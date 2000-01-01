Микаутадзе повторил рекорд Понедельника
Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024. При этом грузин повторил крутой рекорд — он стал четвёртым игроком, который забивал в первых трёх матчах своей сборной на ЧЕ!
Виктор Понедельник
Нападающий СССР отметился тремя голами в трёх первых играх своей сборной на Евро. Два гола Понедельник забил на ЧЕ-1960, а ещё одним мячом отметился в полуфинале 1964 года.
Христо Стоичков
На ЧЕ-1996 болгарин забил в каждом из трёх первых матчей своей команды на турнире.
Гарет Бэйл
На счету форварда Уэльса три гола в трёх первых матчах сборной на ЧЕ-2016.
Микаутадзе — четвёртый игрок, забивший в трёх первых матчах своей сборной на ЧЕ
Читайте также
Суперкомпьютер обновил прогноз на Евро-2024
Евро-2024 — четвёртый крупный турнир по автоголам
Хвича радуется футболке Роналду. Видео
Сборные с тремя победами в группе на ЧЕ
Мбаппе — в голе от мощного рекорда Платини
6 самых результативных клубов на Евро-2024
Австрия 46 лет не выигрывала группу на ЧЕ или ЧМ
Неймар купил джерси Бразилии прямо на светофоре
Левандовски повторил достижение Роналду и Модрича
5 самых дорогих сборных на Кубке Америки — 2024
Фристайл с шестью стаканами пива на голове на Евро
Модрич — самый возрастной автор гола в истории ЧЕ
Неймар нервно наблюдает за игрой Бразилии. Видео
5 самых дорогих игроков Кубка Америки
Самые милые болельщики Шотландии на Евро. Видео
Фанаты «Малаги» заполонили весь аэропорт. Видео