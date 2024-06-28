«Якин — выдающийся тренер, а что сделал Тедеско?» Орлов — перед плей-офф Евро-2024

Известный комментатор и журналист, бывший нападающий ленинградских «Зенита» и «Динамо» Геннадий Орлов отвечает на главные вопросы 3-го тура Евро-2024.

Вот они:

Чем сборная Грузии лучше Италии, Англии или Бельгии

— Вас Грузия удивила?

— Она удивила уже в первом матче. Казалось, грузины вообще не забьют на турнире — всё-таки дебютанты Евро. И футболистов этой команды мы мало знали. Но фамилию Мамардашвили теперь надо выучить. Вратарь грузинской сборной — один из героев не только игры с Португалией, но и всего группового турнира. И Саньоль, как мы убедились, замечательный тренер. Он же и вице-чемпионом мира был с Францией, и за «Баварию» долгие годы играл — опытный человек. Саньоль привил команде удивительную психологическую устойчивость. Более опытные команды её не проявили, а новичок турнира — показал. Мне в сборной Грузии больше всего её дух понравился — это то, что формируется в раздевалке, на тренировках. Грузины оказались по-настоящему готовыми вести борьбу. А Италия, Англия, Бельгия — нет. Они не настроены так, как грузины.

Да, португальцы имели преимущество по количеству опасных атак: одни под 30 провели, вторые — до 10. Но тем и прекрасен футбол, что разницу в классе можно компенсировать старательностью, самоотверженностью. Конечно, не обошлось и без доли везения. Однако мастерство тоже было проявлено. Хвиче ведь было очень непросто забить на второй минуте. Но он это сделал, потому что уже мастер. Первый гол в матче всегда очень много значит, и здесь тоже это произошло. А дальше не только выстояли, но и второй забили.

— Жорж Микаутадзе — лучший бомбардир Евро-2024 прямо сейчас. Звучит чуднó?

— Потрясающе уверенный в себе игрок! Удивительная психологическая устойчивость. Посмотрите, как хладнокровно он оба пенальти реализовал. И заметьте, Микаутадзе радовался, но не прыгал от восторга, как ребёнок. Они с Хвичей готовы забивать любому сопернику. Даже в больших сборных есть футболисты, которые с ударной позиции запускают мяч на 30 метров выше ворот. Это значит, что люди психологически неустойчивы. В самый нужный, решающий момент нужна концентрация внимания — то, что свойственно Роналду, Месси. Эти сконцентрированны до самого последнего момента и контролируют свои действия. А когда мяч летит непонятно куда, это всё равно что в хоре кто-то «даёт петуха». Человек не контролирует себя, эмоции перехлёстывают — и голос срывается. А для сборной психологическая устойчивость — это самое главное.

Жорж Микаутадзе Фото: Getty Images

Почему украинцы — мимо плей-офф и был ли «договорняк» между румынами и словаками

— Украина с четырьмя очками — мимо плей-офф, а Дания с тремя — там. Парадокс?

— Украинцы стали жертвой собственных амбиций и эмоций. Не сумели совладать с собой, хотя тоже могли пройти дальше. Но там и группа оказалась уникальная: четыре команды — по четыре очка! Разница мячей решала. Такая система, регламент — что сделаешь? Ребята, а чего вы в первом матче пропустили три мяча? Что произошло со сборной Украины? Пропустили один мяч — и встали. Это всё из-за неразберихи внутри команды. Потому у них и собрание без тренера было после Румынии. В стартовом матче Ярмоленко не вышел в основе, а во втором — капитан команды с первой минуты. В отдельных эпизодах было видно: всё могут. А уж голом Яремчука не только я — весь мир восхищался. В третьем матче они уже играли с двумя центральными нападающими. Но Довбику, как я уже говорил, не хватает техники. В «Жироне» у него хорошие партнёры — регулярно выводят на удар, снабжают мячом — вот и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Здесь же ему не хватало поддержки.

— Угловой Малиновского во втором тайме не напомнил вам знаменитый «сухой лист» Лобановского?

