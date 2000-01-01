Микаутадзе — четвёртый игрок, забивший в трёх первых матчах своей сборной на ЧЕ

Микаутадзе повторил рекорд Понедельника

Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024. При этом грузин повторил крутой рекорд — он стал четвёртым игроком, который забивал в первых трёх матчах своей сборной на ЧЕ!