или ЧМ
Австрия 46 лет не выигрывала группу на ЧЕ или ЧМ
Неймар купил джерси Бразилии прямо на светофоре
Неймар купил джерси Бразилии прямо на светофоре
Левандовски повторил достижение Роналду и Модрича
Левандовски повторил достижение Роналду и Модрича
5 самых дорогих сборных на Кубке Америки — 2024
5 самых дорогих сборных на Кубке Америки — 2024
Фристайл с шестью стаканами пива на голове на Евро
Фристайл с шестью стаканами пива на голове на Евро
Модрич — самый возрастной автор гола в истории ЧЕ
Модрич — самый возрастной автор гола в истории ЧЕ
Неймар нервно наблюдает за игрой Бразилии. Видео
Неймар нервно наблюдает за игрой Бразилии. Видео
5 самых дорогих игроков Кубка Америки
5 самых дорогих игроков Кубка Америки
Самые милые болельщики Шотландии на Евро. Видео
Самые милые болельщики Шотландии на Евро. Видео
Фанаты «Малаги» заполонили весь аэропорт. Видео
Фанаты «Малаги» заполонили весь аэропорт. Видео

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android