— Напомнил, конечно. Лобановский, правда, подавал правой ногой, а этот левой закручивает. Я сам, когда играл, подавал угловые. И мы всегда договаривались, чтобы каждый перед воротами находился в своём квадрате. Ясно, что Малиновский и на тренировках так подаёт, а это значит, что в игре перед вратарём нужно было кому-то быть. А там не было человека, чтобы сыграть на опережение. Это недоработка тренера. Бельгийцы же явно не были подготовлены к таким подачам. Конечно, мы все сильны задним умом, но тренеры должны показывать и объяснять футболистам, в чём чья сила и слабость.

Опасный угловой в исполнении Руслана Малиновского Фото: Zuma\TASS

Что не так с Бельгией, Сербией и Италией (проблемы разные)

— Великий Де Брёйне, тянущий время возле углового флага, — удивительная картина?

— А куда ему было деваться? Видели, как он рукой махал своему партнёру на угловом: иди сюда! А тот понять не мог, зачем его зовут. Это «маленькие футбольные хитрости» — да здравствует Владимир Никитович Маслаченко, который запустил в эфир эту фразу. Украинцы могли забить, поэтому бельгийцы и тянули время. Прагматичный подход.

— Разве третья сборная в рейтинге ФИФА не должна играть с позиции силы?

— Бельгия играла бездарно. У них тренер Тедеско — как будто просто дополнительная единица на ставке. Ничего не сделал. Помню, как он метеором носился вдоль поля в «Спартаке». Но здесь его авторитета, бэкграунда явно не хватает. Команда абсолютно неуправляемая. И игра не выстроена. Нет её. Хотя футболисты-то приличные. Есть индивидуальные действия Де Брёйне — и всё. Ну что это за команда?

— Словакия — Румыния — не похоже на дружеский «договорняк»?

— Когда мы говорим «договорняк», то обижаем футболистов. Факты есть? Нет. Я вспоминаю матчи, когда одна команда проигрывала другой, потому что ей это выгоднее было. Это не «договорняк», а спортивный интерес. Сама ситуация диктует командам стратегию. Вспоминаю ЧМ-1990. Сборная СССР тогда проиграла в двух первых матчах румынам и аргентинцам. В 3-м туре громим Камерун (4:0). Если Аргентина или Румыния побеждает — мы в плей-офф. В середине второго тайма коллеги из Москвы сообщают мне, что аргентинцы открывают счёт. Я обрадовался, начал подогревать: там же Марадона, будут играть на победу! Но как забили, так и пропустили — всего через несколько минут. А почему быстро сравняли? Потому что им позволили это сделать, чтобы спокойно доиграть матч. Обе команды устраивала ничья, и они её сделали. В конце репортажа меня так и подмывало сказать: «Футбольную мафию не остановить и не победить». Может, и хорошо, что не сказал — это же ещё Советский Союз был. Но она всегда существует где-то в футбольном сообществе.

На моём первом чемпионате Европы как комментатора, в Швеции в 1992-м, всего восемь участников было. А сейчас шесть групп по четыре команды — зачем? Понятно, что это коммерческий интерес. И у Инфантино с Чеферином, ФИФА с УЕФА, глаза горят. Деньги нужны всем, и футболистам больше достаётся, но уровень мастерства от этого размывается. Теперь из групп выходит по три команды. Жалко ли мне кого-то из невышедших? При такой формуле — нет.

— А персонально Луку Модрича?

— Слушайте, ну Модрич столько выиграл — чего его жалеть? Не надо жалеть, это игра, один момент. Да, он забил с игры, но всё-таки уже многовато допускает потерь. Даже у своих игроков к Луке были претензии. А вообще команда старовата. Дело даже не в возрасте, по игре хорваты немножко сдали. За тем же Перишичем года три назад гонялись все лучшие клубы Европы, а сейчас его не узнать: выходит на замену, передачи неточные отдаёт. И много было потерь у Модрича — это связано с физической готовностью. Свежей крови в команде не было, молодых-наглых, а вышли играть фамилии. А они уже не те. И это опять-таки вопрос к тренеру.

Лука Модрич Фото: Dan Mullan/Getty Images

— Сборная Сербии — разочарование?

— Я не могу назвать сборную Сербии разочарованием. Соотношение сил, тренерского ума, исполнительского мастерства, подбора игроков — вот какие критерии должны присутствовать при оценке. У сербов способные футболисты, но они неорганизованны. Стойкович был выдающимся футболистом, однако как тренер себя сейчас не проявил. Заявление капитана Тадича после 1-го тура о многом говорит. Обо всём нужно договариваться на берегу. А когда ты уже вышел в плавание, у тебя должна быть вышколенная команда, в которой каждый знает свой манёвр и у которой есть баланс в игре. У сербов этого не было. Они тоже жертвы раздрая внутри команды. Не было у них боевой дружины.

— Так у них каждый чемпионат одно и то же.

— Потому что нет тренера, способного их всех объединить. Пока нет.

— Зато Италия в своём стиле проползла в плей-офф.

— Спаллетти повезло. Этот гол секунд за 30 до конца — просто чудо. Как ни странно, сборной Италии не хватает мастерства. И нет нападающих! Даже Кьеза неточно бьёт по воротам, удар не поставлен. Когда они выигрывали прошлый чемпионат Европы, у Манчини набор исполнителей был лучше и игра была более сбалансированная. И оборона была, и нападающие забивали. А здесь вообще атаки нет. Нет завершающих ударов. Скамакка появился — это просто дикость. Потом, нет ни одного футболиста «Ювентуса» [в стартовом составе] — это говорит о серьёзных проблемах самого титулованного клуба Италии. Вратарь-то у них потрясающий, один из сильнейших. Но сильнейшим на этом чемпионате Европы Доннарумма не станет — потому что до финала не доиграет. Там будут другие добиваться призов.

Почему Якин и Эмери провалились в «Спартаке», но преуспели в Европе

— Якин во второй раз подряд вывел Швейцарию в плей-офф большого турнира. Герой?

— У Швейцарии очень сбалансированная команда. Якин — выдающийся тренер. Ведь у него игроки, скажем так, не первого десятка. Но организация игры, дисциплина, самоотдача — на высшем уровне. У них один за всех и все за одного — вот это команда. И она же такая многонациональная. Джака, капитан, албанец. У самого Якина турецкие корни, а его все понимают. Как они нашли общий язык? Разное происхождение, психология — зато футбольный менталитет един. И второй турнир подряд они выступают здорово.

— А Роман Широков говорил: «Не похож на тренера».

— У нас один «тренеришкой» в «Спартаке» главного называл. А эти ребята — что Якин, что Эмери — вон каких успехов достигают. Это говорит о том, что Роману и Артёму [Дзюбе] пока ещё не дотянуться до футбольной компетенции. Есть такое шоу «Это футбол, брат». У них хороший подбор экспертов, которым веришь: подтверждают своё мнение доводами. Но после 1-го тура они очень сильно засомневались в Роналду. У него была ошибка, но Криштиану всё равно ведущий игрок команды и ещё сделает результат. Он и не должен забивать по три-пять мячей — Роналду играет на команду. Футбол — это же командная игра.

Вот вы вспомнили Широкова… Если бы ещё Анчелотти такое сказал, я бы понял. Ребята, но вы же сами не были тренерами, чтобы так уничижительно о них отзываться. Я иногда смотрю английскую передачу, которую Линекер ведёт. Сам-то он не был мировой звездой, но иногда такое пробрасывает, что диву даёшься. Моё мнение: оценка тренеров должна быть более сдержанной. Почему мы так говорим про Абаскаля или Тедеско? Так они же сами нигде не играли и ничего не имеют в своём послужном списке. Их и оценивают все подряд. Но у меня как у опытного комментатора мягкое пожелание к коллегам, участникам шоу-программ: деликатнее относиться к вопросам тренерского мастерства и искусства. Нельзя ставить себя на один уровень с топ-тренерами, если ты не был в их шкуре. Бережнее относитесь к профессии тренера. Те специалисты, которые достигают успеха, — это великие люди. Кинорежиссёров много, а выдающихся — мало. Так и с тренерами.

Мурат Якин Фото: Lars Baron/Getty Images

— 11 лет назад Якин с «Базелем» выбил «Зенит» Спаллетти из Лиги Европы.

— Да-да-да, прекрасно помню те матчи! У нас тут думали: ну «Базель», Швейцария — проскочим. А ничего подобного. У Якина всегда организованные команды. Каждый знает свой манёвр. Он умеет донести до игроков те требования, которые ставит перед командой.

— Почему всё-таки ни Эмери, ни Якин не добились успеха в России?

— Во-первых, игроки у них были невысокого уровня. В «Спартаке» же ещё и Лаудруп был, и Невио Скала, который прекрасную «Парму» в Италии создал. Ты потерпи, дай хотя бы год тренеру поработать. Но, к сожалению, тогда в «Спартаке» тренеров меняли как перчатки. А потом, тренер — это творческая профессия. Они тоже совершенствуются. Сейчас институты, университеты физкультуры ежегодно плодят сотни, тысячи специалистов, но ни один из них не выходит настоящим тренером. Это точечная профессия — подготовить можно только до определённого уровня. А дальше каждый делает сам себя.

Отчего Рангник не назначил себя тренером «Локомотива» и кто теперь главный фаворит Евро

— Удивлены успехам Рангника с Австрией?

— Приятно удивлён. Когда он пришёл в «Локомотив» со своим немецким обозом, это было что-то страшное. Потом Рангник провалился в «Манчестер Юнайтед». Но в сборной Австрии качественный подбор игроков, а он оказался, видимо, хорошим психологом. Рангник никого особенно не учил футболу, но добавил организации игры, расставил тактически. Плюс у него всё-таки бэкграунд есть.

Ральф Рангник Фото: Getty Images

— Почему он себя не поставил в «Локо» тренером — или там был другой интерес?

— «Локомотив» для него был просто кормовой площадкой. И при этом он уже, похоже, знал, что поедет в «Манчестер Юнайтед». Рангник использовал российский футбол как место, где можно заработать группе людей. И ему, конечно. Запустил в клуб 11 немцев — сколько они «съели» денег?

— Только Испания не пропустила ни мяча и не потеряла ни очка в группе. Теперь она фаворит №1?

— Конечно. Уже в 1-м туре было видно, что испанцы — фавориты. Они любят контролировать мяч. И пока никто ничего лучшего в футболе не придумал. Пеп Гвардиола как с «Барселоны» начал всех громить, так и продолжает в «Манчестер Сити». Во всех клубах у него во главе угла контроль мяча. И сборная Испании действует в схожей манере. Скажите, кто у вас хавбеки, и мы скажем, что у вас за команда. А в сборной Испании в центре поля порядок: Родри, Педри, Руис.

— Букмекеры по-прежнему причисляют к главным фаворитам Евро Англию.

— Англия — это опять тренер. Пять очков взяли, оголтелые болельщики радуются выходу в плей-офф. Но игры-то нет! Нет сердцевины, стержня. А когда игра не поставлена, нет голевых моментов. Они и в обороне не безошибочно действуют. Так что им будет очень сложно.

Сейчас по игре фавориты — Испания, Португалия и, потенциально, Франция. Но у французов тоже есть проблемы. Не зря пишут о мбаппезависимости сборной — она есть. Килиан — звезда, но не эгоист, он готов быть и командным игроком. Мбаппе чуть травма сбила, а остальные нападающие играют неважно. У испанцев в этом отношении картина получше: есть потрясающий Уильямс, Мората стал собраннее и дисциплинированнее. Ну и 16-летний Ямаль может стать героем решающих матчей, может быть, даже финального. Это будет чудо. В викторинах был такой вопрос: «Остров, который сам говорит о своих размерах?» Ответ: «Ямал». А он — Ямаль. По возрасту мал, но уже — ого-го! Большой футболист растёт.